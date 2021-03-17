Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця
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Обговорення провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" є порушенням закону України про державну таємницю і може мати кримінальні наслідки.
Про це позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до Закону України "Про захист державної таємниці" сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон України. Це кримінальний злочин. Тому кількість людей, які бігають просторами нашої неосяжної батьківщини і розповідають, чи була ця операція чи ні, у мене викликає, певним чином, острах", - сказав Арестович.
Він додав, що особисто не коментує це питання.
"Я досі не знаю, була ця операція чи ні. Все, що я можу сказати - інформаційна версія, яку нам вкинули, не витримує ні жодної критики, ні елементарної логічної перевірки, ні фактологічної перевірки", - додав Арестович.
У Кримінальному кодексі є стаття 328 - "Розголошення державної таємниці". Покарання за нею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років, в разі тяжких наслідків - на термін від 5 до 8 років.
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По ее словам, фракция обязательно поднимет вопрос его дальнейшей работы в ТКГ.
Сообщается, что Кравчук видела полную переписку Арестовича с пользователем и назвала такое поведение недопустимым свинством.
По ее словам, Арестович был взят в ТКГ для того, чтобы бороться с российским фейками на украинском языке, а не распространять мат на русском.
https://www.dialog.ua/ukraine/225793_1615963003
Могут же этого павлина, который портит и так подмоченную репутацию зюзиков попросить на выход.
Вот оно с перепугу и раскудахталось
«Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие «профессионалы» «защищают» интересы Украины, то интересы Украины страдают»
https://replyua.net/news/246270-aferist-s-prorossiyskimi-ubezhdeniyami-gordon-potreboval-uvolit-arestovicha-iz-tgk.html
Арестович с перепугу, что его уберут начал рьяно доказывать свою лояльность зеленой власти, пугая всех посадками.
И Гордон тоже начал выгораживать Зюзю, рассказывая, что он де бедняжка ничего толком не знал об операции, его обманили нехорошие дяди