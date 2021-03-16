Шаблон свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 розроблено. Чекаємо висновку ВООЗ про його доцільність, - ЦГЗ

В Україні вже розробили шаблон свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу. Однак Міністерство охорони здоров'я чекає висновків експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я про доцільність їх застосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заїка.

За його словами, зараз інформація про будь-яке щеплення, зокрема проти COVID-19, заноситься в електронну систему охорони здоров'я eHealth.

"Маючи дані в електронній системі охорони здоров'я, немає перешкод видати, зокрема, і сімейному лікарю таке свідоцтво (до речі, зразки яких вже розроблено) і вказати там факт вакцинації, отримання всіх необхідних щеплень. Таких адміністративних і бюрократичних перепон до цього вже немає. Зараз ми очікуємо остаточного рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського союзу про необхідність введення цих норм", - сказав Заїка.

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Як альтернатива розробленому шаблону свідоцтва про вакцинацію Україна може використовувати уніфікований для всіх країн зразок цього документа, якщо його запровадять, пояснили в ЦГЗ.

Механізм видачі таких свідоцтв буде схожий на аналогічний, застосовуваний при вакцинації від жовтої лихоманки, випливає зі слів Заїки.

"Є свідоцтва жовтого кольору з певною голограмою, вноситься відмітка про вакцинацію і ставиться номер вакцини. І та країна, яка ендемічна до цього захворювання, не дасть можливості відвідати цю країну за відсутності такого щеплення", - зазначив співробітник Центру громадського здоров'я.

Заїка вважає, що сфальсифікувати українське свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу не вийде.

"Наприклад, і Центр громадського здоров'я, і ​​Міністерство охорони здоров'я не фіксувало випадків фальсифікації вакцинації від жовтої лихоманки. Є свідоцтва встановленого зразка, до яких мають доступ саме ті, хто надає цю послугу з вакцинації. Інших доступів немає", - підкреслив він.