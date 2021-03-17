Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції, втрат немає, - пресцентр ОС
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Від початку доби, 16 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
З ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї противник зробив обстріли неподалік від населених пунктів Талаківка і Гнутове, а біля Павлополя - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. У передмісті Авдіївки і Лебединського ворог обстрілював позиції українських підрозділів зі стрілецької зброї.
На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Передові підрозділи ЗСУ зафіксували проведення інженерних робіт з поглиблення і розширення в бік позицій української сторони біля населеного пункту Широкине, що біля Маріуполя, а також у районі населеного пункту Залізний, Торецького району. Зазначається, що такі дії ворога є прямим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
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