"Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Поліцейські Київської області відкрили кримінальне провадження щодо ситуації з "романом" неповнолітніх блогерів - 8-річної дівчинки і 13-річного підлітка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
"Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів - ред.). Мати (дівчинки. - Ред.) викликали на допит", - уточнили в поліції.
Санкція цієї статті, у разі збуту неповнолітнім або поширення серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.
Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая.
Будь ласка, зачекайте...
Жду колоссальный взрыв горящих срак.
...Шведскую книгу о половом воспитании для мальчиков киевское издательство Книголав планировало выпустить в мае - ее перевод и выпуск проспонсировала европейская организация «House of Europe». Но в данный момент содержание книги предано огласке - в соцсетях возник скандал и дальнейшая судьба издания в Украине неизвестна.Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на UA_REPORTER.
Книгу «»Уважение. Парням о любви, сексе и согласии»» написал шведский автор Инди Чавес Перес. В книге подробно описывается как нужно разрабатывать анус полусырой морковью и даже описывается рецепт ее приготовления.
Кроме раздела, где рассказывают, как засовывать в анус морковку, в книге много неоднозначного с точки зрения секс-образования контента: автор рассказывает о съемке порно, ведении интимных переписок и анальном сексе с помощью рта...
Копіюєте частину текста, вводите у пошукач - вуаля! - є результат...
Издатель решил отредактировать книгу и исключить некоторые моменты из нее, где речь идет о сексе между парнями.
Соосновательница «Книголава» Светлана Павелецкая написала на своей странице в Facebook, что, несмотря на споры и критику, книга выйдет в тираж на Украине:
«Так вот. Дорогие активисты. Мы - частный бизнес, мы стараемся издавать нужную литературу. За свои заработанные деньги. Не полученные от кого-то. А заработанные. Мы получили грант, который покрывает до 50% затрат, остальное это наши деньги и риски. Стоимость печати книги до 500 000 гривен. Так вот, заработайте их, и вложите в продвижение своей идеологии. Вложите их в ломку стереотипов. Разбейте их своими рисками, бессонными ночами, нервами и умением эти деньги зарабатывать. А если их нет, денег, то может стоит иначе относиться к тем, кто на свои деньги продвигает важные темы, а не искать врагов там, где их нет? Кричать, возмущаться и шеймить проще, чем идти и работать.
Книга выйдет. Согласованная с автором и правообладателем. Но главная тема любой хорошей книги о том, что будь любым, но не будь г**ом. За любовь».
Дівча - нова "Макалей Калкін". Кожний заробляє гроші як може, якщо з "соціалізмом" покінчено.
Ну а "местниє" ханжи...Кожен думає по мірі своєї розбещеності...Для кого "порнографія", для кого - нова модельна зірка...
Давай кстати на учителей биологии в прокуратуру подавай. Там в книжках пенис и влагалище показывают, объяснят про оплодотворение сперматазоидами и тд.
(мой вариант - РОДИТЕЛИ)
(а такие картинки как ниже - в седьмом - восьмом (когда я на них уже лет 5 как насмотрелся в медицинской библиотеке родственников))
Самой молодой бабушке - 23 года. (цыганка из Румынии. Сама родила в 12, дочь - в 11)
Но разве это нормально?!