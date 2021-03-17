США наступного тижня можуть оголосити про санкції проти РФ за втручання у вибори, - CNN

Адміністрація президента Джо Байдена може запровадити антиросійські санкції, пов'язані з втручанням в американські вибори, вже наступного тижня.

Про це із посиланням на трьох представників Держдепартаменту США повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовники телеканалу не розкрили подробиць, пов'язаних з очікуваними санкціями. Однак вони заявили, що санкції будуть націлені на кілька країн, включно з Росією, Китаєм та Іраном.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США, ґрунтуючись на доповіді Нацрозвідки, вирахує масштаби спроб інших країн вплинути на американські вибори 2020 року і займеться підготовкою санкцій.

У доповіді Нацрозвідки США стверджується, що Іран і Росія поширювали невідповідну дійсності інформацію, "щоб підірвати суспільну довіру до виборчих процесів і результатів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США, - розвідка Штатів

Участь у поширенні російської дезінформації брав український народний депутат Андрій Деркач, зазначає розвідка США.