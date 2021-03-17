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Новини Політика України
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росія (47349) Донбас (21704) нормандська четвірка (1512) Тристороння контактна група (822) Гармаш (136)

Представники РФ брешуть, що не бачили пропозицій Німеччини і Франції стосовно Донбасу, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представники РФ брешуть, що не бачили пропозицій Німеччини і Франції стосовно Донбасу, - Гармаш

Представники української делегації в Тристоронній контактній групі не бачили пропозицій із мирного врегулювання, які Франція й Німеччина передали Росії.

Про це заявив представник окупованих територій у ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода Водночас, за його словами, ці пропозиції точно бачила російська сторона – оскільки її представник Дмитро Козак вже реагував на них раніше.

"Не лише я, а й, думаю, уся делегація, принаймні, Кравчук теж, дізналися про цю пропозицію щодо кластерів (так вона називається), коли півтора місяці тому Дмитро Козак увірвався на засідання ТКГ, щоб заявити, що ніякої дорожньої карти "Нормандський формат" для мінських угод напрацьовувати не буде, тому що нормандська четвірка не має права втручатися у внутрішні справи України. Тоді ми дізналися, що ведеться робота над ще якимись пропозиціями. Потім на кожному засіданні ТКГ Росія та її маріонетки запитували: чому ми обговорюємо план Кравчука, поданий ним у листопаді, якщо вже напрацьовується інший план?" – зазначив Гармаш.

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"Але Козак, власне, вже окреслив свою позицію, коли півтора місяці тому заявив на ТКГ, що ці пропозиції не будуть дорожньою картою. Тобто Росії невигідні ці пропозиції. Тож говорити, що Москва їх не бачила, це очевидна маніпуляція", – додав представник ОРДЛО на переговорах.

Нагадаємо, 9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й очікують реакції Росії. Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак назвав існування цього плану міфом.
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Топ коментарі
+12
"Представители РФ лгут" - это их нормальное состояние, это "духовная скрепа" и т.д...
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16.03.2021 22:25
+7
Тююю,ЛГАТЬ для кацапов это дело гораздо более привычное чем говорить правду ...хотя в том что они вообще когда-нибудь говорят правду я лично сомневаюсь ... Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4298
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16.03.2021 22:25
+4
"Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года. Об этом говорится в докладе Американского разведывательного сообщества."-надеюсь пришел к козломордии настоящий писец
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16.03.2021 22:25
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Тююю,ЛГАТЬ для кацапов это дело гораздо более привычное чем говорить правду ...хотя в том что они вообще когда-нибудь говорят правду я лично сомневаюсь ... Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4298
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16.03.2021 22:25 Відповісти
"Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года. Об этом говорится в докладе Американского разведывательного сообщества."-надеюсь пришел к козломордии настоящий писец
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16.03.2021 22:25 Відповісти
"Представители РФ лгут" - это их нормальное состояние, это "духовная скрепа" и т.д...
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16.03.2021 22:25 Відповісти
тут усі брешуть
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17.03.2021 09:17 Відповісти
********* постійно бреше, як і в нас зєсцикун.
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16.03.2021 22:27 Відповісти
_"Оккупанты лгут" - и далее по тексту. И всё сразу становится на свои места, складывается в цельную картину! Разве нет?
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16.03.2021 22:29 Відповісти
Мета Росєї,це втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну і від власних намерів Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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16.03.2021 22:33 Відповісти
типа раньше жыдоугрофиннобуряты брехали меньше...
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16.03.2021 22:33 Відповісти
Ложь - это чистый воздух для кацапья!
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16.03.2021 22:39 Відповісти
Представители рф лгут. И все. Надо ставить точку в предложении. Потому что так они делают всегда и по любому вопросу. кацап=пестдун.
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16.03.2021 22:51 Відповісти
ЛЮДИ ! Помните !
Если собеседники клянутся, что в их словах правда - это кацапы !
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17.03.2021 00:27 Відповісти
Почему бы их не опубликовать для всеобщего ознакомления?
- Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть.
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17.03.2021 08:23 Відповісти
Кацап як не брехне, то не дихне...
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17.03.2021 10:40 Відповісти
Оцените разницу в подходах, кацапы сбивают чужой самолет в чужой стране, ...это не мы, а вы докажите... . Турки сбивают кацапский вертолет над Арменией, ... упс, мы не хотели, извините...
Кацапский вертолет долго летает над территорией Украины, погранцы звонят во все штабы, что бы получить указания как действовать, потом вертолет улетает, и заявление нашего генштаба, ...он залетел всего на 50 метров, мы ничего не могли сделать...
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17.03.2021 10:45 Відповісти
 
 