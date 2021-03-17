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Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про порушення російським вертольотом Мі-8 державного кордону України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові підтвердили, що російський вертоліт Мі-8 здійснював політ недалеко від кордону з Україною.

"Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність вертольота на даній ділянці кордону, проте зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотня метрів, не є можливим", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
Вот на такую штукенцию надо фоткать.
Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 5390
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17.03.2021 00:06
+15
Вони що ..сміються над всіма? чи знущаються? Там що жодної РЛС не має в радіусі 300 км? і це .кордон із країною.з якою по факту воюємо)))
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16.03.2021 23:58
+13
блін,спочатку їбаште,потім виправдовуйтесь..
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16.03.2021 23:57
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да это типа вдоль границы полетал попугал попугай
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16.03.2021 23:57 Відповісти
блін,спочатку їбаште,потім виправдовуйтесь..
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16.03.2021 23:57 Відповісти
Турки так и поступили бы, но не наши дешёвки, как в 2014м, ...мышебратья, анишедети...
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17.03.2021 09:14 Відповісти
Вони що ..сміються над всіма? чи знущаються? Там що жодної РЛС не має в радіусі 300 км? і це .кордон із країною.з якою по факту воюємо)))
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16.03.2021 23:58 Відповісти
Информация объективного контроля, опять же
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16.03.2021 23:59 Відповісти
Вояки совершенно правильно заметили, что точность их РЛС хуже 50 метров, а границы в воздухе не нарисованы. Поэтому определить, залетел ли вертоолет на территорию Украины, или ещё нет, ПВО не может. Но есть погранцы с их средствами визуального контроля.
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17.03.2021 01:02 Відповісти
При которых сбивать надо на подходе, а не в нашей зоне...
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17.03.2021 01:21 Відповісти
Кацапська провокація, вивчають відповідь українських прикордонників, на підльоті потрібно збивати, а то в Суми залетять, де стіна на кордоні в Сумській області, знов зеколаборанти здають Україну.
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17.03.2021 07:21 Відповісти
типова провокація війни.
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17.03.2021 09:42 Відповісти
чем стена поможет от вертолета?
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17.03.2021 14:44 Відповісти
На подходе сбивать никак нельзя, это международное военное преступление. Пока вертолет не нарушил границы, он чист с точки зрения НАШЕГО закона(то, что он нарушает нормы и правила РФ нас не касается). Это типичная кацапская провокация, сбей мы вертолет, и вони было бы на весь мир, о фашиствующих биндеравцах, которые сбили мирный армейский вертолет, который просто летал и осматривал окрестности. И что самое обидное, с точки зрения многих в мире мы бы выглядели неадекватами.
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Такие провокации и устраиваются ради проверок работы пво и как на такое отреагируют.
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17.03.2021 07:20 Відповісти
А глаза на что? Дешево и сердито))
А если серъезно,то у нас есть только людской ресурс ,танки и надувные лодки.
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17.03.2021 07:53 Відповісти
А информация от погранцов не считается?
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16.03.2021 23:59 Відповісти
это типа : "подтверждаем наличие кацапов на территории Украины, и то что они -везде серут, но зафиксировать запах дерьма не предоставляется возможным..."
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17.03.2021 00:00 Відповісти
за міжнародними нормами 12,5 міль ..тобто 25 км від кордону - це смуга з особим режимом польотів...якщо туди літак чи вертоліт залітає то це вже порушення режимів польоту))
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17.03.2021 00:00 Відповісти
Це на морі.
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17.03.2021 00:03 Відповісти
на морі це територіальні води ..а на суші зона з особим режимом польотів ...т.з запретка ... в СРСР у 25 км зону можна було водити лише з ДЗ..в іншому випадку це вважалось "прєдпосилкой к льотному проішествію"))
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17.03.2021 00:06 Відповісти
в СССР давали команду "воздух" єкипажу дежурного звена если военные самолет ( не гражданский по трасам) или регулярный какой сельхоз авиации ипр. ...а именно военный летательный аппарат.. или не классифицированный двигался с курсом в сторону границы и приближался на 100 км.. В нейтральных водах истребители из ДЗ сопровождали если был ближе 300 км.
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17.03.2021 00:10 Відповісти
46. До порушень порядку використання повітряного простору України належать:....
використання повітряного простору без подання заявок, отримання дозволу та/або умов його використання, крім випадків, що передбачені цим Положенням;
недотримання умов використання повітряного простору України або плану польоту (відхилення від маршруту, заданого рівня польоту, зліт чи посадка повітряного судна з незапланованого (на незапланований) або закритий аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик/вертодром тощо) без дозволу або погодження органу обслуговування повітряного руху (органу управління повітряним рухом), крім аварійних випадків;
політ групи повітряних суден, кількість яких перевищує зазначену в заявці;
порушення вимог щодо порядку перетинання державного кордону та виконання польоту в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України;
виконання без дозволу повітряного судна польоту в забороненій зоні або в зонах обмеження польотів та тимчасово зарезервованого повітряного простору України під час їх використання;
політ повітряного судна, яке не відповідає на запит засобів радіолокаційної системи державного розпізнавання, крім повітряного судна, на яких апаратура радіолокаційної системи державного розпізнавання не передбачена або які повертаються з несправною апаратурою радіолокаційної системи державного розпізнавання з аеродромів, злітно-посадкових майданчиків/вертодромів, де ремонт такої апаратури неможливий;
невиконання вимог до інформування органів контролю за дотриманням порядку використання повітряного простору України про викона
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17.03.2021 00:25 Відповісти
Это как получается по их логике, то есть мы извиняться должны?Что у настам граница?
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17.03.2021 00:02 Відповісти
Вот на такую штукенцию надо фоткать.
Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 5390
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17.03.2021 00:06 Відповісти
Скажите чиз, сичяс вылетид птичко...
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17.03.2021 00:09 Відповісти
а бурятов фоткать на "Джавелин" и сразу в инстаграм...
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17.03.2021 00:14 Відповісти
то что 50 метров по радару не отследить то понятно
но по идее как только он приблизился к границе с той стороны то погранцы должны быть уведомлены и вести местное наблюдение оставаясь на постоянной связи с ВВС и ПВО
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17.03.2021 00:12 Відповісти
Дался вам всем этот вертолёт. У нас сотни км оккупированы, не, давайте комиссию создадим из-за 50 метров, а лучше министерство.
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17.03.2021 00:17 Відповісти
Ну давайте ще 100 км віддамо. Логіка типового москворотика.
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17.03.2021 09:56 Відповісти
А туркам хватило и 50 метров что бы зафиксировать и на вечно приземлить кацапа.
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17.03.2021 00:28 Відповісти
Азєрам так взагалі пох. на границю - збили кацапів над Арменією
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17.03.2021 09:45 Відповісти
Сьогодні 50м, завтра 500м, а через місяц 5км і ще й НУРСом довбонуть разок і пздтимуть "а єто не ми, не било такого, какіє ваші доказательства". Ясно ж, що перевіряють реакцію і технічні можливості. Країна-гопник.
Мрію щоб невідомо який вертоліт над лінією кордону привітав невідомо чий Стінгер.
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17.03.2021 00:37 Відповісти
Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 507 Nataliia Radchenko

POLITICO
"Может ли Путин начать новое вторжение?"

По ЛЕОН АРОН
15.03.2021
Леон Арон - научный сотрудник и директор по изучению России в Американском институте предпринимательства. Он является автором биографии Бориса Ельцина и пишет книгу об идеалах, идеях и политических императивах, которые определяют повестку дня Владимира Путина.
Обученный агент КГБ, Владимир Путин знает, как скрывать свои чувства, но в 2013 году, после того как бывший президент Барак Обама описал его как « скучающего ребенка в задней части класса », Путин дал понять, что он в ярости. И это правильно: дети из глубины комнаты редко бывают амбициозными. Путин, с первого дня своего правления 21 год назад, имел большие амбициозные планы в отношении себя и России.

....................

На вопрос, должна ли их страна прийти на помощь «нашему союзнику по НАТО», если Россия «вступит с ним в серьезный военный конфликт», большинство в половине опрошенных стран ответили «нет», включая Францию, Испанию, Германию и Италию.
Конечно, образ Запада Путиным вполне может быть неполным и непостоянным. В долгосрочной перспективе и по действительно важным вопросам демократии опираются на общественное мнение, которое может изменить внешнюю политику, часто быстро и радикально. Но восприятие Путина вряд ли изменится. Подтвержденные постоянным потоком данных, искаженных в угоду начальнику, после 21 года нахождения на вершине воспоминания о прошлых победах, вероятно, породили непоколебимую веру в его гений и неизменную удачу - и стали доказательством безупречной моральной безупречности его действий. выбор.
Кроме того, у Путина есть самое большое встроенное преимущество перед демократиями: они хотят мира прежде всего. Ему нужна победа.
Большие идеи манят, торжественные мечты завораживают, впереди место в истории. И больше, чем когда-либо с тех пор, как он был в Кремле, Владимир Путин, возможно, ждет триумфа.

По ЛЕОН АРОН
15.03.2021
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17.03.2021 00:47 Відповісти
а отримає кулю
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17.03.2021 09:48 Відповісти
після такої заяви вони можуть так тепер залітать постійно.
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17.03.2021 01:31 Відповісти
заява аля :
слоны животные полезные ..
куле если страны НАТО тянут к себе СП-2 и в это же время РФ счмтают противником номер один
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17.03.2021 04:11 Відповісти
Нарушили сбивайте.
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17.03.2021 06:27 Відповісти
А просто з штатного автомата, цілим погран.нарядом, попсувати обшивку москальському пепелацу слабо ? Відповідальності ніякої, путінські соколи обісрались би моментально.
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17.03.2021 07:05 Відповісти
то для спасіння вагнегнерівців з мертвечуком,а якщо по ділу,то поки будуть вираховувати у небі,то на землі може з'явитись дрг ворога, або колона техніки....
В цей же час у Криму начебто піймали українця з вибухівкою, рнбо зацікавилась придністров'ям...місця інцидентів гарно лягають на карті...
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17.03.2021 08:06 Відповісти
а про літак міг-29,який вже передали всу модернізованим, виведений з ладу евробляхою,з розтрощеним двигуном,на літовищи у Васильккові замовчали...і ті клістрони зняті на бч...
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17.03.2021 08:14 Відповісти
цигаркові дрони в решето вдень і вночі, без попередження і завжди точно ціль((( що заважало вказати, що вояк вважав об'єкт цигарковим дроном... Станом на сьогодні думка мордора усьому Світу похєру.
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17.03.2021 09:19 Відповісти
за грати тих хто не збивав ту погань.
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17.03.2021 09:54 Відповісти
Подтверждаем наличие вертолета РФ на данном участке, но зафиксировать нарушение границы на 50 м не представляется возможным, - Воздушные силы ВСУ

==========
дебилы
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17.03.2021 10:13 Відповісти
Втерлися штолі. Треба ж збивати було, кожен цензоровець зі стажем скаже. При сивочолому збили би невагаючися.
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17.03.2021 10:35 Відповісти
придурки, границы неконтролируются, заходи создавай ХНР, СНР, проводи референдумы, делай что хош. А у нас перемирие! Зачем охранять границы, да Зебилы?
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17.03.2021 12:31 Відповісти
вам просто платят лишнюю зарплату!
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17.03.2021 17:03 Відповісти
из джавелина хорошо замайданить
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19.07.2021 12:39 Відповісти
 
 