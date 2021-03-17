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Новини За кордоном
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США наступного тижня можуть оголосити про санкції проти РФ за втручання у вибори, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США наступного тижня можуть оголосити про санкції проти РФ за втручання у вибори, - CNN

Адміністрація президента Джо Байдена може запровадити антиросійські санкції, пов'язані з втручанням в американські вибори, вже наступного тижня.

Про це із посиланням на трьох представників Держдепартаменту США повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовники телеканалу не розкрили подробиць, пов'язаних з очікуваними санкціями. Однак вони заявили, що санкції будуть націлені на кілька країн, включно з Росією, Китаєм та Іраном.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США, ґрунтуючись на доповіді Нацрозвідки, вирахує масштаби спроб інших країн вплинути на американські вибори 2020 року і займеться підготовкою санкцій.

У доповіді Нацрозвідки США стверджується, що Іран і Росія поширювали невідповідну дійсності інформацію, "щоб підірвати суспільну довіру до виборчих процесів і результатів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США, - розвідка Штатів

Участь у поширенні російської дезінформації брав український народний депутат Андрій Деркач, зазначає розвідка США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Больше санкций, хороших и разных
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17.03.2021 00:58
+4
давно уже пора. а то русня расслабилась и начала чувствовать себя людьми. а свинособак нужно держать в черном теле.
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17.03.2021 01:34
+2
Пусть запретят любой IT продукт у себя который создают яндексы *********, и все, китайское по порезали же, так пусть и тут режут, чтобы не зарабатывал тот же яндекс за пределами рынка рф вообще нифига, а то что не скачай то при установке все их русское говно лезит как с канализационной трубы.
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17.03.2021 02:09
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Больше санкций, хороших и разных
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17.03.2021 00:58 Відповісти
ты в это веришь?
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17.03.2021 01:14 Відповісти
Это уже свершившийся факт
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17.03.2021 03:00 Відповісти
хорошо, не разных, а полезных
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17.03.2021 10:46 Відповісти
давно уже пора. а то русня расслабилась и начала чувствовать себя людьми. а свинособак нужно держать в черном теле.
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17.03.2021 01:34 Відповісти
good!
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17.03.2021 01:52 Відповісти
Трамп выиграл - РФ виновата, Трамп проиграл снова РФ
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17.03.2021 01:54 Відповісти
Можно сформулировать немного по другому: несмотря на все усилия РФ второй раз выиграть Трампу не удалось.
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17.03.2021 08:14 Відповісти
Пусть запретят любой IT продукт у себя который создают яндексы *********, и все, китайское по порезали же, так пусть и тут режут, чтобы не зарабатывал тот же яндекс за пределами рынка рф вообще нифига, а то что не скачай то при установке все их русское говно лезит как с канализационной трубы.
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17.03.2021 02:09 Відповісти
Не читайте ничего на русском, и не будет вам никаких **********.
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17.03.2021 05:49 Відповісти
Яндекс - голландский поисковик.
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17.03.2021 06:08 Відповісти
Норвежский Мотор-Сич. Власти Норвегии запретили продажу России завода Роллс-Ройс находящегося в норвежском Бергене. Испугались что русские получат новые технологии.

США на следующей неделе могут объявить о санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN - Цензор.НЕТ 4164
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17.03.2021 06:32 Відповісти
им хоть какие технологии дай всё равно после сборки обработают напильником(болгаркой)
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17.03.2021 06:40 Відповісти
Почему пдрсу деркачу не предьявлено обвинение и єта тварь рашистская не взята под стражу
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17.03.2021 07:57 Відповісти
Всё это мелочи. Надо ввести полное эмбарго и программу "Нефть и газ в обмен на продукты", как против Ирана
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17.03.2021 09:50 Відповісти
 
 