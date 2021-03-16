УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6778 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 838 7
вакцина (3523) ВООЗ (706) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

ВООЗ анонсувала появу нового покоління вакцин проти коронавірусу, які зберігатимуться при кімнатній температурі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ анонсувала появу нового покоління вакцин проти коронавірусу, які зберігатимуться при кімнатній температурі

Нові вакцини проти коронавірусу, зокрема ті, які використовуватимуться неінвазивно і зберігатимуться при кімнатній температурі, можуть бути готові до використання цього або наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала провідний вчений ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв'ю Вloomberg.

За словами Свамінатан, 6-8 нових вакцин мають завершити клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку до кінця року.

Нові вакцини додадуть до 10 вже схвалених ВООЗ вакцин проти коронавірусу.

"Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо і далі поліпшуватися. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо покращені вакцини", - заявила Свамінатан.

Читайте також: Шаблон свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 розроблено. Чекаємо висновку ВООЗ про його доцільність, - ЦГЗ

Зазначається, що, зокрема, сьогодні проводяться дослідження вакцин, які застосовуватимуться перорально або назально за допомогою спрею чи пластиря на шкіру. Такі препарати краще підходитимуть певним групам, зокрема вагітним жінкам, зазначила науковець.

Як пише агентство, в даний час проходить процес випробування на людях понад 80 вакцин-кандидатів, хоча деякі з них перебувають на ранніх стадіях клінічних досліджень. При цьому компанії, чиї вакцини вже використовуються у світі, взялися до дослідження оновлених версій препарату, який має стати ефективним проти нових штамів вірусу.

Також читайте: РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для "Спутника V", - Ткаченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но дождутся их явно не все ... ВОЗ анонсировала появление нового поколения вакцин от коронавируса, которые будут храниться при комнатной температуре - Цензор.НЕТ 5758
показати весь коментар
16.03.2021 18:04 Відповісти
Фармакология!
Бизнес, уже опередивший оружейный, постепенно вытесняющий нарко.
Просто и эффективно!
показати весь коментар
16.03.2021 18:09 Відповісти
В нас вже 100 років така вакцина існує, зєльонка називається.
показати весь коментар
16.03.2021 18:12 Відповісти
Золотой Век для фармкомпаний уже наступил...
показати весь коментар
16.03.2021 19:14 Відповісти
Ближе к лету ждем заявления Степанова о том, что просроченную вакцину можно применять после кипячения
показати весь коментар
16.03.2021 20:37 Відповісти
А еще они (вакцины) будут сами гоняться за пациентами и самостоятельно в них вводиться, чтобы избежать такого невиданного, как сейчас, вакцинодиссидентства! ВООЗ анонсувала появу нового покоління вакцин проти коронавірусу, які зберігатимуться при кімнатній температурі - Цензор.НЕТ 3868
показати весь коментар
16.03.2021 20:57 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
16.03.2021 22:38 Відповісти
 
 