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Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ
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У Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про порушення російським вертольотом Мі-8 державного кордону України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові підтвердили, що російський вертоліт Мі-8 здійснював політ недалеко від кордону з Україною.
"Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність вертольота на даній ділянці кордону, проте зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотня метрів, не є можливим", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.
Топ коментарі
+21 NonCFist
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+15 Саша Киев
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А если серъезно,то у нас есть только людской ресурс ,танки и надувные лодки.
використання повітряного простору без подання заявок, отримання дозволу та/або умов його використання, крім випадків, що передбачені цим Положенням;
недотримання умов використання повітряного простору України або плану польоту (відхилення від маршруту, заданого рівня польоту, зліт чи посадка повітряного судна з незапланованого (на незапланований) або закритий аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик/вертодром тощо) без дозволу або погодження органу обслуговування повітряного руху (органу управління повітряним рухом), крім аварійних випадків;
політ групи повітряних суден, кількість яких перевищує зазначену в заявці;
порушення вимог щодо порядку перетинання державного кордону та виконання польоту в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України;
виконання без дозволу повітряного судна польоту в забороненій зоні або в зонах обмеження польотів та тимчасово зарезервованого повітряного простору України під час їх використання;
політ повітряного судна, яке не відповідає на запит засобів радіолокаційної системи державного розпізнавання, крім повітряного судна, на яких апаратура радіолокаційної системи державного розпізнавання не передбачена або які повертаються з несправною апаратурою радіолокаційної системи державного розпізнавання з аеродромів, злітно-посадкових майданчиків/вертодромів, де ремонт такої апаратури неможливий;
невиконання вимог до інформування органів контролю за дотриманням порядку використання повітряного простору України про викона
но по идее как только он приблизился к границе с той стороны то погранцы должны быть уведомлены и вести местное наблюдение оставаясь на постоянной связи с ВВС и ПВО
Мрію щоб невідомо який вертоліт над лінією кордону привітав невідомо чий Стінгер.
POLITICO
"Может ли Путин начать новое вторжение?"
По ЛЕОН АРОН
15.03.2021
Леон Арон - научный сотрудник и директор по изучению России в Американском институте предпринимательства. Он является автором биографии Бориса Ельцина и пишет книгу об идеалах, идеях и политических императивах, которые определяют повестку дня Владимира Путина.
Обученный агент КГБ, Владимир Путин знает, как скрывать свои чувства, но в 2013 году, после того как бывший президент Барак Обама описал его как « скучающего ребенка в задней части класса », Путин дал понять, что он в ярости. И это правильно: дети из глубины комнаты редко бывают амбициозными. Путин, с первого дня своего правления 21 год назад, имел большие амбициозные планы в отношении себя и России.
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На вопрос, должна ли их страна прийти на помощь «нашему союзнику по НАТО», если Россия «вступит с ним в серьезный военный конфликт», большинство в половине опрошенных стран ответили «нет», включая Францию, Испанию, Германию и Италию.
Конечно, образ Запада Путиным вполне может быть неполным и непостоянным. В долгосрочной перспективе и по действительно важным вопросам демократии опираются на общественное мнение, которое может изменить внешнюю политику, часто быстро и радикально. Но восприятие Путина вряд ли изменится. Подтвержденные постоянным потоком данных, искаженных в угоду начальнику, после 21 года нахождения на вершине воспоминания о прошлых победах, вероятно, породили непоколебимую веру в его гений и неизменную удачу - и стали доказательством безупречной моральной безупречности его действий. выбор.
Кроме того, у Путина есть самое большое встроенное преимущество перед демократиями: они хотят мира прежде всего. Ему нужна победа.
Большие идеи манят, торжественные мечты завораживают, впереди место в истории. И больше, чем когда-либо с тех пор, как он был в Кремле, Владимир Путин, возможно, ждет триумфа.
По ЛЕОН АРОН
15.03.2021
слоны животные полезные ..
куле если страны НАТО тянут к себе СП-2 и в это же время РФ счмтают противником номер один
В цей же час у Криму начебто піймали українця з вибухівкою, рнбо зацікавилась придністров'ям...місця інцидентів гарно лягають на карті...
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дебилы