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П'яний громадянин України викрав у Польщі BMW і таранив ним машину поліції, тікаючи від погоні зі стріляниною. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

П'яний громадянин України викрав у Польщі BMW і таранив ним машину поліції, тікаючи від погоні зі стріляниною. ФОТО

23-річний п'яний українець тікав від поліцейської погоні, навіть коли правоохоронці прострелили йому 3 із 4 коліс. Коли викрадене ним авто нарешті в'їхало в кущі, він спробував втекти пішки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Yavl.

Інцидент стався вночі в Катовіце і Сосновці. Поліцейські побачили, як евакуатор намагається забрати чийсь припаркований автомобіль. Коли вони почали з'ясовувати, чи є на це згода власника авто, припаркований поруч з евакуатором BMW різко зірвався з місця.

Правоохоронці пустилися в погоню. Чоловік на BMW спочатку протаранив авто катовіцьких поліцейських. Коли ж їм на підмогу прийшли поліцейські із Сосновця, двічі вдарив їхню машину, намагаючись зіштовхнути її з дороги. Щоб припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах BMW. Але навіть це не зупинило водія.

Він продовжував тікати із трьома пробитими колесами. Лише через деякий час чоловік усе ж не впорався з керуванням і влетів у придорожні зарості на одній із ділянок Сосновця. Однак перед тим, як його затримали, він ще спробував вибратися з авто і втекти на своїх двох.

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Чоловіка затримали. З'ясувалося, що він - громадянин України, йому 23 роки, а BMW він викрав. У крові українця виявили 1,6 проміле алкоголю.

Українцю висунули обвинувачення у викраденні авто, керуванні в стані алкогольного сп'яніння, нападі на поліцейських і спробі втекти від них. За це йому може загрожувати до 10 років в'язниці. Поки чоловіка відправили під арешт на 3 місяці.

Пяний громадянин України викрав у Польщі BMW і таранив ним машину поліції, тікаючи від погоні зі стріляниною 01
Пяний громадянин України викрав у Польщі BMW і таранив ним машину поліції, тікаючи від погоні зі стріляниною 02
Пяний громадянин України викрав у Польщі BMW і таранив ним машину поліції, тікаючи від погоні зі стріляниною 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Быдло !!!!!!!! Через такую мразь,в Польше будут как и принято в жизни,говорить что это все они такие... Живу сам в Польше 12 лет.И знаю,как здесь относятся к нам. 50% нормально,а 50 % ...сами понимаете. Нет слов,, мразь,подонок,и хам. Стыдно за своих земляков. Я бы давал не до 10 лет тюрьмы,, а 10 лет работ в шахте,под присмотром полиции.. работа,работа,и ещё раз работа помогает донести до извивен мозга хоть что нибудь. А 10 лет лежание на кровати,и просмотра ТВ..не меняет человека!!!!! Работать!!!!!!!!!!!! Гнать быдло это на работу.
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17.03.2021 05:00
+22
Тварь , гнида ,идиот и подонок и насрал Украине, больше сказать нечего ,разьве что жаль что быдлоту не пристрелили
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17.03.2021 01:39
+8
Але ж ***** й бидлота... о це подібні довбні і роблять рейтінг украінців у Європі..
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17.03.2021 07:42
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Тварь , гнида ,идиот и подонок и насрал Украине, больше сказать нечего ,разьве что жаль что быдлоту не пристрелили
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17.03.2021 01:39 Відповісти
Я, навіть, знаю за кого він голосував. В ще 26% таких є.
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17.03.2021 12:09 Відповісти
он что, это "бмв" с помойки украл?
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17.03.2021 01:42 Відповісти
Хам, що з нього взяти. Як мавпа в цирку.
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17.03.2021 03:17 Відповісти
Быдло !!!!!!!! Через такую мразь,в Польше будут как и принято в жизни,говорить что это все они такие... Живу сам в Польше 12 лет.И знаю,как здесь относятся к нам. 50% нормально,а 50 % ...сами понимаете. Нет слов,, мразь,подонок,и хам. Стыдно за своих земляков. Я бы давал не до 10 лет тюрьмы,, а 10 лет работ в шахте,под присмотром полиции.. работа,работа,и ещё раз работа помогает донести до извивен мозга хоть что нибудь. А 10 лет лежание на кровати,и просмотра ТВ..не меняет человека!!!!! Работать!!!!!!!!!!!! Гнать быдло это на работу.
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17.03.2021 05:00 Відповісти
в статье сказано полиция спросила есть ли согласие собственника авто на эвакуацию.выходит если я против то не имеют права забирать авто?
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17.03.2021 06:36 Відповісти
яке согласіє, якщо у нього 1,6 проміле?
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17.03.2021 07:40 Відповісти
Поліцейські побачили, як евакуатор намагається забрати чийсь припаркований автомобіль. Коли вони почали з'ясовувати, чи є на це згода власника авто, припаркований поруч з евакуатором BMW різко зірвався з місця.Джерело: https://censor.net/ua/n3253781. Бляха, ви хоч статтю читали, чи тільки назву?
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17.03.2021 10:58 Відповісти
Да и 10 лет маловато, можно всю 15 . Такое убыдлище все равно никогда не изменится.
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17.03.2021 08:10 Відповісти
Погоджуюсь, живу в Польщі 15 років і починаю задумуватись про переїзд через наше кончене бидло яке понаїхало останнім часом, немає тижня щоб в нашому містечку якась п'янь не сіла за кермо.
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17.03.2021 09:17 Відповісти
хороший такой "рекламодатель"
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17.03.2021 05:07 Відповісти
Украинцы не сдаются!
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17.03.2021 05:46 Відповісти
Початок в цій історії якийсь неправильний...а так п'яний,за кермом,не виконав вимог поліції - отримай розрахунок,напрацював.
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17.03.2021 06:30 Відповісти
Але ж ***** й бидлота... о це подібні довбні і роблять рейтінг украінців у Європі..
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17.03.2021 07:42 Відповісти
а поляки все как один святые? они не совершают преступлений что ли? не надо культивировать в себе это ощущение меншовартости..., это нормально, когда за совершенное преступление следует наказание, независимо от того, кто ты есть и какая твоя национальность..., все, больше за этим ничего не стоит...
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17.03.2021 09:02 Відповісти
Шановна пані , у мене ніколи не було комплексу неповноцінності по відношенню до моєї національності, більш того я завжди гордився тим що українець, але не хочу щоб мене позиціювали в світі як українця в дзеркалі подібної бидлоти
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17.03.2021 13:16 Відповісти
стреляли в воздух ???
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17.03.2021 08:59 Відповісти
У каждого должен быть свой звёздный час !......
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17.03.2021 09:10 Відповісти
Докопались до человека, эвакуатор пригнали. Он никого не трогал, проспался бы и уехал. А они разбудили человека спровоцировали погоню со стрельбой. Герои блин 😕 Peace
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17.03.2021 09:22 Відповісти
Розтормозив засумувавшу польску поліцію. Нормально, у всіх була робота. Поліція погоняла і постріляла. Слідак справу напише, прокурор направить до суду, Суд призначить термін. Усі при справах. Ну і євроукр показав своє таке нутро.
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17.03.2021 10:43 Відповісти
Вся Европа охреневает от поляков, а поляки охреневают от украинцев. Представляю, какой бы был ступор у местных, если бы караван зелебобиков двинул из Польши дальше на запад.. может и мароканцы с турками бы уехали обратно по домам...
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17.03.2021 11:09 Відповісти
Не уедут- шара - пособие в 2 раза выше чем зарплата в Украине ! Соц жилье и жратва ... Они такого в своём ауле не видели...
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18.03.2021 18:02 Відповісти
 
 