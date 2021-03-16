Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова
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Соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень довіри громадян до органів системи Міністерства внутрішніх справ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Державна служба з надзвичайних ситуацій має найбільшу довіру громадян серед органів системи МВС - 63%. Державній прикордонній службі довіряють 60%, Національної гвардії України - 56%. Національній поліції довіряють 41,2% опитаних.
Якщо порівнювати з результатами соцопитування проведеного в період з 4 по 9 грудня 2020 року, рівень довіри до поліцейських збільшився на 4,4%.
Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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интересно, сколько тех, кто еще верит в так называемые "опросы"