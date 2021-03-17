За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, перемогу на них здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за Зеленського готові проголосувати 27% тих, хто збирається взяти участь у виборах і визначився, кому хоче віддати свій голос.
За Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, за Тимошенко - 10%, за Смешка - 6%, за Гройсмана і Кошулинського - по 3%, за Ляшка і Разумкова - по 2%, за Вілкула і Кличка - по 1%.
Респондентам також запропонували обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів.
"В. Зеленський у разі електорального суперництва в другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком або Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П.Порошенка і Ю.Бойка, а Порошенко перемагає в разі електорального суперництва в другому турі з Ю. Бойком", - йдеться в повідомленні.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Чистые международные резервы НБУ сократились до $17,6 миллиарда. Напомню, что в феврале 2019-го (при Порошенко) они составляли $ 26,7 миллиарда. (c)
Откуда вранье пишешь ? Какие 17 ?
Новость на Цензоре - день назад 27.8 миллиарда
https://biz.censor.net/news/3253590/rezervy_natsbanka_sokratilis_s_nachala_mesyatsa_na_800_millionov
28 543,16
https://biz.censor.net/news/3253590/rezervy_natsbanka_sokratilis_s_nachala_mesyatsa_na_800_millionov
Неужели тяжело зайти на сайт и посмотреть.
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2021/
Даешь каждую неделю антирейтинги! Особенно после очередного пэтиного зашквара.)))
может быть ??? эй бараны вы хоть помните за шо голосовали ??? аха!!! дайтеещёдвагода!!!
но ведь это даже не главное главное - почему именно это чудо выбрали
Хотя Дима безусловно к чему-то готовится.
"Тогда патриоты будут вынуждены проголовосать за Зеленского",- аферістович.
Ось і будуть "опитувальщики" Бубачці відрив малювати, а вишку з Порошенком місцями тусувати.
Чому ж тоді пліснява так прагне витягти в другий тур саме бойка?