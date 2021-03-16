"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - Данілов обговорив із представниками ОБСЄ ситуацію в Придністров'ї
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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов провів зустріч зі спеціальним представником глави ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання Томасом Маєр-Хартінгом і главою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкріхом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію безпеки в регіоні, зокрема, в контексті Придністровського конфлікту і посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі", - вказується в повідомленні.
Данілов підкреслив, що ситуація в регіоні залишається вкрай складною вже понад 20 років, особливо з урахуванням російського чинника.
"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - зазначив він, підкресливши "прагнення РФ до постійної ескалації".
Він також зазначив, що конфлікт у Придністров'ї залишається викликом не тільки для Молдови і України, а й для всієї демократичної Європи, проти якої РФ також веде інформаційну війну.
Данілов повідомив, що рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеним у дію указом президента України Володимира Зеленського від 4 березня, уряду доручено розробити законопроєкт, яким будуть врегульовані питання подвійного громадянства.
У свою чергу, Маєр-Хартінг зазначив, що Україна зробила значний внесок у процес вирішення конфлікту в Придністров'ї мирним шляхом.
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Після розпаду СРСР, придністрянські українці проголосили автономію і неодноразово зверталися до України про повернення. Але дебіли на Банковій, починаючи від Кравчука і до Ющенка уперто ігнорували своїх співвітчизників. Москалі цим скористалися і залишили там свій військовий контингент і склади. Стосовно Лівобережжя Україна має проводити політику не ізоляції, а поступової комплексної інтеграції з наступним поверненням до складу України. Як би не верещали в Кишиневі, Бухаресті чи ін. євроПЕЙСИ - для Молдови то чужа земля, чужі люди етнічно, лінгвістично, історично, ментально - спроби румунізації чи "аншлюсу" з Румунією закінчаться тим, що Дністер стане кордоном. І нам рано чи пізно доведеться повернути Лівобережжя. Тому Данілов і такий обережний... до болі знаний принцип "наша хата скраю" тепер уже не пройде. Думаю, що і москалі би на це пристали...