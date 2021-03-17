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Новини Політика України
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Бойко (358) Зеленський (17537) Порошенко (13192) рейтинг (697) Тимошенко (4640) Центр Разумкова (176)

За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, перемогу на них здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленського готові проголосувати 27% тих, хто збирається взяти участь у виборах і визначився, кому хоче віддати свій голос.

За Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, за Тимошенко - 10%, за Смешка - 6%, за Гройсмана і Кошулинського - по 3%, за Ляшка і Разумкова - по 2%, за Вілкула і Кличка - по 1%.

Респондентам також запропонували обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів.

"В. Зеленський у разі електорального суперництва в другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком або Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П.Порошенка і Ю.Бойка, а Порошенко перемагає в разі електорального суперництва в другому турі з Ю. Бойком", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри: у Зеленського - 39,5%, у Кличка - 33,8%, - опитування КМІС

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова 01
За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Ліплять,ліплять з Віслючка затятого біндєровця , але щось не зростається !!!)))
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17.03.2021 00:48
+20
разумков, набирая 2% в первом туре, побеждает во втором? - Очень интересно)
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17.03.2021 00:53
+20
разумков --фееричный подонок, циник и мразь.
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17.03.2021 01:55
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Sharp`s,
Чистые международные резервы НБУ сократились до $17,6 миллиарда. Напомню, что в феврале 2019-го (при Порошенко) они составляли $ 26,7 миллиарда. (c)
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17.03.2021 01:12 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Откуда вранье пишешь ? Какие 17 ?
Новость на Цензоре - день назад 27.8 миллиарда
https://biz.censor.net/news/3253590/rezervy_natsbanka_sokratilis_s_nachala_mesyatsa_na_800_millionov
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17.03.2021 07:57 Відповісти
Официальные международные резервы Украины с 2009 по 2021 гг. (млн. долл. США)

28 543,16
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17.03.2021 08:29 Відповісти
Резервы нацбанка с начала месяца сократились на 800 млн$.
https://biz.censor.net/news/3253590/rezervy_natsbanka_sokratilis_s_nachala_mesyatsa_na_800_millionov
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17.03.2021 09:18 Відповісти
Действительно сократилисб,с 29 132,89 до 28 543,16.
Неужели тяжело зайти на сайт и посмотреть.
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2021/
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17.03.2021 09:25 Відповісти
За зеленую жопу готовы проголосовать 27% имбецилов, за бойко 17% ватных имбецилов.
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17.03.2021 01:12 Відповісти
І всього 44%. Майже половина виборців! Щось не віриться, третина ще б куди не йшло.
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17.03.2021 06:37 Відповісти
Країна з таким відсотком розумово відсталих людей не може жити в достатку навіть теоретично. Нажаль.
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17.03.2021 07:58 Відповісти
ви вже на чумаданах?
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17.03.2021 08:25 Відповісти
а чого оминули 20% імбецилів?
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17.03.2021 08:24 Відповісти
Було 73% а зараз десь менше 20%. Багато з них перетекло в ОПЗЖопу.
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17.03.2021 09:14 Відповісти
БРЕХНЯ. Нормальнi украiнцi вже давно не вiрять нiяким "соцопросам Разумково-москво-типа-украинцев". Порошенко був у партii "по-росiйськiй", той Зеленський "кривлявся" пiд час Майдану, коли простi люди гинули. Та там таких ще багато. Украiна за наступних марiонеток та опортунicтiв голосувати НЕ ПIДЕ. Там не за кого вiддавати голоси. Все одно вони "перетусуються" та будуть продовжувати грабiжницьку полiтику. Там жеж усi "папередники".
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17.03.2021 01:13 Відповісти
73% відсотки нікуди не поділись
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17.03.2021 08:00 Відповісти
За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3422
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17.03.2021 01:24 Відповісти
самий підходящий для країни кандидат в президенти з вищеприведеного списку-"інший кандидат".
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17.03.2021 01:31 Відповісти
в особе мистера Линча.
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17.03.2021 01:44 Відповісти
Многие помнят когда три КАМАЗа дежурили на разных дорогах кандидата в Президенты и очень популярного в народе Вячеслава Черновола, потом его не стало, у кого в руках СМИ Украины тем и не выгодно чтобы украинец был у власти, сын Черновола Тарас вспоминал .когда к ним приехал Собчак то молодой небольшого роста помощник Собчака к их столу подносил на подносе кофе, потом оказалось что это был бывший председатель кооператива "Озеро" Украинцы не ленитесь управлять своим государством, у вас есть своя ЗЕМЛЯ, МОВА, АРМIЯ, .ВIРА
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17.03.2021 01:46 Відповісти
разумков --фееричный подонок, циник и мразь.
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17.03.2021 01:55 Відповісти
25 не 75, а на самом деле, ноль без палочки!
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17.03.2021 02:01 Відповісти
Да! Ну i лiдери(вождi) в Украiнi! Порошенко-олiгарх,тому, за своiм визначенням-хижак,не був i не може бути хорошим президентом.Бойко-прtдставник п'ятоi колони-колаборант,скорiше буде антипрезидентом,а не президентом.Тимошеко зрадила украiнський народ,пiдписавши кабальнi газовi угоди з РФ,тому може зрадити ще раз.Зеленський-це полiтичний авантюрист,полiтичний пiдлiток-людина без переконань,вiри,нацiональноi iдентичностi.Ляшко-це полiтичний демагог,заробiтчанин на полiтикi.Разумков-темна лошадка,хоча, загалом,без зашквар,м'який за характером,можливо,вiн непогана людина,але хороша людина,як вiдомо,не професiя.Смешко-високочолий iнтелектуал,але його потяг уже пiшов в полiтичне небуття:був у владi,що його й дискредитувало.Спiвчуваю украiнському народу з такими "вождями"!.Засуджую украiнофобiв,бiльшiсть з яких кориснi iдiоти або недоумки,якi поливають брудом украiнський народ,а не таких "лiдерiв"("вождiв")!!!
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17.03.2021 02:26 Відповісти
це разумков із скромності виділив собі аж 2 проценти. Все ж таки свій рідний центр. а де той вічний грек статистик із своїми прогнозами, щось не чути. Видно вийшов з довіри, щось не те написав за гроші. Він медведчуку та бойко вічно приписував, бо платили гроші, а хто платить центру Разумкова, сам Разумков син чи Єрмак, чи центр живе на підсосі, на пожертви виборців.
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17.03.2021 02:38 Відповісти
Я просто офигеваю...за ЕС --20%....За предателя Украины, вора и барыгу --20%!!!!! Всего на 7% меньше чем у лидера....Хочется спросить, так кем же ему,порохнявому хетьману, нужно быть чтобы стать первым? Хуже то ведь просто не бывает...
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17.03.2021 02:57 Відповісти
А нафига каждую неделю рейтинги клепать? У нас что, выборы на носу? За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 Или потому что Пэтя никак угомониться не может? За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 Ну так видели мы уже его"рейтинги". Перед президентскими выборами. Оказалось- мыльный пузырь. Зато после выборов тоже видели. Пэтины "сопли, слёзы, пузыри" (цитата Ю.В.Тимошенко)- я, мол, хороший, народ "плохой"! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 А антирейтинги слабО каждую неделю печатать?))))))

Даешь каждую неделю антирейтинги! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 Особенно после очередного пэтиного зашквара.)))
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17.03.2021 04:47 Відповісти
За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 6992 За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8621
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17.03.2021 05:21 Відповісти
А кто сказал, что мы грустные? За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8835 Это вы, заюльки, грустите. Бабу Юлю в коалицию не берууууут! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 6290 За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2251
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17.03.2021 05:26 Відповісти
Кто грустит, а кто и нет! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2043
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17.03.2021 06:34 Відповісти
Боже мой! Какой же бред! Тупейшая заказуха имени "разумкова".
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17.03.2021 05:33 Відповісти
тарифы??? пенсии/зарплаты ??? раследования/посадки ??? конецвойне ??? ростэкономики
может быть ??? эй бараны вы хоть помните за шо голосовали ??? аха!!! дайтеещёдвагода!!!
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17.03.2021 06:13 Відповісти
Голосовали не за, а против. Сам ведь знаешь. Зачем кривляешься? И в дальнейшем любой второй тур с участием Порошенко будет протестным.
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17.03.2021 07:48 Відповісти
протестовать нужно в первом туре а во втором лучше думать головой про последствия
но ведь это даже не главное главное - почему именно это чудо выбрали
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17.03.2021 08:37 Відповісти
Ну центр Разумкова может и дальше себя тешить, что в этот бред кто-нибудь поверит. Думаю реальная картина совсем другая, потому что даже на этом ресурсе поддержка у него не больше 5%
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17.03.2021 06:15 Відповісти
У кого него? Все основные социологический службы в стране дают примерно одинаковые цифры. Четвёрка лидеров у всех неизменна и в том же порядке. Откуда вы такие конспирологи берётесь?!
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17.03.2021 07:58 Відповісти
Во втором туре Разумков - Зеленский 3:0!.
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17.03.2021 06:33 Відповісти
Ага. С 2% прямая дорога во второй тур.))
Хотя Дима безусловно к чему-то готовится.
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17.03.2021 07:52 Відповісти
Розподіл психічних відхилень серед дебілів.
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17.03.2021 07:18 Відповісти
Это фейк. За Зеленского не более 7 %.
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17.03.2021 07:52 Відповісти
При таком раскладе, у этого народа нет будущего к сожалению...
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17.03.2021 08:10 Відповісти
Одні -- зебіли, інші -- порохоботи, треті -- зажопівці , юльківці іт.д. Українців майже не лишилося... Чому Господь відібрав розум в цілого народу ? Не знаходжу відповіді...
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17.03.2021 08:18 Відповісти
Почему у всего народа? Вон же 20% порохоботов с мозгами.
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17.03.2021 08:52 Відповісти
А хто сказав, що в порохоботів є мізки, самі порохоботи ?
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17.03.2021 14:41 Відповісти
Правильно будет сказать, что победит Противсіх, ефрейтор, участник войны, немножко умеет рисовать и красиво говорит после второй кружки пива. Это если Фейсбук не запретят. Главное, чтобы кандидат нашел спонсора на закупку достаточного количества нарукавных повязок и факелов. Думаю, что у того же Пинчука хватит украинской сообразительности, шо эффективнее будет дать денег Противсіху, чем тратиться на очередной концерт Клептона на фронте в Авдеевке...
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17.03.2021 08:20 Відповісти
Агенство разумкова брешет, люди приличные,как правило называют заказчика соцопроса.
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17.03.2021 08:34 Відповісти
Скільки ще дурнів зелених!! За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6622
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17.03.2021 09:11 Відповісти
Нужен закон, при падении рейтинга Президента ниже 40% - назначать перевыборы.
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17.03.2021 09:25 Відповісти
17 процентов предателей.... Капец.
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17.03.2021 09:32 Відповісти
У Зе крім власного недолугого електорату є ще прихильники ОПЗЖ, так що кінцевий результат на його користь.
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17.03.2021 09:33 Відповісти
Для перемоги "велічайшего" у другий тур виборів повинен вийти Бубачка та бойко. Про це говорять і експерти і люська.
"Тогда патриоты будут вынуждены проголовосать за Зеленского",- аферістович.
Ось і будуть "опитувальщики" Бубачці відрив малювати, а вишку з Порошенком місцями тусувати.
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17.03.2021 10:02 Відповісти
У Порошенко есть шанс только в паре с Бойко.
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17.03.2021 10:08 Відповісти
Серйозно?
Чому ж тоді пліснява так прагне витягти в другий тур саме бойка?
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17.03.2021 10:22 Відповісти
Потому что Бойко проиграет всем,даже заднеприводному.
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17.03.2021 10:24 Відповісти
Як це мило У Тимошенко 10% - хоча результати двох попередніх перших турів виборів президента показали твердих 13.5% .І це не дивлячись на сфальшованні агентом російських спецслужб Порошенко першого туру в 2019році.Де було вкрадено у Тимошенко 2.5%
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17.03.2021 10:35 Відповісти
То есть,поклонники тимошенки свято уверенны,что за два года рейтинг их бахини никоим образом не может измениться в меньшую сторону? То есть сегодняшние тупые действия или бездействие политика не могут уменьшить рейтинг от слова совсем? И снижение рейтинга всегда ими обьясняется только происками врагов а не бездарной политикой их опостылевшей всем популистки?
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17.03.2021 12:59 Відповісти
клован играл на рочли, на заработанные купил рейтинг у говножуя разумкова
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17.03.2021 10:45 Відповісти
Рейтинг Разумкова і Зеленського негативний і голосувати за них не варто.
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17.03.2021 13:21 Відповісти
есть правда, есть неправда, есть статистика, есть раз и раз - тв йелоу беллетристика, есть сказки , рабинович, есть вр, а есть кс и далее - степан-вакционер, есть опа от гаранта и ломбардные центра , шо правду-пулю лепят из.
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17.03.2021 13:37 Відповісти
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