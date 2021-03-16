ВООЗ анонсувала появу нового покоління вакцин проти коронавірусу, які зберігатимуться при кімнатній температурі

Нові вакцини проти коронавірусу, зокрема ті, які використовуватимуться неінвазивно і зберігатимуться при кімнатній температурі, можуть бути готові до використання цього або наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала провідний вчений ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв'ю Вloomberg.

За словами Свамінатан, 6-8 нових вакцин мають завершити клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку до кінця року.

Нові вакцини додадуть до 10 вже схвалених ВООЗ вакцин проти коронавірусу.

"Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо і далі поліпшуватися. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо покращені вакцини", - заявила Свамінатан.

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Зазначається, що, зокрема, сьогодні проводяться дослідження вакцин, які застосовуватимуться перорально або назально за допомогою спрею чи пластиря на шкіру. Такі препарати краще підходитимуть певним групам, зокрема вагітним жінкам, зазначила науковець.

Як пише агентство, в даний час проходить процес випробування на людях понад 80 вакцин-кандидатів, хоча деякі з них перебувають на ранніх стадіях клінічних досліджень. При цьому компанії, чиї вакцини вже використовуються у світі, взялися до дослідження оновлених версій препарату, який має стати ефективним проти нових штамів вірусу.

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