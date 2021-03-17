УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5135 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окупація Криму
1 701 8
Крим (12749) МЗС (3558)

Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний лад у Криму буде відновлено, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний лад у Криму буде відновлено, - МЗС

Україна твердо налаштована повернути півострів Крим і притягнути РФ до відповідальності за спробу анексії та окупації частини суверенної території незалежної країни.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України до 7-ї річниці проведення незаконного референдуму в Криму, інформує Цензор.НЕТ.

"Незаконне "волевиявлення", проведене під прицілом російських військових, суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права, міжнародні зобов'язання Росії за двосторонніми договорами з Україною і Будапештським меморандумом... Прецедент грубого і цинічного порушення основоположних норм міжнародного права з боку постійного члена Ради безпеки ООН і гаранта безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму обов'язково матиме міжнародно-правові та інші наслідки для агресора", - сказано в повідомленні.

У МЗС України наголошують, що високо цінують підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів з боку міжнародного співтовариства, а також готовність партнерів неухильно йти до повної деокупації Криму і нейтралізації загроз для безпеки і стабільності в Європі.

Також читайте: У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков

"Наступним кроком, спрямованим на звільнення Криму і консолідації національних і міжнародних зусиль на урядовому, парламентському та експертному рівнях, стане Кримська платформа - нова міжнародна ініціатива з деокупації півострова", - повідомили у відомстві, зазначивши, що цей документ дає чіткий дороговказ, яким чином Україна рухатиметься в питаннях деокупації Криму і забезпечення його реінтеграції.

"Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний лад у Криму буде відновлено", - резюмується в коментарі.

Читайте також: Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"
показати весь коментар
16.03.2021 20:26 Відповісти
риторика поменялась в правильную сторону
показати весь коментар
16.03.2021 20:33 Відповісти
Госсекретарь Блинкен совершает турне на Дальний восток в Японию,Ю.Корею,,а затем 18 числа встречается с китайской делегацией на Аляске.В районе Тайваня и спорных островов развернута американская триада.Авианосцы,Стратегическая авиация,подводные лодки ,ракеты.Байден учёл ошибки Обамы и Трампа и сказал ,,Америка вернулась."Разговор с Китаем будет с позиции силы,а с московским улусом и КНДР -тем более.Именно там ожидается активное военное вмешательство.Московский улус послал на Курилы свои корабли -камикадзе и даже подводные лодки.Однако и американцы не лыком шиты.Первым все таки развалят слабое звено- Московский улус и вернут Курилы и Сахалин Японии. Украина в ответ на заход Китая в Крым,может признать Тайвань.А Китайской вакцины нам и так не видать!
показати весь коментар
16.03.2021 20:40 Відповісти
Смешно... Что там с личным разговором Найвэличнишого с Байденом? И о каких "международных партнерах" сейчас идёт речь ?

"Европарламент выражает крайнее беспокойство неприкрытыми попытками частных интересов подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в целом в демократических реформах, в частности, путем захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, которые ослабили ориентированное на реформы большинство в Верховной Раде" .
показати весь коментар
16.03.2021 21:16 Відповісти
зебилы, вражеские вертолеты уже спокойно летают по Украине - а вы этот бред несете- мразота прокацапленая квартальная.
показати весь коментар
16.03.2021 21:18 Відповісти
Обещать - не значит жениться
показати весь коментар
16.03.2021 21:33 Відповісти
Два года правления ЗЕлёной нечисти показали, что эта квартальная босота может только подъезды обссыкать и "косячок" забить. Эту рвань в приличные дома перестали приглашать. Быдло голосовавшее за это недоразумение - как вам живётся в этом говне?... тотальном предательстве и грабеже...
показати весь коментар
17.03.2021 09:49 Відповісти
 
 