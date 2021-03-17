Росії направлено запит щодо порушення її вертольотом повітряного простору України, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Події
Прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував у вівторок заліт вертольота з РФ на відстань близько 50 метрів на територію України, після чого той покинув повітряний простір нашої держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Державна прикордонна служба України негайно направила лист у прикордонне управління ПС ФСБ РФ Білгородської і Воронезької ділянок про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, які призвели до порушення. Зараз очікується відповідь від прикордонників Росії", - повідомляється на сайті українського прикордонного відомства.
Держприкордонслужба України також поінформувала всі зацікавлені міністерства і відомства про цей факт.
Будь ласка, зачекайте...
Азербайджанские военные сбили российский вертолет над Арменией
(эх, не Эрдоган у нас президент...)
"Понимаете, ки-но-кри-тик - он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер - Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все", - заявил Михалков.
Міжнародними документами розписана ціла процедура.
Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
І подивилися б як кацапи підтягнули хвоста!
Нерашучість стимулює на нові провокації!
Я правильно понимаю, что по всей границе должны сидеть чуваки с заряженными Иглами в полной боевой готовности на случай если залетит кацапский вертолёт?
У нас война и битьих нужно СРАЗУ и ВЕЗДЕ !
А особенно языком на цензоровском форуме
Уволить без компенсации руководителя ПВО !