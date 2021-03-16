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МВС (2876) опитування (1406) Правоохоронні органи (2608) Центр Разумкова (176)

Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень довіри громадян до органів системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова 01

Державна служба з надзвичайних ситуацій має найбільшу довіру громадян серед органів системи МВС - 63%. Державній прикордонній службі довіряють 60%, Національної гвардії України - 56%. Національній поліції довіряють 41,2% опитаних.

Якщо порівнювати з результатами соцопитування проведеного в період з 4 по 9 грудня 2020 року, рівень довіри до поліцейських збільшився на 4,4%.

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Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Топ коментарі
+7
41% доверия у полиции , Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5591опрос то в какой стране проводили ?
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16.03.2021 22:50
+6
тут вопрос скорее, кто "проводил"
интересно, сколько тех, кто еще верит в так называемые "опросы"
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16.03.2021 23:30
+2
То опитували родичів поліцейських?
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16.03.2021 23:06
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41% доверия у полиции , Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5591опрос то в какой стране проводили ?
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16.03.2021 22:50 Відповісти
тут вопрос скорее, кто "проводил"
интересно, сколько тех, кто еще верит в так называемые "опросы"
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16.03.2021 23:30 Відповісти
Та не ,как раз ,кто проводил и не вопрос ,тут всё ясно ... Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9800
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16.03.2021 23:32 Відповісти
тобто от аваковских геликоптэров ниякого толку?
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16.03.2021 22:51 Відповісти
Аваков - чорт!
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16.03.2021 22:54 Відповісти
ой!.. а давайте сделаем Авакова галактическим Министром МВД.. я думаю инопланетяне не против, после таких рейтингов..
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16.03.2021 23:04 Відповісти
Императором Первой Галактической Империи
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16.03.2021 23:32 Відповісти
любая соцпоц служба,называющая себя социологами должна отчитывться за каждый опрос о заказчиках и премиальных...
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16.03.2021 23:04 Відповісти
То опитували родичів поліцейських?
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16.03.2021 23:06 Відповісти
Скорее всего, просто взяли цифры с потолка. Как показывает практика, менты ментам тоже ни разу не доверяют
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16.03.2021 23:33 Відповісти
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
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16.03.2021 23:47 Відповісти
ты умеешь копипастить? там есть деньги у пироженко
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16.03.2021 23:58 Відповісти
https://natribu.org/ua/
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17.03.2021 14:39 Відповісти
Опрос проводили среди работников ГСЧС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции
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17.03.2021 01:13 Відповісти
Пиз....жь!!!!
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17.03.2021 08:24 Відповісти
Довіра до Разумкова 0.
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17.03.2021 13:23 Відповісти
 
 