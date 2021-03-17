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Новини Політика України
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мандат (128) перемовини (2483) Рудьковський (65) Семінський Олег (44)

Нардеп "Слуги народу" Семінський визнав автентичність записів про $7 млн, але стверджує, що це "монтаж"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Олег Семінський, народний депутат від "Слуги народу" прокоментував оприлюднену розмову, в якій він нібито висловив готовність заплатити 7 мільйонів за мандат будь-якої партії.

У коментарі Суспільному, Семінський визнав, що розмова між ним і екснардепом Миколою Рудьковським, зафіксована на записі, справді була, передає Цензор.НЕТ.

"Розмова з Рудковським, фрагменти якої були використані, справді була в 2010-2011 році. Але під час нашої розмови Рудковський не повідомляв, що буде записувати. Тому я здивований, що взагалі з'явилися якісь записи", - говорить нардеп.

При цьому він стверджує, що розмова про сім мільйонів йшла не у прив'язці до виборів, а у зв'язку з наміром купити частку в бізнесі, а сама розмова була вирвана з контексту.

Нагадаємо, на записі Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій і озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат - сім мільйонів доларів.

"Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість ... Аж до комуністів", - говорить на записі він.

Читайте також: Розмова Семінського про готовність заплатити $7 млн за отримання мандата була давно і не має стосунку до "Слуги народу", - Корнієнко
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- демоны были, не возражаем.
Но они ... самоликвидировались.
Не приставать к царю!!! (С)
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16.03.2021 17:47 Відповісти
Откуда деньги и заплачены ли с них налоги, вот главный вопрос к данному гавно-депутату
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16.03.2021 17:50 Відповісти
між тими зелепухами хоч один нлормальний є???
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16.03.2021 17:52 Відповісти
Ну поговорил с бывшим нардепом. Ну и что? У нас уже за разговоры сажают? Нет. Как говорится "гуляй Вася!", уважаемые. Нардеп "Слуги народа" Семинский признал подлинность записей о $7 млн, но утверждает, что это "монтаж" - Цензор.НЕТ 1815
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16.03.2021 17:53 Відповісти
Вот повезло чуваку.
Готов был выложить 7 миллионов за мандат, а тут Зеленский сделал его депутатом бесплатно.
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16.03.2021 18:25 Відповісти
Говорите "новые литса"?Ню-ню...
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16.03.2021 18:37 Відповісти
 
 