Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду

Офіційна Варшава випустила заяву з нагоди 7-ї річниці незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт польського уряду.

"Ми нагадуємо про незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. У цьому дусі і відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ухваленої 27 березня 2014 року, ми незмінно і рішуче засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією і наголошуємо на необхідності того, щоб міжнародне співтовариство продовжувало свою політику невизнання та обмежень у відповідь на агресію Росії та окупацію півострова", - сказано в документі.

Також Польща "категорично заперечує" проти незаконних дій, "зроблених Російською Федерацією для узаконення і закріплення незаконної анексії, включаючи триваючу мілітаризацію півострова, розширення військової інфраструктури й активізацію військових дій, серед іншого, шляхом проведення військових навчань та обмеження свободи пересування через Керченську протоку, що сприяє зростанню напруженості в Чорноморському регіоні та Азовському морі".

Читайте також: Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Уряд Республіки також рішуче засуджує "порушення прав людини на території Криму, зокрема переслідування кримських татар.

"Ми закликаємо Російську Федерацію повною мірою поважати права людини і забезпечити право етнічних і релігійних меншин на культивування своєї самобутності і культурної спадщини. Ми також очікуємо, що відповідно до Резолюції 75/192 ГА ООН від 16 грудня 2020 року, буде забезпечено необмежений доступ на територію окупованого півострова для міжнародних організацій, що працюють над дотриманням прав людини", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року в Криму оголосили результати "референдуму про приєднання", організованого Росією.