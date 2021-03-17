Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний лад у Криму буде відновлено, - МЗС

Україна твердо налаштована повернути півострів Крим і притягнути РФ до відповідальності за спробу анексії та окупації частини суверенної території незалежної країни.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України до 7-ї річниці проведення незаконного референдуму в Криму, інформує Цензор.НЕТ.

"Незаконне "волевиявлення", проведене під прицілом російських військових, суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права, міжнародні зобов'язання Росії за двосторонніми договорами з Україною і Будапештським меморандумом... Прецедент грубого і цинічного порушення основоположних норм міжнародного права з боку постійного члена Ради безпеки ООН і гаранта безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму обов'язково матиме міжнародно-правові та інші наслідки для агресора", - сказано в повідомленні.

У МЗС України наголошують, що високо цінують підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів з боку міжнародного співтовариства, а також готовність партнерів неухильно йти до повної деокупації Криму і нейтралізації загроз для безпеки і стабільності в Європі.

Також читайте: У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков

"Наступним кроком, спрямованим на звільнення Криму і консолідації національних і міжнародних зусиль на урядовому, парламентському та експертному рівнях, стане Кримська платформа - нова міжнародна ініціатива з деокупації півострова", - повідомили у відомстві, зазначивши, що цей документ дає чіткий дороговказ, яким чином Україна рухатиметься в питаннях деокупації Криму і забезпечення його реінтеграції.

"Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний лад у Криму буде відновлено", - резюмується в коментарі.

Читайте також: Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС