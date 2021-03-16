Більше половини складних випадків COVID-19 у Польщі можуть бути викликані "британським" штамом, - МОЗ
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У Польщі від 30% до 60% випадків складного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 можуть бути спричинені "британською" мутацією вірусу.
Про це заявив речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На даний момент міністерство має суперечливу інформацію щодо складних випадків і ускладнень після COVID-19, що спричинені "британським" штамом коронавірусу. Це може стосуватися від 30% до 60% пацієнтів",- сказав Андрусевич.
Він додав, що міністерство очікує детального аналізу щодо інфікування у країні "британським" штамом.
Речник МОЗ повідомив, що з огляду на значне зростання інфікування коронавірусом у деяких воєводствах країни створять додаткові місця для пацієнтів з COVID-19. Йдеться про Мазовецьке (Варшава), Сілезьке (Катовиці), Великопольське (Познань) та Куявсько-Поморське воєводства (Бидгощ).
Крім того, у найближчі два-три дні буде оголошено про плани щодо запровадження подальших обмежень на регіональному чи загальнонаціональному рівнях.
За минулу добу, 15 березня, у Польщі зафіксовано 14 396 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 372 особи. Від початку пандемії у Польщі зафіксовано понад 1,9 млн випадків корнавірусу, померли понад 47,5 тис. інфікованих.
Станом на сьогодні у Польщі виконано вже понад 4,5 млн щеплень, понад 1,6 млн осіб отримали дві дози вакцини.
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Кашлюк традиційно вважають дитячою хворобою (близько половини усіх випадків припадає на дітей до 2 років). Хоча після першого захворювання на кашлюк імунітет зазвичай є слабким, повторна інфекція (в разі її виникнення) має переважно слабший перебіг, і нерідко при цьому кашлюк навіть не діагностують.
А ні, та сама хєрня... Так, і чим Ви не задоволені? Тим, що позбавили цього задоволення?
Коклюш , также известный как коклюш или 100-дневный кашель , является очень заразным бактериальным заболеванием . [1] [10] Начальные симптомы обычно похожи на симптомы простуды с насморком , лихорадкой и легким кашлем, но за ними следуют недели сильных приступов кашля. [1] После приступа кашля при вдохе может произойти пронзительный крик или вздох. [1] Кашель может длиться 10 или более недель, отсюда и фраза «100-дневный кашель». [3] Человек может так сильно кашлять, что его рвет, ломаются ребра или он сильно устает.от усилия. [1] [2] Дети младше одного года могут мало или совсем не кашлять, а вместо этого иметь периоды, когда они не дышат . [1] Время между заражением и появлением симптомов обычно составляет от семи до десяти дней. [11] Заболевание может возникнуть у вакцинированных, но симптомы обычно более легкие. [1]