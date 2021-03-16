Журналісти з'ясували, як ФГВФО працює в інтересах компанії "Інвестохіллс Веста" Павла Фукса

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) часто продає активи українським та зарубіжним інвесторам не за ринковим умовами. Як результат, станом на кінець 2020 року Фонд заборгував державі понад 48 млрд грн, які були запозичені для виплат вкладникам неплатоспроможних банків. Яскравою ілюстрацією цього процесу є кейс продажу пулу активів "Дельта банку", банків "Фінанси та кредит" і "Надра" фінансовій компанії "Інвестохіллс Веста"(компанію пов’язують із Павлом Фуксом).

Про це йдеться в статті ZN, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в статті, найчастіше активи Фонду йдуть з молотка з дисконтом 95–96%, пул формується під конкретного учасника, реальна конкуренція під час продажу фактично відсутня.

Один із найрезонансніших продажів за такою схемою — пул активів "Дельта Банку", банків "Фінанси та кредит" і "Надра" 7 листопада 2019 року. Як відомо, до цього пулу входили права вимоги за кредитними угодами на 18,1 млрд грн. Зокрема, це вимоги до ПрАТ "Росава" і групи "Яблуневий дар".

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Переможцем торгів стала фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", яка викупила цей пул із дисконтом 95%.

20 жовтня минулого року Господарський суд Києва на вимогу вкладника банку "Фінанси та кредит" визнав торги недійсними та скасував результати продажу через низку порушень.

По-перше, судом встановлено, що початкову вартість пулу сформовано для повторних торгів, зі значним дисконтом, хоча пул цих активів продавався вперше. Активи вже на старті було виставлено з дисконтом 83%. Такий підхід суперечить регуляторній політиці самого Фонду. Статистика Фонду гарантування свідчить про те, що в середньому активи вдається реалізувати за 20–24%.

По-друге, Фонд не став проводити оцінку кредитів, що входять до пулу. 2016 року кожен із цих кредитів уже оцінювався, і, власне, на підставі цієї оцінки вони були виставлені на торги й цього разу, хоча за три роки значно виріс їхній номінальний розмір.

По-третє,цією заставою були забезпечені й інші кредити, які Фонд на торги не виставив. Відтак, вартість застави набагато перевищувала номінальну вартість пулу у 18 млрд грн. Виходить, що "Інвестохіллс Веста", купуючи ці кредити, отримала ще й незаслужений "бонус" — заставу істотно вищої вартості.

Фонд разом з "Інвестохіллс Веста" наголошує на законності проведених торгів. Водночас суд встановив, що початкова вартість пулу сформована як для повторних торгів, зі значним дисконтом, хоч пул цих активів продавався вперше. Активи вже на старті були виставлені з дисконтом 83%.