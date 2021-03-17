Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США, - розвідка Штатів
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Влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, зокрема використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.
Про це йдеться у звіті розвідки Сполучених Штатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"... в компетенції президента Росії Володимира Путіна перебували дії Андрія Деркача, українського законодавця, який відігравав значну роль у російських діях щодо впливу на вибори", - сказано у звіті.
Зазначається, що російська агентура в Україні поширювала "плівки Порошенка-Байдена" і дезінформацію про сина Байдена Хантера через ЗМІ США і близьке оточення Трампа. Ці дії були спрямовані на підтримку Трампа й очорнення Байдена, а також на підрив довіри американців до виборів.
Розвідка США зазначає, що Деркач пов'язаний з російськими офіційними особами і розвідувальними службами РФ.
Крім Росії, вплинути на результати виборів президента США намагалися Іран, Куба і Венесуела. Слідів китайського втручання розвідка не виявила.
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і шо то за країна?????
і які люди там жиють?
відповідь очевидна, таке може бути лише у нас.
У нас є дєрьмак!
А вот мы отмечаем день латышских легионеров, которые крошили комунистов и по потерям на нашего 1:20 краснопузых.