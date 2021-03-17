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Росії направлено запит щодо порушення її вертольотом повітряного простору України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

Росії направлено запит щодо порушення її вертольотом повітряного простору України, - Держприкордонслужба

Прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував у вівторок заліт вертольота з РФ на відстань близько 50 метрів на територію України, після чого той покинув повітряний простір нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Державна прикордонна служба України негайно направила лист у прикордонне управління ПС ФСБ РФ Білгородської і Воронезької ділянок про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, які призвели до порушення. Зараз очікується відповідь від прикордонників Росії", - повідомляється на сайті українського прикордонного відомства.

Держприкордонслужба України також поінформувала всі зацікавлені міністерства і відомства про цей факт.

Дивіться також: Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО
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Топ коментарі
+40
Тушки сбитых ватных летунов надо было отправлять а не ноты .... России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9198
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16.03.2021 18:16
+11
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
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16.03.2021 18:28
+9
В Азербайджане уже пощупали.
Азербайджанские военные сбили российский вертолет над Арменией
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16.03.2021 18:21
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Тушки сбитых ватных летунов надо было отправлять а не ноты .... России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9198
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16.03.2021 18:16 Відповісти
Ма́йнильский инциде́нт - первое что приходит на ум. Самая обычная провокация, да ещё и ПВО пощупать ...
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16.03.2021 18:17 Відповісти
В Азербайджане уже пощупали.
Азербайджанские военные сбили российский вертолет над Арменией
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16.03.2021 18:21 Відповісти
І?
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16.03.2021 18:29 Відповісти
Там вовсю шли боевые действия тогда. У нас ООС уже и в Сумской области проводится?
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16.03.2021 18:29 Відповісти
Не шли там боевые действия. Война была на территориии Карабаха - по всей остальной границе никто не стрелял, как и у нас. Но вертушку сбили как только она приблизилась к границе.
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16.03.2021 18:35 Відповісти
Как только приблизилась? Или когда все таки уже была на территории Карабаха?
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16.03.2021 21:01 Відповісти
Вот как раз из-за таких пацифистов и начинаются войны, и теряются территории и люди на них. Знал бы Путин, что получит ответку, не было бы Крыма и Донбасса, был бы мир. А так он знает, что ни чего не будет и действует, как впрочем и в этом случае.
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16.03.2021 19:56 Відповісти
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (с).
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16.03.2021 20:59 Відповісти
та нормально...
(эх, не Эрдоган у нас президент...)
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16.03.2021 18:19 Відповісти
Турки попереджували кілька разів, а потім таки збили самальот.
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16.03.2021 18:23 Відповісти
В Турции тех пилотов, когда шумок спал, обвинили, что они выполняли заказ врага Эрдогана и посадили в тюрьму по обвинению в участии в попытке госпереворота.
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16.03.2021 20:00 Відповісти
Эрдоган тоже не сразу сбил кацапский металолом
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16.03.2021 18:23 Відповісти
ну там хоть была надежда на смелый шаг...
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16.03.2021 18:28 Відповісти
Там скорее дело в членстве в НАТО, чем в том несчастном эрдогане
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16.03.2021 19:26 Відповісти
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6593№82
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16.03.2021 18:28 Відповісти
На фото изображен смачно рванувший пердак потомственного кремлевского жополиза:России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8687
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16.03.2021 18:23 Відповісти
Оппозиционер Алексей Навальный получил кинопремию "Белый слон" за документальные фильмы-расследования. Из-за у этого у экспертного совета премии возник конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков и Союзом кинематографистов, который возглавляет режиссер Никита Михалков.

"Понимаете, ки-но-кри-тик - он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер - Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все", - заявил Михалков.
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16.03.2021 18:24 Відповісти
Родной брат которого был офицером вермахта.
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16.03.2021 18:40 Відповісти
Обое рябое.
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16.03.2021 18:45 Відповісти
Дядько...
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16.03.2021 20:34 Відповісти
Якщо не збили зараз, тре попередити, що наступного разу буде відкрито вогонь.
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16.03.2021 18:23 Відповісти
не буде. кишка тонка.
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16.03.2021 18:26 Відповісти
Бірюков пише, що не мали права збивати, за такої дистанції.
Міжнародними документами розписана ціла процедура.
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16.03.2021 18:56 Відповісти
Так у нас миллионы квадратных километров оккупированы Россией, и что? Будем дальше статистами и предупреждать, вот в следующий раз мы точно стрелять будем?
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16.03.2021 19:58 Відповісти
хоть не позорились бы такими "запросами"
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16.03.2021 18:25 Відповісти
Ти їм пропонуєш ловити самих себе?
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16.03.2021 18:28 Відповісти
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
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16.03.2021 18:28 Відповісти
Зачем запрос во вражескую страну? Что вы хотите услышать? В 2014 в Крыму запросы не помогли. Можете сразу в ОБСЕ жаловаться на врага, вместо того чтобы заниматься своей работой по защите Украины.
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16.03.2021 18:31 Відповісти
Ну то як бути опущеними?
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16.03.2021 18:32 Відповісти
По ходу это традиция уже. Как в Крыму,будем стоять смотреть и ничего не делать.
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16.03.2021 18:35 Відповісти
Почему же ничего не делать? Украинские пограничники и солдаты ПВО тогда в 2014 в Крыму, как и сейчас, тоже запросы на Московию писали, вместо того чтобы защищать Украинский Народ и Украину от оккупантов.
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16.03.2021 18:40 Відповісти
Ну можно со знаменем СССР пошагать еще и на колени упасть перед врагом, 6 лет войны, а пацифизм, так из голов и не выветрился.
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16.03.2021 20:00 Відповісти
А чому не завалили парашника, тільки так щоб грохнувся на нашій території!
І подивилися б як кацапи підтягнули хвоста!
Нерашучість стимулює на нові провокації!
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16.03.2021 18:35 Відповісти
50м нарушил, а дальше сжалось очечество
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16.03.2021 18:37 Відповісти
А в спорт лото написали ..??????
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16.03.2021 18:40 Відповісти
наверное надо ноту отправлять, а не запрос ?
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16.03.2021 18:42 Відповісти
Какую," ДО". " РЕ" или "МИ" ?
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16.03.2021 18:52 Відповісти
похоже, что для Вас "какая разница"
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16.03.2021 18:58 Відповісти
Что то отправлять россии,пустая трата времени. Какая на хер нота,если они в Крым зашли с оружием?
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16.03.2021 20:16 Відповісти
так положено, потому что когда на десятый раз заземлят того вертолетика, чтоб не говорили что мы случайно и не знали что Вам это так не нравится.
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16.03.2021 20:28 Відповісти
теплеет вата дерзить начинает...... всем причастным - в ружьё!.....
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16.03.2021 18:45 Відповісти
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4705
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16.03.2021 18:46 Відповісти
ищут предлог для войньі.. видно у ботаксного рейтинг падает ну и в голове давно уже каша
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16.03.2021 18:48 Відповісти
им предлогов искать не надо. Они вам сами какой хочешь предлог придумают и организуют.
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16.03.2021 18:59 Відповісти
Я сподіваюсь, цього разу кацапам хоч ніхто на гітарі не зіграв.
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16.03.2021 18:57 Відповісти
И сразу направьте запрос про переход границы зелёными человечками. Чтоб два раза не бегать.
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16.03.2021 18:58 Відповісти
А теперь хочу вбросить вопрос по теме. Тут собралось огромное количество спецов ПВОшников. Так вот мне интересно их мнение - каким образом должны были сбить летящий на высоте 100м вертолёт, который залетел на 50м за границу и тутже свалил обратно? Причём сбить над своей территорией (это важно, мы же не воюем, а ищем мир в глазах *****).
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16.03.2021 19:03 Відповісти
я не ПВОшник.. єто мелкая пакость наверное .. скабеева теперь будет кричать что летчики пролетели над Укринаиной и сверху плевали на погранцов.. вот какие они крутьіе.. вата схавает.
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16.03.2021 19:10 Відповісти
Как показывает практика, чтоб ********* чёто ляпнула - не обязательно даже куда-то летать. Вопрос был к чувакам, которые рассказывают "почему не сбили?" Мне интересно, как они это себе представляют.
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16.03.2021 19:14 Відповісти
Иглой - она БЫСТО летает - и вертолет не успел бы развернуться... Просо Иглы должны быть и должны использоваться !!!
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16.03.2021 20:22 Відповісти
Отлично! Узнаю матёрого ПВОшника по знанию матчасти!

Я правильно понимаю, что по всей границе должны сидеть чуваки с заряженными Иглами в полной боевой готовности на случай если залетит кацапский вертолёт?
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16.03.2021 23:22 Відповісти
На ТЕХ участках границы, с которой у нас общая граница и тем - где присутствуют их войска - ДА !!!
У нас война и битьих нужно СРАЗУ и ВЕЗДЕ !
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16.03.2021 23:42 Відповісти
" и битьих нужно СРАЗУ и ВЕЗДЕ"
А особенно языком на цензоровском форуме
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17.03.2021 11:12 Відповісти
Збитие сей вертушки еще под вопросом?А вот обстрелять ее, даже из "калаша"следовало бы,тем паче, расстояние прицельное для него..Но,видать, погранцы таки побаиваются самостоятельно принимать решение на открытие огня по рашнарушителям,в свете пацифистского требования Зе на, то
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17.03.2021 09:41 Відповісти
Вертушка может и в ответ пульнуть. И кацапам за это ничего не будет. А погранец всё бабло за контрабас с собой на тот свет не заберёт.
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17.03.2021 11:14 Відповісти
Збивати ракетами - по іншому вони не розуміють...
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16.03.2021 19:16 Відповісти
Провоцируют суки
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16.03.2021 19:32 Відповісти
я согласен с тем а куда бьі он падал по инерции.. на тереторию рашки. пока наведут , запуск , а он уже (вертолет) на развороте.. и падает ув рашке.. визг на весь мир .. бандеровцьі напали на мирньій вертолет. даже танк может стоять на нетралке и то не стрельнешь. и даже если он заедет на 20 м. вата будет кричать что отказали тормоза и нельзя так сразу стрелять.
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16.03.2021 19:33 Відповісти
Образец ноты "Х-у-й-л-о забери свои стейки"
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16.03.2021 19:36 Відповісти
А ПОЧЕМУ ЕГО НЕ СБИЛИ !?
Уволить без компенсации руководителя ПВО !
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16.03.2021 20:01 Відповісти
 
 