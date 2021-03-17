Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий електоральний бар'єр подолали б 5 партій.
Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.
За "Слугу народу" готові віддати голоси 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.
"Європейську Солідарність" підтримують 20% респондентів, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщину" - 9%, за партію "Сила і честь" - 5%.
Віддати голоси за "Голос", ВО "Свобода" і "Українську стратегію Гройсмана" готові по 3%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" і "Партію Шарія" - 2%, за партії "Громадянська позиція", "Опозиційний Блок" та "УДАР" - по 1%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Провести опрос на канале Украина - свои победители.
Провести опрос в офисе партии БЮТа - тоже другой...
Зєля перший, Юля - Друга, Пєця - П'ятий. А сьогодні, скоріше, Перша - Юля, після "вагнергейту"
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Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Україна - сильна, заможна і щаслива. Крапка.
Мое мнение основано по результатам последних выборов.
Яке відношення до Дівулі має "вагнергейт"?, вона що звільняла території, чи допомагала армії, чи розробляла якісь плани? Вона забороняла виходити нашим танкам із боксів, щоб не злити путю. А вчора злилася із зеленими і її немає, є Вальдемар, який підтерся рейтингами Дівулі. Таке воно життя.
У 2014-2015 роках пожертвував 350 млн грн на потреби української армії.
4 березня 2019 року надійшло повідомлення, що протягом п'яти років президент пожертвував на благодійність близько 1,2 млрд гривень, із них більше як 550 мільйонів - на потреби армії. Порошенко за ці кошти долучився до відновлення системи ППО Києва, передав на озброєння десантників і для бійців Сил спеціальних операцій снайперські гвинтівки та придбав квартири для спецпризначенців із Кропивницькогог, які перебувають у полоні бойовиків.
30 квітня 2020 року під час короновірусу від Фонду Порошенка та компанії «Рошен доставлено з Південної Кореї 42,5 тисячі костюмів, що безкоштовно передані у всі лікарні України. Передано в лікарні інше майно і медикаменти. А що Ваня передали ваші фонди і Дівуля армії і наріду?
Любая, даже самая плохенькая ППО будет стоить миллиарды долларов, а не миллион! Или будите спорить с этим утверждением?
Откурой словарь и попробуй понять что означает словосочетание "присоединился к акцмм посади дерево".
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Але я тут не за гроші, Буднік))
Як там в калюжі? Сериться добре?
Эта версия очень возможная, но возможно отравили его агенты Путина, которых в окружении Ющенко было немало. Как я говорил, что люди входили в окружение не столько по выбору Ющенко, как по своему выбору.
Людям с окружения Ющенко отравить его значительно проще чем тем к кому он на ужины ходил. На тех многочисленных "ужинах" многое предусматривали (первым пробовал Жвания), а на ужинах и обедах "среди своих" все было по простому и отравить было очень просто. Но порохоботам понять сложно, потому что расходится с методичкой.
Я регулярно спілкуюся з порохоненависниками. Мені їх навіть не треба шукати - вони приходять до мене в коменти самі. Звісно, мене завжди цікавило - що ж їм не так? На дискусії з ненависниками Порошенка і його політсили, я витратив не один десяток годин. І схоже я зрозумів, чим насправді вони керуються. Ні не кривдами які вони озвучують, на кшталт родича загиблого під Іловайськом або родички що збирала пляшки в той час як «свинарчуки»… Це - так би мовити «інтерфейс», привід для кривди зрозумілий іншим. Якщо цей привід не розбивається логічними доводами - значить справа не в ньому. Ми маємо справу з переконаннями набагато більш глибокими. Мій власний досвід дозволив розділити порохохейтерів на кілька груп. От вони.
НЕОБІЛЬШОВИКИ. Суть їхніх претензій: Порошенко - мільйонер. Ці люди далеко не завжди є
шанувальниками Леніна, але в кожному з них сидить переконання за Марксом - в основі великих статків лежить злочин. А відтак - гасло Шарікова «відняти і поділити» актуальне й досі. Шаріковські гасла всіляко підігріває демократична українська преса. Репортажі про «олігархів-корупціонерів» - сухий хмиз у палаючий вогонь необільшовизму. Часто прихованими необільшовиками бувають і ідейні націоналісти, і навіть підприємці. Вони теж бувають щиро переконані, що крупний капітал це зло. Найсмішніше те, що ніхто так не підтримує необільшовицькі погляди громадян, як ЗМІ олігархів - в боротьбі один проти одного.
ВАТА. Знову таки, різноманіття тут повне. Порошенка ненавидить водночас і відкритий шанувальник Стрєлкова та Захарченка, і особа переконана що «Порошенко почав війну аби нажитися», і «у мене родич в Росії - що мені стріляти в нього?» Звісно, ненавидять Порошенка ті хто втомлювався від війни на дивані, бо «за кого воювати - за олігарха?» Окрема тема ненависті до Порошенка - помісна церква. Доводилося бачити людей, що вважають себе патріотами України але ходять до храмів УПЦ-МП, бо «то церква благодатна».
ІДЕАЛІСТИ. Їх претензія до Порошенка примітивна: він не був ідеальним керівником. Ідеалістам властиво надмірно ідеалізувати Захід, європейські цінності, тощо. По-хорошому ідеаліста не влаштує ніяка влада - ідеальної влади не буває, будь-яку владу можна знайти за що критикувати. Подекуди ідеалізм стає професійним - ідеалістів повно серед демократичних журналістів та активістів грантових організацій. І перші і другі мають чималий вплив на громадськість.
ЗНЕХТУВАНІ ЛОМи. Цієї публіки повно на соцмережах. Не секрет, частина лідерів думок намагалися запропонувати партії Порошенка взаємовигідне співробітництво. Були послані - в ЄвроСолідарності обирають мати справи з прибічниками, а не з найманцями. Тепер такі лідери думок вивалюють ЄвроСолідарність в багні скрізь де можуть. Про принципи не ідеться - вони просто творять вендету. Почасти - вендета непогано оплачується.
АДЕПТИ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ. Теж неймовірно поширений тип порохоненависника. Він може мати схожі переконання. Може поділяти погляди більшості порохоботів. Але - він з іншого клану, тобто політпроекту. А якщо так - свій лідер завжди правий, а інший - завжди лівий. В українських реаліях де персоніфіковано категорично все, іншої політичної культури не буває як таке. Хто не з нами - той проти нас, і не цікавить.
Звісно це не повний перелік. Існують інші групи людей, які ненавидять Порошенка з якихось своїх причин. Та загалом, звести порохоненависників можна до перелічених. Якщо ви стикаєтеся з порохоненависником на якого не діють логічні доводи - копніть глибше. Ви побачите один з перелічених мною типів. Від себе додам просто. Я терпіти не можу ідеалістів, я не вірю в щирість з боку Москви, і я ненавиджу більшовизм у всіх його проявах. Навіть якщо ідеями дрімучого марксизму фонтанує щирий патріот - на жаль маю такі приклади. І ще я не розумію людей, які своє власне его ставлять вище за інтереси країни. Хоча згоден - інтереси країни я і вони можемо розуміти категорично по-різному.
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