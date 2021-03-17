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Новини Політика України
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ВР (11782) Кабмін (6258) обшук (1339) росія (47349) СБУ (10084) Харківські угоди (64) дипломати (530) патрульна поліція (1396) Плотницький (244) Арестович Олексій (373) вертоліт (713)

Головні новини 16 березня: обшуки в Раді і Кабміні, в Україну залетів вертоліт із РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 16 березня: обшуки в Раді і Кабміні, в Україну залетів вертоліт із РФ

СБУ обшукує парламент і уряд, Арестович посилає підписників матом, на територію України залетів російський вертоліт, невідомі потролили російських дипломатів - головні новини України 16 березня.

СБУ обшукала Раду і Кабмін

Обшуки відбулися в рамках розслідування про підписання Харківських угод. Спецслужба виявила документи, які свідчать, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення Харківських угод усвідомлювала їхні наслідки.

Російський вертоліт порушив повітряний простір України

Вертоліт залетів на територію України в Сумській області. Назад він розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією. Держприкордонслужба направила Росії запит із вимогою повідомити про обставини, які призвели до порушення.

Терориста Плотницького заочно засудили до довічного

Вирок колишньому ватажкові організації "ЛНР" виніс суд у Дніпрі. Плотницького визнали винним у знищенні українського "ІЛ-76" в 2014 році. Тоді загинуло 49 осіб.

Арестович посилає підписників матом

На прохання перекласти свій пост у Фейсбуці українською мовою спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович відповів: "Пошел на х#й, так понятнее?".

Російських дипломатів потролили

Біля місць проживання співробітників посольства РФ в Києві з'явилися наклейки з їхніми портретами і написом "Розвідник переконаний: Крим - це Україна". На автомобілі дипломатів РФ наклеїли Герб України.

Погоня поліції за кур'єром

У соцмережах опублікували відео захоплюючої погоні київських патрульних за кур'єром служби доставки на мопеді. Наздогнати його патрульні не змогли. Заступник міністра МВС Антон Геращенко пояснив, що кур'єра не затримали, оскільки це могло спровокувати ДТП.
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Топ коментарі
+2
это не главные новости...вскоре буба осознает шо на самом деле он грек...и из рода попандопулусов...
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16.03.2021 22:04
+2
Ситуация с вертолетом нехорошая.
Россияне "прощупывают" реакцию Украины, начиная с мелких провокаций.
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16.03.2021 22:56
+1
нет никаких ПВО
и никогда не было
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16.03.2021 22:58
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это не главные новости...вскоре буба осознает шо на самом деле он грек...и из рода попандопулусов...
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16.03.2021 22:04 Відповісти
ізолювати падлу!
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16.03.2021 22:11 Відповісти
Шо залетел, ладно. Почему он, ****, назад вылетел? Головні новини 16 березня: обшуки в Раді і Кабміні, в Україну залетів вертоліт із РФ - Цензор.НЕТ 5178
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16.03.2021 22:17 Відповісти
привід шукають...
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16.03.2021 22:22 Відповісти
Великобритания снимает лимит на количество ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить, более чем на 40%, заканчивая 30 лет постепенного разоружения со времени распада Советского Союза.
Соответствующее объявление должен сделать премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
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16.03.2021 22:18 Відповісти
"Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года. Об этом говорится в докладе Американского разведывательного сообщества."-надеюсь пришел к козломордии настоящий писец
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16.03.2021 22:19 Відповісти
Я не понял. Пограничники визуально увидели нарушение вертолетом границы?
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16.03.2021 22:34 Відповісти
1941-1945
"Принимая решение о развязывании войны с СССР немецкие самолеты продолжают вторгаться в ее воздушное пространство...", - співпадіння???
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16.03.2021 22:41 Відповісти
Ситуация с вертолетом нехорошая.
Россияне "прощупывают" реакцию Украины, начиная с мелких провокаций.
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16.03.2021 22:56 Відповісти
нет никаких ПВО
и никогда не было
показати весь коментар
16.03.2021 22:58 Відповісти
 
 