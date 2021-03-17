"Ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто", - Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Через стрімке зростання кількості нових інфікованих коронавірусом, а за минулу добу у Львові їх виявили понад 616 – найбільше за час пандемії, мерія готова до жорстких обмежень та до якнайшвидшого розгортання додаткових COVID-ліжок.
Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", - заявив Садовий.
У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19, Львів робить кроки, аби уникнути жорсткого локдауну та переходу в червону зону. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, заборонили проведення спортивних змагань у приміщеннях та масові бенкети.
Зі свого боку голова Львівської ОДА Максим Козицький звернувся до очільника Львова, зазначивши, що в ситуації, яка склалася, винна саме міська влада, адже ще 5 березня облдержадміністрація рекомендувала перевести всі освітні заклади, крім дошкільних та спеціальних закладів освіти, на віддалене навчання.
"Нам всім слід готуватися до жорсткіших обмежень. Краще попередити спалах, ніж згодом поспіхом гасити полум’я. Рішення мають бути зваженими, але вчасними. Тепер потрібно подбати про нові ліжко-місця для хворих на COVID-19 не лише у лікарнях, а й поліклініках", - наголосив Козицький.
Щодо розгортання додаткових COVID-ліжок, то мерія вже визначилася з п’ятьма медзакладами, де можна буде облаштувати 366 місць. Це, зокрема, амбулаторне відділення, що у 8-й лікарні, - 36 ліжок; 2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи - 150 ліжок; 4-та поліклініка на просп. Червоної Калини - 60 ліжок; 2-га поліклініка на вул. Симоненка - 70 ліжок; 10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенського - 50 ліжок. Загалом запланували розгорнути 700 ліжок, з міського бюджету на це виділили 18 млн грн.
Як зазначив Садовий, зараз перемовини ведуть навіть із директорами львівських медуніверситету та медколеджу.
"Рішенням ТЕБ і НС ми дали позицію медичному коледжу, який працює в лікарні швидкої допомоги та медичному університеті, щоб вони тимчасово звільнили свої кабінети, аби ми могли облаштувати ліжка для хворих. Рішення не просте і ситуація також, дай Бог, щоб усі нові локації, які будуть створені, не були заповнені хворими", - додав Садовий.
Тимчасові шпиталі планують облаштувати до початку квітня, вже найближчими днями залучать представників будівельних компаній для робіт у поліклініках.
На Львівщині за попередню добу провели 2 289 досліджень на коронавірус, із них 1 065 - позитивні. За увесь час COVID-19 підтвердили у 88 124 осіб. Померли 2 413 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 73 325 осіб.
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"Диалог.UA":
"Мы не россияне. Мы не будем делать то, что они сделали с Чечней, разбомбив там все под ноль", - Арестович
й ще три новини від Арестовича сьогодні
"Диалог.UA": сьогодні
Совсем недавно был КАТЕГОРИЧЕСКИ против локдауна и вообще каких-либо карантинных мер. Всё за "предпринимателей, которые поддерживают город", глотку рвал! Как же так???
Надеюсь, что теперь и справляться будешь САМ, со своими "предпринимателями", а не волать, что "центральная власть не помогает бороться с пандемией"!
Очільник МОЗ Степанов має спростувати недостовірну інформацію про нібито закриття у 2014-2019 роках сотень медичних закладів. Як свідчить офіційна відповідь МОЗ на запит народного депутата з «Європейської Солідарності» Ростислава Павленка, жодного медичного закладу державної форми власності ліквідовано не було. Про це Павленко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.
«Багатьом відома інформація, яку любить поширювати міністр охорони здоров'я Степанов, представники «Слуги народу», інші діячі про те, що нібито в 2014-2019 роках було закрито багато лікарень, було скорочено багато медичних посад, звільнено представників. Називаються різні цифри - 300 лікарень, 400, і таке інше», - нагадав Павленко.
«Розуміючи, що це фейк, «Європейська Солідарність» звернулася до міністерства охорони здоров'я із депутатським зверненням. Ми отримали відповідь на звернення, в якій міністерство охорони здоров'я фактично спростовує ті фейки, які поширював міністр Степанові інші представники владної команди», - говорить Ростислав Павленко.
Він процитував офіційну відповідь МОЗ за підписом Степанова: «Жоден заклад охорони здоров'я державної форми власності в Україні не було ліквідовано. Необґрунтовані скорочення медичних працівників не відбувались».
«Оптимізація кількості закладів охорони здоров'я не означає обмеження права пацієнта на безоплатну медичну допомогу, визначеного приписом другого речення частини третьої статті 49 Конституції України», - зазначають у МОЗ.
Павленко також зауважив, що аналіз матеріалів Центру медичної статистики при МОЗ на 395 сторінках показує, що фейк про закриття 300 лікарень не відповідає дійсності.
«Лікарні не закривалися. Якщо відбувалася зміна їх підпорядкування, то зберігалися і робочі місця, і власне існування самих закладів. А йшлося про розширення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги, і кількість закладів, які надають амбулаторно клінічну допомогу, у ці роки зростала», - наголошує народний депутат.
«Відтак дуже просимо і Степанова, й інших представників владної команди не поширювати фейків і не вводити в оману українське суспільство. Тому що фейки про закриття лікарень у 2015-2019 роках спростовані самим же міністерством охорони здоров'я», - зазначає Павленко.
Він також зауважив, що влада подібними фейками відволікає суспільну увагу від проблем, які насправді зараз існують в галузі охорони здоров'я. «Зокрема Європейський Парламент, який у своїй доповіді про стан виконання Україною угоди про Асоціацію з ЄС зазначив таке: «Європейський Парламент переконливо закликає Україну вирішити проблему всепроникливого кумівства і корупції, яке продовжує існувати в секторі охорони здоров'я, особливо в міністерстві охорони здоров'я, і ефективно розслідувати будь-які корупційні дії, зокрема спроби закуповувати медичне обладнання за непропорційно високими цінами у розпал пандемії», - зазначив Павленко.
«Саме в цьому криється причина поширення фейків для того, щоб перекласти відповідальність з хворої голови на здорову і відволікти увагу суспільства. «Європейська Солідарність» вимагає, по-перше, поставити в порядок денний і розглянути пакет щодо боротьби з пандемією, який був оголошений Петром Порошенком і передбачає упорядкування проведення вакцинування, масового тестування і відповідальності за порушення щодо закупівлі і поширення вакцин, і за зловживання на проведенні вакцинації. Це проекти 4645, 4646, 4647», - говорить Павленко.
«Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування питань, які виникають щодо проведення вакцинації, належної закупівлі вакцини і відсутності корупційних дій в цьому. Ми чуємо, що є певні комерційні зобов'язання щодо непоширення інформації, але для цього якраз тимчасова слідча комісія є прекрасним інструментом для того, щоб дати відповідь на ці питання», - зауважив народний депутат.
«Ми багато чуємо зараз від представників влади про необхідність створення певного центру чи агенції для боротьби з дезінформацією і фейками. Але влада у боротьбі з фейками має почати із самої себе», - резюмує Ростислав Павленко.