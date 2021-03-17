Уряд Великої Британії випустив стратегію безпеки, в якій згадав загрозу РФ і допомогу Україні

Випущений 16 березня огляд "Глобальна Велика Британія в конкурентну епоху" готувався рік і становить собою "вичерпни виклад національної безпеки і міжнародної політики" держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Попередній подібний документ опублікували в 2015 році. Новий 114-сторінковий огляд називають наймасштабнішим подібним оглядом з часів холодної війни.

У ньому Китай описується як "системний конкурент", авторитарна система в якому розходиться з цінностями Великої Британії та інших демократій. Водночас економічна сила КНР робить її важливим торговельним партнером Великої Британії, яка хоче зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні після Brexit.

Також у документі сказано про мету зробити Британію передовою державою у сфері науки і технологій до 2030 року, про збільшення фінансування розвідувальних відомств для протидії тероризму тощо.

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РФ поряд з Іраном і Північною Кореєю згадується як країна, чия опортуністична політика - один із ключових чинників погіршення безпекової ситуації у світі та ослаблення міжнародного порядку.

"Сполучене Королівство поважає народ, культуру та історію Росії. Однак поки наші відносини з її владою не покращаться, ми будемо проводити активну політику стримування і захисту від повного спектру загроз, що надходять від РФ. Ми будемо дотримуватися міжнародних норм і правил та притягувати Росію до відповідальності за їх порушення, співпрацюючи з міжнародними партнерами - як після атаки в Солсбері. Ми також будемо підтримувати інші країни Східної Європи і більш широкого регіону для розвитку їх стійкості до погроз, включно з Україною, де ми продовжимо (допомагати з – ред.) розвитком можливостей її Збройних сил" , - сказано в тексті.