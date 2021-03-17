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ПВК "Вагнер" (1477) Арестович Олексій (373)

Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з

Обговорення провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" є порушенням закону України про державну таємницю і може мати кримінальні наслідки.

Про це позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до Закону України "Про захист державної таємниці" сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон України. Це кримінальний злочин. Тому кількість людей, які бігають просторами нашої неосяжної батьківщини і розповідають, чи була ця операція чи ні, у мене викликає, певним чином, острах", - сказав Арестович.

Він додав, що особисто не коментує це питання.

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"Я досі не знаю, була ця операція чи ні. Все, що я можу сказати - інформаційна версія, яку нам вкинули, не витримує ні жодної критики, ні елементарної логічної перевірки, ні фактологічної перевірки", - додав Арестович.

У Кримінальному кодексі є стаття 328 - "Розголошення державної таємниці". Покарання за нею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років, в разі тяжких наслідків - на термін від 5 до 8 років.
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Топ коментарі
+131
Видать знатно подгорает у изменников.
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16.03.2021 23:42
+89
бу-га-га !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2748 Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2748 Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2748

Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия.

"государственную тайну" слило окружение преЗЕка с прямой трансляцией по телевизору.
уписалась Мальвина Люська, но трусики забыла снять


КЛОУНЫ !!!!!!!!!!
вот это ваша судьба !!!
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16.03.2021 23:58
+88
Так вона тобі і буде, тюрьма. Люся ти йолоп.
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16.03.2021 23:42
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Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 4442
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17.03.2021 09:05 Відповісти
Продажна гнида заробляє своєю брехнею на хліб.
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17.03.2021 09:25 Відповісти
Этого человека даже упоминать где-либо не следует... не достоин из-за своих антиукраинских высказываний, в т ч в СМИ, хотя представляет интересы и находится на службе у народа Украины
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17.03.2021 09:27 Відповісти
***** підара підкацапського
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17.03.2021 09:39 Відповісти
Похоже, что для шоукратов логика - "продажная девка империализма". Впрочем, неудивительно, если учесть, что в нашей системе образования она находится в изгоях.
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17.03.2021 10:26 Відповісти
Вот по статье 328 и привлеките к ответственности за предательство участников знаменитого совещания на Банковой! Возмездие неминуемо...
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17.03.2021 10:29 Відповісти
Арестович ничего не может утверждать. У него нет собственного мнения. Он флюгер. Он "попка". Что-то в этом роде...
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17.03.2021 10:31 Відповісти
К производителям презервативов , просьба ,выпустите с названием Арестович 🤗
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17.03.2021 10:39 Відповісти
Операции типа не было, но за упоминание о ней предусмотрена уголовная ответственность! Акуитительно! Браво, Люся!
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17.03.2021 10:40 Відповісти
ПНХ бидло...
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17.03.2021 10:42 Відповісти
зеленский гнида
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17.03.2021 10:49 Відповісти
Як і Аферистович!))
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17.03.2021 12:36 Відповісти
Мудило ця люся. У кого з присутніх є доступ до держ-таємниці? Таких одиниці. А про провал говорять усі. Як мене можна притягнути за розголошення того, до чого у мене немає доступу?)))
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Аґєстовічь гарно вписався в Квартал-95. Ніби там і народився.
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Точно , таке ж тупе .
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17.03.2021 12:02 Відповісти
Воно ще й хитросраке.
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17.03.2021 14:00 Відповісти
Bellingcat молчать не будет! Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 6144 Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 6619
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17.03.2021 10:51 Відповісти
коли вже нарешті в Україні буде українська справжня влада і такі ******** як ця люся та її хазяїн будуть відповідати за свої дії і зраду)))))
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17.03.2021 11:03 Відповісти
А я скажу коли це буде, а саме тоді буде українська справжня влада, коли буде саме так:

Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 3012
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17.03.2021 14:09 Відповісти
Люся из простого балабола и проститутки превращается в соучастника кацапской групировки. Сколько швали в стане, продают и грабят!
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17.03.2021 11:09 Відповісти
У меня в голове не укладывается ,как это Говно может вообще представлять Украину ,😡😡😡
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17.03.2021 11:21 Відповісти
Самозакоханий ідіот.
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17.03.2021 11:24 Відповісти
рашист аферистович намолол целую кучу слов среди которых есть те.которые указывают .что он засланный рашистами крот.Вот первое- Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия.Но первым было обращение Генпрокуратуры Украины в июле к МИДу сябров о выдаче "вагнеровцев" Украине,поскольку в этом списке были граждане Украины,которые воевали против Украины на Донбассе
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17.03.2021 11:27 Відповісти
Вам не здається, що якщо надягнути на Люсю перуку, то вона буде схожа на молодого Кіркорова?
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2930
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17.03.2021 11:30 Відповісти
так - тюрма чекає тих, хто операцію провалив за статтею 111 - "держзрада"
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17.03.2021 11:36 Відповісти
Любое лицо, которое говорит, что Арестович был или которое говорит, что Арестовича нет, совершает деяние.... ЗЕБидло..& ЗЕ...101% БИДЛО...
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17.03.2021 11:39 Відповісти
!!!
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17.03.2021 11:40 Відповісти
всё верно сказал.
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17.03.2021 11:47 Відповісти
Аферистыч уверен в своих силах, если угрожает журналистам тюрьмой.Значит шайка крепко засела во власти.
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17.03.2021 11:51 Відповісти
Ну і за що Бог покарав нашу Україну такими придурками у владі....А за те що здали кацапам таку грандіозну спецоперацію, ніхто в тюрму не повинен іти ? Люся, ти є балбес і шарлатан.
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17.03.2021 11:54 Відповісти
Це шо, потерпілий навмисно збирає в ОПі самих притрушених?😎
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17.03.2021 11:59 Відповісти
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук жестко отреагировала на поступок советника ТКГ Алексея Арестовича из-за его нецензурных высказываний в Сети.

По ее словам, фракция обязательно поднимет вопрос его дальнейшей работы в ТКГ.
Сообщается, что Кравчук видела полную переписку Арестовича с пользователем и назвала такое поведение недопустимым свинством.


По ее словам, Арестович был взят в ТКГ для того, чтобы бороться с российским фейками на украинском языке, а не распространять мат на русском.
https://www.dialog.ua/ukraine/225793_1615963003

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17.03.2021 12:01 Відповісти
операции не было, но за разглашение вас посадят
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17.03.2021 12:01 Відповісти
А вы думаете чего Люсик так засуетился?
Могут же этого павлина, который портит и так подмоченную репутацию зюзиков попросить на выход.
Вот оно с перепугу и раскудахталось
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17.03.2021 12:06 Відповісти
Перше , що я помітив у цього к..ла , це те , що він меле набір нібито розумних слів без всякого сенсу . Думав , ну звичайний аферист . А тепер ця люся розпатякалась і стало видно , яке воно дурне .
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17.03.2021 12:09 Відповісти
вам посылка! но я вам её не дам! потому что она секретная! почтальон арестович. феерический почтальон!!! тебя за какие заслуги в оп взяли люся? если только за то что ты еврей , то таки очень я с вас удивляюсь ребятишки, какие то евреи у нас в Украине неумные пошли!
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17.03.2021 12:10 Відповісти
прости..., прости..., прости... х-перд
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17.03.2021 12:11 Відповісти
Да заткните уже рот этой пророссийской гниде Зеленского под ФИО арестович!! Одна тошниловка! Предатель Украины!! Собрались в этой ТКГодни долбодятлы из россии и мутят каждый день воду!!
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17.03.2021 12:13 Відповісти
«Аферист с пророссийскими убеждениями»: Гордон потребовал уволить Арестовича из ТГК
«Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие «профессионалы» «защищают» интересы Украины, то интересы Украины страдают»

https://replyua.net/news/246270-aferist-s-prorossiyskimi-ubezhdeniyami-gordon-potreboval-uvolit-arestovicha-iz-tgk.html
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17.03.2021 12:22 Відповісти
Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия. Источник: https://censor.net/ru/n3253774

Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 975
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17.03.2021 12:24 Відповісти
👍🏽 !!!
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17.03.2021 12:33 Відповісти
Как по мне так Арестович и Гордон в какой-то мере друг друга стоят.
Арестович с перепугу, что его уберут начал рьяно доказывать свою лояльность зеленой власти, пугая всех посадками.
И Гордон тоже начал выгораживать Зюзю, рассказывая, что он де бедняжка ничего толком не знал об операции, его обманили нехорошие дяди
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17.03.2021 12:27 Відповісти
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2157
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17.03.2021 12:28 Відповісти
Из серии "Одна Люська сказала..." 🙄
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17.03.2021 12:28 Відповісти
Пропоную "зеленим" піти ще далі і офіційно заборонити критикувати "найвеличнішого лідера ********** - бубочку буковельського".
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17.03.2021 12:44 Відповісти
лЮсьен! едь в Таиланд, делай операцию и на пару с мАндель выполняй свои обязанности брать за щеку у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дурака и его кремлевской Крысы ермака!!!
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17.03.2021 12:44 Відповісти
открою тебе секрет ваЗЕлиновское Чепушило!!! это была гос. тайна пока твой малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат с кремлевской Крысой ермаком и т.д не слил ее усатой *****!!!!
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17.03.2021 12:56 Відповісти
Арестович не дают покоя "лавры" Дубинского.
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17.03.2021 13:29 Відповісти
Йшов би він на йух... Так панятна?
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17.03.2021 13:30 Відповісти
тобто обговорення "провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" є порушенням закону України про державну таємницю і може мати кримінальні наслідки", а безпосередньо САМ ПРОВАЛ вже порушенням закону не є? чи як? арестОвочу світить хороша кар'єра в московії з таким підходом до законів! там такі фарисеї і "логіки" ціняться.
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Пнх люся, ты никто.
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17.03.2021 13:54 Відповісти
******** в край ! Ох, уж эти актеры...
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17.03.2021 13:59 Відповісти
Кто не свяжется в "зеленой" властью - она всех замажет в своем зеленом гамне. Даже Героя войны, легендарного боевого офицера полковника Буданова, который имеет несколько ранений, одно из которых тяжелое, он успешно провел спецоперацию в 2016 в Крыму, на него РФ готовила теракт в 2019 - хотели подорвать в автомобиле, также, как и его друга Максима Шаповала в 2017.
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 681
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17.03.2021 14:02 Відповісти
Був Арестович раніше "губошлёпом", але ось так плазувати перед усім народом, як хробак у багні, треба бути Арестовичем
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17.03.2021 16:30 Відповісти
да закройте кто-то рот этому ******!
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17.03.2021 16:54 Відповісти
Розголосити може тільки той, хто був допущений до операції. Яка може бути зрада звичайного читача сайту, який обговорює доступну інформацію? Арестович - дебіл?
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17.03.2021 23:59 Відповісти
Люся решила слиться) А то все равно в один прекрасный момент флюгер в который раз менять придется. А это значит что спецоперация была и она было сорвана.
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18.03.2021 13:15 Відповісти
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