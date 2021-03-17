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Новини За кордоном
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смерть (6544) стрілянина (1676) США (14537)

Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами. ФОТО

У США в штаті Джорджія щонайменше семеро осіб загинули внаслідок трьох епізодів стрілянини в масажних салонах в Атланті та передмісті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Associated Press. Затримано підозрюваного.

Напади почалися вчора, 16 березня, приблизно о 17:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом). Жертвами стали п'ять осіб у масажному салоні в торговому центрі в Акворті, приблизно 50 км на північ від Атланти. Двоє людей загинули на місці, з трьох госпіталізованих двоє пізніше померли в лікарні.

Приблизно о 17:50 поліція виїхала за викликом в Атланті в масажний салон, де були знайдені три застрелені жінки. Водночас надійшло повідомлення про стрілянину в масажному салоні через вулицю, де також знайшли вбиту жінку.

За словами начальника поліції Атланти Родні Браянта, всі жертви, імовірно, були азіатами.

Також дивіться: Під час спецоперації затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на дні народження і знеструмив частину населеного пункту на Вінничині, - Нацполіція. ФОТО

Підозрюваний у стрілянині в Акворті 21-річний Роберт Аарон Лонг з Вудстока потрапив на запис камер відеоспостереження за кілька хвилин до нападу, повідомили в поліції. Пізніше він був заарештований в окрузі Крісп, приблизно за 240 км від Атланти. Поліція вважає, що він несе відповідальність і за стрілянину в Атланті - його автомобіль перебував у районі атакованих салонів під час нападів.

Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами 01
Фото Аарон Лонг /поліція

Убивства сталися на тлі нещодавньої хвилі нападів на американців азіатського походження, які збіглися з поширенням коронавірусу в США, зазначає AP

У січні 2021 року в Чикаго чоловік у серії нападів убив трьох людей і поранив кількох.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
У Аарона на морде светится скрепа.
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17.03.2021 07:39
+14
Треба добавити, вільні люди з клепкою в голові, а в кого клепки немає то і дозвіл не потрібен. ВонО без дозволу носить та стріляє.
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17.03.2021 08:22
+8
А похож на козломордого.
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17.03.2021 08:31
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У Аарона на морде светится скрепа.
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17.03.2021 07:39 Відповісти
він переплутав китайців з арабами
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17.03.2021 09:23 Відповісти
Картинка в тему, чи занадто саркастично?
Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами - Цензор.НЕТ 9738
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17.03.2021 07:41 Відповісти
Треба добавити, вільні люди з клепкою в голові, а в кого клепки немає то і дозвіл не потрібен. ВонО без дозволу носить та стріляє.
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17.03.2021 08:22 Відповісти
Ну, якщо згадати про результат виборів в 2019,то... І в стрільця зброя була нелегально, ви впевнені?
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17.03.2021 10:51 Відповісти
занадто самокритично
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17.03.2021 09:21 Відповісти
Герой на полтора года опоздал.
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17.03.2021 08:08 Відповісти
Омерикоїдні октивізди після цього "нападу" на бордель і точку збуту коксу, замасковану під масажний салон, започаткують всесвітній рух азіато-lives-matter, ALM. Дайош рівні права в торгівлі наркотою всім! Звичайні розбірки між бандами подають під соусом нетолерантності та ксенофобії. Дибили, bla
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17.03.2021 08:11 Відповісти
А похож на козломордого.
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17.03.2021 08:31 Відповісти
отвратительная рожа,значит кацап
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17.03.2021 13:58 Відповісти
русского происхождения цап..
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17.03.2021 08:41 Відповісти
Адепт секты свидетелей Трампа?
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17.03.2021 08:53 Відповісти
Ні, просто тітушка з борделю-конкурента
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17.03.2021 09:01 Відповісти
Надо же, и фейс не прикрыли, не то, что у нас.....
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17.03.2021 09:01 Відповісти
Опознали потому что наверняка без маски был и не соблюдал социальную дистанцию
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17.03.2021 09:02 Відповісти
Ну, як тільки демократи перемагають вони одразу починають банити зброю і подавати законопроекти по забороні зброї і тоді, о чудо, з'являються фріки, які влаштовують розбірки зі зброєю.
В данному випадку взагалі з'являється білий супремасист і вбиває азіаток- мрія Камали Харіс. Те, що події відбуваються виключно в СПА-салонах власниками яких є азіати нікого не цікавить, як і те що, це можуть бути тупі мафіозні розбірки.
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17.03.2021 09:07 Відповісти
Может дедулю его грохнули японцы во вторую мировую ... Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами - Цензор.НЕТ 2938
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17.03.2021 09:18 Відповісти
бедного мальчика в одних трусиках распяли .....негры ?
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17.03.2021 09:23 Відповісти
Типа трампист чтоль?
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17.03.2021 09:25 Відповісти
Привет от Трампа и величия белых американцев.
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17.03.2021 09:40 Відповісти
очистил землю не терпильную еще негров..а вот европа терпит посмотри на лондон одничурки негры и писдоглазы это позор..
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17.03.2021 11:16 Відповісти
Почему у нас не стреляют в салонах, кинотеатрах, магазинах? Отстаем. Нужно ускорить принятие закона по свободной продаже оружия от пистолета до пулемета!
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17.03.2021 11:52 Відповісти
Ти б ще кухоні ножі заборонив і сокири
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17.03.2021 13:11 Відповісти
Нет не нужно. У дураков нужно поотбирать железо. Ответственных людей с чувством долга крайне мало. А бабуинов готовые размахивать пушками на лево и на право нам не нужно.
Я хочу по вечерам спокойно гулять. А учитывая свой раён, с таким законом феерверки начнутся везде и всюду.
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17.03.2021 16:40 Відповісти
Інтелектом не багатий, це його збижує з народом скрєп
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17.03.2021 13:10 Відповісти
 
 