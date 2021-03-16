"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - Данілов обговорив із представниками ОБСЄ ситуацію в Придністров'ї

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов провів зустріч зі спеціальним представником глави ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання Томасом Маєр-Хартінгом і главою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкріхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію безпеки в регіоні, зокрема, в контексті Придністровського конфлікту і посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі", - вказується в повідомленні.

Данілов підкреслив, що ситуація в регіоні залишається вкрай складною вже понад 20 років, особливо з урахуванням російського чинника.

"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - зазначив він, підкресливши "прагнення РФ до постійної ескалації".

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Він також зазначив, що конфлікт у Придністров'ї залишається викликом не тільки для Молдови і України, а й для всієї демократичної Європи, проти якої РФ також веде інформаційну війну.

Данілов повідомив, що рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеним у дію указом президента України Володимира Зеленського від 4 березня, уряду доручено розробити законопроєкт, яким будуть врегульовані питання подвійного громадянства.

У свою чергу, Маєр-Хартінг зазначив, що Україна зробила значний внесок у процес вирішення конфлікту в Придністров'ї мирним шляхом.

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