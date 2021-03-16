ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію дійсне, якщо використовувана вакцина затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це в коментарі для telegram-каналу "Коронавірус інфо" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ. За його словами, ця норма прописана в міжнародних медико-санітарних правилах, яких дотримуються всі держави-члени ВООЗ.

"Зараз ВООЗ затверджені вакцини виробництва Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) і AstraZeneca/Oxford University з майданчиками в Індії та Кореї (AZD1222). Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield від Astra Zeneca/Oxford University жодних проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання виникати не буде", - зазначив Ляшко.



Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого. 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробки Astra Zeneca/Oxford University, виробленої на потужностях Serum Institute. Поставки було здійснено через міжнародну закупівельну організацію Crown Agents.

Читайте також: Шаблон свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 розроблено. Чекаємо висновку ВООЗ про його доцільність, - ЦГЗ