Нардеп "Слуги народу" Семінський визнав автентичність записів про $7 млн, але стверджує, що це "монтаж"

Олег Семінський, народний депутат від "Слуги народу" прокоментував оприлюднену розмову, в якій він нібито висловив готовність заплатити 7 мільйонів за мандат будь-якої партії.

У коментарі Суспільному, Семінський визнав, що розмова між ним і екснардепом Миколою Рудьковським, зафіксована на записі, справді була, передає Цензор.НЕТ.

"Розмова з Рудковським, фрагменти якої були використані, справді була в 2010-2011 році. Але під час нашої розмови Рудковський не повідомляв, що буде записувати. Тому я здивований, що взагалі з'явилися якісь записи", - говорить нардеп.

При цьому він стверджує, що розмова про сім мільйонів йшла не у прив'язці до виборів, а у зв'язку з наміром купити частку в бізнесі, а сама розмова була вирвана з контексту.

Нагадаємо, на записі Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій і озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат - сім мільйонів доларів.

"Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість ... Аж до комуністів", - говорить на записі він.

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