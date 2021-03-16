Білорусу Луковичу дали два роки колонії за те, що зачепив рукою автомобіль ДАІ під час протестів

У Білорусі суд Центрального району Мінська визнав винним і засудив до двох років колонії загального режиму Вадима Луковича за те, що він зачепив рукою автомобіль ДАІ. Його звинуватили в грубому порушенні громадського порядку, загрозі застосування насильства щодо співробітника міліції й умисному пошкодженні майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про події 9 серпня минулого року. За даними правозахисників, Лукович того дня повертався після ремонту машини знайомого, свій автомобіль він вирішив залишити на вулиці Немига через те, що місто було перекрите силовиками, і пішов пішки. Потім він виявився в натовпі людей, які почали стукати по машині ДАІ, яка проїжджала повз.

Сам Лукович на суді говорив, що виявився в цьому місці випадково, а в натовпі його штовхнули, тому він ненавмисно сперся на авто ДАІ і залишив там відбиток своєї правої долоні. Захист вказував на те, що Лукович є лівшею і, якби він завдавав удари по машині, то на ній були б відбитки його лівої долоні.

Сторона обвинувачення надала як доказ відео, яке триває 8 секунд. Це ж відео було доказом у справі Івана Коневеги, якого раніше засудили до трьох років колонії.

За рішенням суду Лукович повинен виплатити 500 білоруських рублів (193 долари) і 400 рублів (154 долари) як моральну компенсацію двом співробітникам ДАІ, а також держмито в розмірі 276 рублів (106 доларів). Раніше він виплатив компенсацію в розмірі 2052 рублі (791 долар) за шкоду, завдану автомобілю ДАІ.

Вадима Луковича затримали вперше 25 листопада 2020 року, тоді в його квартирі провели обшук, але на четверту добу його відпустили. Другий раз його затримали 21 січня цього року і залишили під вартою. На наступний день після другого затримання від коронавірусного захворювання померла його мати, Луковичу не дозволили бути присутнім на її похороні.

Вадим Лукович просив суд не призначати йому покарання, пов’язане з позбавленням волі. Свою провину він не визнав і має намір оскаржити вирок.