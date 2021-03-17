Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про порушення російським вертольотом Мі-8 державного кордону України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові підтвердили, що російський вертоліт Мі-8 здійснював політ недалеко від кордону з Україною.

"Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність вертольота на даній ділянці кордону, проте зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотня метрів, не є можливим", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.

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