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Новини Політика України
8 421 257
рейтинг (697) Центр Разумкова (176) Батьківщина (546) Слуга народу (2545) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій: СН - 26,5%,

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий електоральний бар'єр подолали б 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

За "Слугу народу" готові віддати голоси 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

"Європейську Солідарність" підтримують 20% респондентів, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщину" - 9%, за партію "Сила і честь" - 5%.

Віддати голоси за "Голос", ВО "Свобода" і "Українську стратегію Гройсмана" готові по 3%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" і "Партію Шарія" - 2%, за партії "Громадянська позиція", "Опозиційний Блок" та "УДАР" - по 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батьківщина" - 12,3%, "Сила і честь" - 5,3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування "Рейтингу"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
ОПЗЖ - цю ригівську шоблу пора гнати за поребрик і негайно , тому що колаборантам місце в буцегарні , а не у ВР Украіни !
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17.03.2021 02:09
+20
Вам там на лахте в корыто пурген подсыпают? Никак не угомонитесь.
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17.03.2021 04:39
+14
Рейтинг СН все нижче і нижче
Рейтинг ЄС все вище і вище
Суд над Зеленським все ближче і ближче Рейтинг партий: "СН" - 26,5%, "ЕС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4404
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17.03.2021 05:32
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Та бреше цей Толян! Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1521 Він явно харчується з спеціальної фабрики РОШЕН для пецодрочерів, як спеціально для них виробляє особливо смердючий соєвий шоколад. Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 7175
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17.03.2021 12:25 Відповісти
Не подобається шоколад, юлєдрочери, то їжте лайно. Кожному своє.
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17.03.2021 13:13 Відповісти
А навіщо какаїдам шоколад?
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17.03.2021 13:03 Відповісти
семейка какцапов говножуев, что удивительного ?
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17.03.2021 10:42 Відповісти
Не пойму только, откуда у партии "Сила и честь" сила, а тем более честь... Они ж сидят где-то на кухнях и даже носа не показывают. А приобщиться к парламентскому пирогу хочется...
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17.03.2021 10:24 Відповісти
А что здесь понимать. У нас все действия партий всегда определяются лидером. Вы этого не заметили? Там лидер Смешко. Те кто голосует за Смешко и его партию, Смешко хорошо знают. Остальное же второстепенное.
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17.03.2021 11:42 Відповісти
Чим би дитя не тішилось...
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17.03.2021 10:30 Відповісти
говножуй разумков продаёт кловану колывану рейтинги, оплачивают лохи ...
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17.03.2021 10:41 Відповісти
Не верю совершенно этому центру Разумкова.
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17.03.2021 10:45 Відповісти
Проведите опрос на Цензоре, результат будет совершенно другой. Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 7649
Провести опрос на канале Украина - свои победители.
Провести опрос в офисе партии БЮТа - тоже другой...
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17.03.2021 10:47 Відповісти
Результати виборів на місцевих виборах - найкраще соцдослідження:
Зєля перший, Юля - Друга, Пєця - П'ятий. А сьогодні, скоріше, Перша - Юля, після "вагнергейту"
_______________
Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Україна - сильна, заможна і щаслива. Крапка.
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17.03.2021 10:54 Відповісти
Мне тоже кажется, что рейтинг Тимошенко намного выше, чем они все рисуют свои хотелки.
Мое мнение основано по результатам последних выборов.
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17.03.2021 11:35 Відповісти
А вот и опрос из офиса партии БЮТ. Ваня, сходи к психиатру, у тебя нездоровая тяга к мазохизму.
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17.03.2021 11:37 Відповісти
Недолугий соєвий порохоботе, БЮТ не існує з осені 2012 формально, а в реалі ще раніше. Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 3697 Чи це не ознака переїдання соєвого смердючого шоколаду? Дуже негативно впливає на пам*ять і так гндолугих істот.
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17.03.2021 12:30 Відповісти
Добре Ваня, добре. Тільки не нервуй, випий пилюлю і лягай спатки.
Яке відношення до Дівулі має "вагнергейт"?, вона що звільняла території, чи допомагала армії, чи розробляла якісь плани? Вона забороняла виходити нашим танкам із боксів, щоб не злити путю. А вчора злилася із зеленими і її немає, є Вальдемар, який підтерся рейтингами Дівулі. Таке воно життя.
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17.03.2021 11:03 Відповісти
Дати гривню? Нема
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17.03.2021 11:07 Відповісти
Порошенко з 1998 року має свій благодійний фонд. У червні 2008 року він надав багатодітній родині з 10 дітьми будинок вартістю $120 тис. у мікрорайоні на Вінниччині.У червні 2009 року надав багатодітній родині дім у селі Сальник Калинівського району на Вінниччині. 2009 року між Фондом та мерією Вінниці був підписаний договір, який передбачав реконструкцію та будівництво набережної річки Південний Буг, ремонт якої не проводився понад 40 років.
У 2014-2015 роках пожертвував 350 млн грн на потреби української армії.
4 березня 2019 року надійшло повідомлення, що протягом п'яти років президент пожертвував на благодійність близько 1,2 млрд гривень, із них більше як 550 мільйонів - на потреби армії. Порошенко за ці кошти долучився до відновлення системи ППО Києва, передав на озброєння десантників і для бійців Сил спеціальних операцій снайперські гвинтівки та придбав квартири для спецпризначенців із Кропивницькогог, які перебувають у полоні бойовиків.
30 квітня 2020 року під час короновірусу від Фонду Порошенка та компанії «Рошен доставлено з Південної Кореї 42,5 тисячі костюмів, що безкоштовно передані у всі лікарні України. Передано в лікарні інше майно і медикаменти. А що Ваня передали ваші фонди і Дівуля армії і наріду?
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17.03.2021 11:28 Відповісти
Особенно веселят слова про "долучився до відновлення системи ППО Києва"! Перестарались с подвигами Геракла явно.
Любая, даже самая плохенькая ППО будет стоить миллиарды долларов, а не миллион! Или будите спорить с этим утверждением?
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17.03.2021 12:10 Відповісти
осробенно веселят испалины мысли типа Вани....
Откурой словарь и попробуй понять что означает словосочетание "присоединился к акцмм посади дерево".
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17.03.2021 12:34 Відповісти
Бидло, бачте, не бачить багато спільного між Доном Корлєоне та Пецькою. Пам*ятаєте епізод , як перед Різдвом його хлопці грабонули фуру з замороженими індиками, а він потім роздавав їх на кварталі. Руки йому цілували - так дякували.
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17.03.2021 12:37 Відповісти
Звичайно для Вас це ганьба, бо Ваша шайка цього не робила і не робить. А я написав я те, що є офіційно підтверджено.
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17.03.2021 13:06 Відповісти
Ваня, гривня - це все що ти нацарював за пять років на форумі?
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17.03.2021 11:38 Відповісти
Навіть гривні ніхто не дав. Суцільні проблеми.
____________
Але я тут не за гроші, Буднік))
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17.03.2021 12:02 Відповісти
15 процентов Шарию!Он разгонит эту помойку!
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17.03.2021 11:06 Відповісти
Рашкованін не витримав, щоб не перднути!
Як там в калюжі? Сериться добре? Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 9032
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17.03.2021 11:09 Відповісти
Супротив Толика только полные рогули.Ты же не такой,Ваня.?
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17.03.2021 11:33 Відповісти
Почему в первом сообщении сразу про говно?Не можешь без этого?Что в твоей голове творится...
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17.03.2021 11:36 Відповісти
А про що ще з вами можна розмовляти? Це ж ваша середа існування
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Мабуть він педофіл, як і його вождик. Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5667
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17.03.2021 12:39 Відповісти
Это разве что во влажных мечтах свинособак. Можете Шмария себе вместо ***** поставить, а у нас он может разве что место в камере занять.
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17.03.2021 12:31 Відповісти
Сила и честь это такая же полуватная( даже на 60 процентов) партия как Слуга народа, подконтральная пророссийским олигархам
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17.03.2021 11:35 Відповісти
Это из порохоботской методички. Факты показывают совсем другое.
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17.03.2021 11:47 Відповісти
а при ком Смежко был главой СБУ, это не тогда когда парламентом руководил Медведчук? и когда травонули Ющенко а?
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17.03.2021 11:50 Відповісти
Вы простых вопросов не понимаете, а только пользуетесь порохоботскими методичками. По конституции СБУ находится под управлением непосредственно президента. Медведчук здесь ни при чем. А насчёт отравления Ющенко, читайте соответствующий раздел Википедии. Ющенко травонул кто-то из его же окружения. Он понабирал к себе всякого гнилья, которые его сначала травонули, а потом выбросили из политики.
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17.03.2021 12:26 Відповісти
Для уничтожения Ющенко как политика использовались массированные ботофермы. Весь интернет вопил против Ющенко. Сейчас процентов 90 этих ботоферм являются порохоботами. Вы выступали против Ющенко в интернете, при его президентстве?
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17.03.2021 12:37 Відповісти
Я виступав після вересня 2005 року. І зараз виступаю проти цього гада.
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17.03.2021 12:41 Відповісти
Таких, хто до Ющенка так відносився раніше вас, було в оточенні Ющенка багато. Хтось із них і травонув "гада" Ющенка. До речі, в оточенні Ющенка були агенти Московії. Як я казав, що він же набирав без достатнього розбору.
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17.03.2021 12:56 Відповісти
нет, его травонули до президенства, и произошло это при ужине у См.. и кто это сделал то же знают, но он был не из команды Ющенко !!! про какие бото фермы в 2003-4 году вы говорите?))))) смешно капец, смартфонов не было, цензора не было ты о чём ребёнок
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17.03.2021 13:27 Відповісти
Смешно капец. Ну и что что до президентства. У него была большая команда окружения как в кандидата в президенты. Кто-то из них его и траванул. А то что травнули на каком-то ужине это выдумка. Вероятнее всего что его траванул московский олигарх Березовский, который тоже был в окружении Ющенко. Так сказать, помогал финансово Ющенко и Майдану. Если кто-то думает, что он любил Ющенко и украинский народ, то он недотёпа. Наверняка какие-то мошеннические интересы преследовал. Вполне мог травануть зачем-то. Олигархам, тем более подобным доверять нельзя. А на ужины с разными особами - едой, тарелками и обслуживанием обеспечивало окружение Ющенко. Это было предостережением, чтобы не отравили. И таких завтраков, обедов и ужинов у Ющенко было как минимум три каждый день. И со своим окружением в штабе не раз принимал еду.
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17.03.2021 16:23 Відповісти
Березовский тогда был живее всех живых. А его не Путин направил травить Ющенко. У него могли быть интересы свои и его сообщников среди окружения Ющенко, которых Ющенко не выбирал. Они его выбирали и входили в его окружение. Смысл отравления, возможно хотели, чтобы вместо Ющенко кто-то другой на третий тур шел.
Эта версия очень возможная, но возможно отравили его агенты Путина, которых в окружении Ющенко было немало. Как я говорил, что люди входили в окружение не столько по выбору Ющенко, как по своему выбору.
Людям с окружения Ющенко отравить его значительно проще чем тем к кому он на ужины ходил. На тех многочисленных "ужинах" многое предусматривали (первым пробовал Жвания), а на ужинах и обедах "среди своих" все было по простому и отравить было очень просто. Но порохоботам понять сложно, потому что расходится с методичкой.
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17.03.2021 19:21 Відповісти
И ещё. Кто хочет понять, тот поймет. Порхоботам же доказать нельзя. У них методички и они из них свое.
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17.03.2021 16:24 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко - ДЕМОНОЛОГІЯ ПОРОХОНЕНАВИСНИКІВ

Я регулярно спілкуюся з порохоненависниками. Мені їх навіть не треба шукати - вони приходять до мене в коменти самі. Звісно, мене завжди цікавило - що ж їм не так? На дискусії з ненависниками Порошенка і його політсили, я витратив не один десяток годин. І схоже я зрозумів, чим насправді вони керуються. Ні не кривдами які вони озвучують, на кшталт родича загиблого під Іловайськом або родички що збирала пляшки в той час як «свинарчуки»… Це - так би мовити «інтерфейс», привід для кривди зрозумілий іншим. Якщо цей привід не розбивається логічними доводами - значить справа не в ньому. Ми маємо справу з переконаннями набагато більш глибокими. Мій власний досвід дозволив розділити порохохейтерів на кілька груп. От вони.

НЕОБІЛЬШОВИКИ. Суть їхніх претензій: Порошенко - мільйонер. Ці люди далеко не завжди є
шанувальниками Леніна, але в кожному з них сидить переконання за Марксом - в основі великих статків лежить злочин. А відтак - гасло Шарікова «відняти і поділити» актуальне й досі. Шаріковські гасла всіляко підігріває демократична українська преса. Репортажі про «олігархів-корупціонерів» - сухий хмиз у палаючий вогонь необільшовизму. Часто прихованими необільшовиками бувають і ідейні націоналісти, і навіть підприємці. Вони теж бувають щиро переконані, що крупний капітал це зло. Найсмішніше те, що ніхто так не підтримує необільшовицькі погляди громадян, як ЗМІ олігархів - в боротьбі один проти одного.

ВАТА. Знову таки, різноманіття тут повне. Порошенка ненавидить водночас і відкритий шанувальник Стрєлкова та Захарченка, і особа переконана що «Порошенко почав війну аби нажитися», і «у мене родич в Росії - що мені стріляти в нього?» Звісно, ненавидять Порошенка ті хто втомлювався від війни на дивані, бо «за кого воювати - за олігарха?» Окрема тема ненависті до Порошенка - помісна церква. Доводилося бачити людей, що вважають себе патріотами України але ходять до храмів УПЦ-МП, бо «то церква благодатна».

ІДЕАЛІСТИ. Їх претензія до Порошенка примітивна: він не був ідеальним керівником. Ідеалістам властиво надмірно ідеалізувати Захід, європейські цінності, тощо. По-хорошому ідеаліста не влаштує ніяка влада - ідеальної влади не буває, будь-яку владу можна знайти за що критикувати. Подекуди ідеалізм стає професійним - ідеалістів повно серед демократичних журналістів та активістів грантових організацій. І перші і другі мають чималий вплив на громадськість.

ЗНЕХТУВАНІ ЛОМи. Цієї публіки повно на соцмережах. Не секрет, частина лідерів думок намагалися запропонувати партії Порошенка взаємовигідне співробітництво. Були послані - в ЄвроСолідарності обирають мати справи з прибічниками, а не з найманцями. Тепер такі лідери думок вивалюють ЄвроСолідарність в багні скрізь де можуть. Про принципи не ідеться - вони просто творять вендету. Почасти - вендета непогано оплачується.

АДЕПТИ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ. Теж неймовірно поширений тип порохоненависника. Він може мати схожі переконання. Може поділяти погляди більшості порохоботів. Але - він з іншого клану, тобто політпроекту. А якщо так - свій лідер завжди правий, а інший - завжди лівий. В українських реаліях де персоніфіковано категорично все, іншої політичної культури не буває як таке. Хто не з нами - той проти нас, і не цікавить.

Звісно це не повний перелік. Існують інші групи людей, які ненавидять Порошенка з якихось своїх причин. Та загалом, звести порохоненависників можна до перелічених. Якщо ви стикаєтеся з порохоненависником на якого не діють логічні доводи - копніть глибше. Ви побачите один з перелічених мною типів. Від себе додам просто. Я терпіти не можу ідеалістів, я не вірю в щирість з боку Москви, і я ненавиджу більшовизм у всіх його проявах. Навіть якщо ідеями дрімучого марксизму фонтанує щирий патріот - на жаль маю такі приклади. І ще я не розумію людей, які своє власне его ставлять вище за інтереси країни. Хоча згоден - інтереси країни я і вони можемо розуміти категорично по-різному.
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1942
Хочеш захистити мародерську дисертацію? Станеш обертролем Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 9240
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17.03.2021 12:12 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 8405
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17.03.2021 12:48 Відповісти
Офшоры во время Иловайска были?
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17.03.2021 12:14 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 409
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17.03.2021 12:19 Відповісти
Вони були навіть до заснування Другої Української Республіки. Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 6625
Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 7488

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17.03.2021 12:45 Відповісти
Знав Калинчука особисто. Навіть і без оплачуваного прохоботства він рідкісний гівноїд. Фе. Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 6240
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17.03.2021 12:33 Відповісти
Порошенко дуже хитрий.
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17.03.2021 13:10 Відповісти
Рейтингу у Разумкова нема і на вибори прийдуть 20-30% громадян. Постійні вкидання оцих "опитувань" одноманітно набридлі. Зелені обдурили російськомовних виборців, дурять їх далі і намагаються обирати.
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17.03.2021 13:20 Відповісти
Хто більше виллє яду і лайна sulima ivan Сергей Иванофф Vsevolod Marchenko та ще парочка, яка тут переписується між собою, та в них, як і в Зелі і Пуйла один ворог - Порошенко. Їх не цікавить, що Беня вкрав з привата 5,5 млрд доларів США, знищив "центререрго", та інші підприємства, які давали прибутки, а зараз в мінусах. З його допомогою відновили поставки російської електроенергії і вугілля. Відсудив вже більше 20 млрд. гривень у держави через продажні суди і це тільки за півтора року. Новінський з мільйонера став мільярдером і це тільки за півтора року. Зеля відвів армію з укриттів, на які витрачено мільярди гривень і кожного дня здають інтереси України, а ці "борці" бачать тільки Порошенко і ні одна їх брехня не знайшла свого підтвердження, хоча все ДБР, нацполіція, СБУ, генпрокуратура і НАБУ задіяні на розслідування різноманітних фейків. Чого тільки вартує той фейк, що Порошенко вкрав 100 мільярдів доларів США. Таких грошей ніколи не було в Україні і ті що породили цю брехню добре це знають і сміються з тупих дурнів, які з піною на роті репетували і чекали коли його посядять. А правоохоронці це знали, але витрачали мільйони грошей і сотні високооплачуваних працівників на розслідування цієї дурниці, замість того, щоб розслідувати те, що лежить на поверхні.
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17.03.2021 13:27 Відповісти
Пане Анатолій! Оцінивши діяльність вказаних вами вище осіб, можна зробити висновок, що вана прислала їм план порятунку. А ці свідки святої йулі його скурили, від чого їх брехня і агресивність виросли в рази.
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17.03.2021 14:58 Відповісти
ОПЗЖ покотились в низ.
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17.03.2021 19:23 Відповісти
Мне не нравится: партия ОПЗЖ, партия Разумкова, Сила и Честь и Шария парт. это всё российские шарашкины конторы.
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17.03.2021 19:25 Відповісти
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