Головні новини 16 березня: обшуки в Раді і Кабміні, в Україну залетів вертоліт із РФ

СБУ обшукує парламент і уряд, Арестович посилає підписників матом, на територію України залетів російський вертоліт, невідомі потролили російських дипломатів - головні новини України 16 березня.

СБУ обшукала Раду і Кабмін

Обшуки відбулися в рамках розслідування про підписання Харківських угод. Спецслужба виявила документи, які свідчать, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення Харківських угод усвідомлювала їхні наслідки.

Російський вертоліт порушив повітряний простір України

Вертоліт залетів на територію України в Сумській області. Назад він розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією. Держприкордонслужба направила Росії запит із вимогою повідомити про обставини, які призвели до порушення.

Терориста Плотницького заочно засудили до довічного

Вирок колишньому ватажкові організації "ЛНР" виніс суд у Дніпрі. Плотницького визнали винним у знищенні українського "ІЛ-76" в 2014 році. Тоді загинуло 49 осіб.

Арестович посилає підписників матом

На прохання перекласти свій пост у Фейсбуці українською мовою спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович відповів: "Пошел на х#й, так понятнее?".

Російських дипломатів потролили

Біля місць проживання співробітників посольства РФ в Києві з'явилися наклейки з їхніми портретами і написом "Розвідник переконаний: Крим - це Україна". На автомобілі дипломатів РФ наклеїли Герб України.

Погоня поліції за кур'єром

У соцмережах опублікували відео захоплюючої погоні київських патрульних за кур'єром служби доставки на мопеді. Наздогнати його патрульні не змогли. Заступник міністра МВС Антон Геращенко пояснив, що кур'єра не затримали, оскільки це могло спровокувати ДТП.