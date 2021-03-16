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Новини Політика України
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Данілов (1189) Придністров'я (371)

"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - Данілов обговорив із представниками ОБСЄ ситуацію в Придністров'ї

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов провів зустріч зі спеціальним представником глави ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання Томасом Маєр-Хартінгом і главою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкріхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію безпеки в регіоні, зокрема, в контексті Придністровського конфлікту і посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі", - вказується в повідомленні.

Данілов підкреслив, що ситуація в регіоні залишається вкрай складною вже понад 20 років, особливо з урахуванням російського чинника.

"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - зазначив він, підкресливши "прагнення РФ до постійної ескалації".

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Він також зазначив, що конфлікт у Придністров'ї залишається викликом не тільки для Молдови і України, а й для всієї демократичної Європи, проти якої РФ також веде інформаційну війну.

Данілов повідомив, що рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеним у дію указом президента України Володимира Зеленського від 4 березня, уряду доручено розробити законопроєкт, яким будуть врегульовані питання подвійного громадянства.

У свою чергу, Маєр-Хартінг зазначив, що Україна зробила значний внесок у процес вирішення конфлікту в Придністров'ї мирним шляхом.

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фсб в Чечне в 90-тых использовало опыт чекистских чисток в Украине конца 40-вых.....
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16.03.2021 19:18 Відповісти
"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 786 "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 1728
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16.03.2021 19:32 Відповісти
Фу, мля... Таку гидоту перед сном...
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16.03.2021 20:21 Відповісти
Говорили, балакали... І так на протязі десятків років. А чому б і ні: зарплата йде, лінія розмежування за тисячу кілометрів. А ще і контрабандою з придністровцями можна якусь копійчину на іспанську віллу поцупити. Кацапи нам склади з ************ підривають, а на нашому кордоні з Придністров'ям величезний арсенал російської 14 армії гниє з радянських часів. І наче до нього жоден коптер не долетить, як птах до середини Дніпра. А закрийте намертво наш кордон з цим Придністров'ям і, дивись, кацапи стануть зговірливішими по Донбасу і поверненню наших полонених.
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16.03.2021 19:43 Відповісти
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Роспропаганда - "ЦЕНЗОР.НЕТ" напрямую финансируется НАТОвскими структурами
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2:16:48
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16.03.2021 19:57 Відповісти
Це дуже велика наша проблема і відповідальність. Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Свого часу московський режим виходячи зі своїх загарбницьких намірів наспіх зліпив з українських земель Лівобережжя Дністра т.з. Придністр. Молдавську Респ., котру, мабуть "забувши", згодом передали до складу МРСР.
Після розпаду СРСР, придністрянські українці проголосили автономію і неодноразово зверталися до України про повернення. Але дебіли на Банковій, починаючи від Кравчука і до Ющенка уперто ігнорували своїх співвітчизників. Москалі цим скористалися і залишили там свій військовий контингент і склади. Стосовно Лівобережжя Україна має проводити політику не ізоляції, а поступової комплексної інтеграції з наступним поверненням до складу України. Як би не верещали в Кишиневі, Бухаресті чи ін. євроПЕЙСИ - для Молдови то чужа земля, чужі люди етнічно, лінгвістично, історично, ментально - спроби румунізації чи "аншлюсу" з Румунією закінчаться тим, що Дністер стане кордоном. І нам рано чи пізно доведеться повернути Лівобережжя. Тому Данілов і такий обережний... до болі знаний принцип "наша хата скраю" тепер уже не пройде. Думаю, що і москалі би на це пристали...
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17.03.2021 10:19 Відповісти
 
 