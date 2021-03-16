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Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду

Офіційна Варшава випустила заяву з нагоди 7-ї річниці незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт польського уряду.

"Ми нагадуємо про незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. У цьому дусі і відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ухваленої 27 березня 2014 року, ми незмінно і рішуче засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією і наголошуємо на необхідності того, щоб міжнародне співтовариство продовжувало свою політику невизнання та обмежень у відповідь на агресію Росії та окупацію півострова", - сказано в документі.

Також Польща "категорично заперечує" проти незаконних дій, "зроблених Російською Федерацією для узаконення і закріплення незаконної анексії, включаючи триваючу мілітаризацію півострова, розширення військової інфраструктури й активізацію військових дій, серед іншого, шляхом проведення військових навчань та обмеження свободи пересування через Керченську протоку, що сприяє зростанню напруженості в Чорноморському регіоні та Азовському морі".

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Уряд Республіки також рішуче засуджує "порушення прав людини на території Криму, зокрема переслідування кримських татар.

"Ми закликаємо Російську Федерацію повною мірою поважати права людини і забезпечити право етнічних і релігійних меншин на культивування своєї самобутності і культурної спадщини. Ми також очікуємо, що відповідно до Резолюції 75/192 ГА ООН від 16 грудня 2020 року, буде забезпечено необмежений доступ на територію окупованого півострова для міжнародних організацій, що працюють над дотриманням прав людини", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року в Криму оголосили результати "референдуму про приєднання", організованого Росією.
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Топ коментарі
+7
"Вхождение ранее независимых прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) в состав СССР на правах Советских Социалистических Республик- навсегда.
Нравится это кому-то или нет.
Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность"

В.Молотов
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16.03.2021 21:58
+4
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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16.03.2021 21:55
+3
це інша справа!
а то Шухевич їм, бачте, не підходить!
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16.03.2021 21:59
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вскоре и я поверю шо имперская дурь выветрилась у франеков...
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16.03.2021 21:39 Відповісти
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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16.03.2021 21:55 Відповісти
"Вхождение ранее независимых прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) в состав СССР на правах Советских Социалистических Республик- навсегда.
Нравится это кому-то или нет.
Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность"

В.Молотов
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16.03.2021 21:58 Відповісти
Але не так сталось ,як гадалось !! Руйнація імперіі ,це довготривалий, але незворотній історичний процес!! Руйнація РІ почалась понад 100 років тому і триває !!!)))))
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16.03.2021 22:01 Відповісти
Гыг с Вами,так вы за белых,или за красных?
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16.03.2021 22:02 Відповісти
а шо,по мне не видно? Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду - Цензор.НЕТ 9468
с крымом будет ровно то же-вернется домой.
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16.03.2021 22:09 Відповісти
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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17.03.2021 04:33 Відповісти
це інша справа!
а то Шухевич їм, бачте, не підходить!
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16.03.2021 21:59 Відповісти
Крим сохне за Україною.
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16.03.2021 22:13 Відповісти
А крисчанам пох....,хоч камені з неба ,головне вмерти в Росєє !!!)))
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16.03.2021 22:27 Відповісти
Та їм потихеньку вже доходить, але ж там багато вже панаєхавших расєян вже.
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16.03.2021 22:32 Відповісти
Марно сподіватись на кординальні зміни у хворих на параноїдальну маячню "Русского мира" !!!)))
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16.03.2021 22:37 Відповісти
Це точно! Тільки депортація на рашку допоможе.
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16.03.2021 22:41 Відповісти
У Вас нік дуже прикольний. Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду - Цензор.НЕТ 7164
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16.03.2021 22:42 Відповісти
Чого не зробиш для пріпіздєнта.😁😁😁😁😁😁😁😁
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16.03.2021 22:44 Відповісти
Креативно ,в стилі 95 квартала !!!)))) Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду - Цензор.НЕТ 7438
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16.03.2021 22:45 Відповісти
Краще метра на два нижче рівня землі !!))))
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16.03.2021 22:43 Відповісти
За ментальністю крисчане,донбасити та росєянє,це один народ-"савєцкий народ", продукт кремлівської селекціі !!)))
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16.03.2021 22:40 Відповісти
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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17.03.2021 04:30 Відповісти
 
 