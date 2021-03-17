Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами. ФОТО

У США в штаті Джорджія щонайменше семеро осіб загинули внаслідок трьох епізодів стрілянини в масажних салонах в Атланті та передмісті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Associated Press. Затримано підозрюваного.

Напади почалися вчора, 16 березня, приблизно о 17:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом). Жертвами стали п'ять осіб у масажному салоні в торговому центрі в Акворті, приблизно 50 км на північ від Атланти. Двоє людей загинули на місці, з трьох госпіталізованих двоє пізніше померли в лікарні.

Приблизно о 17:50 поліція виїхала за викликом в Атланті в масажний салон, де були знайдені три застрелені жінки. Водночас надійшло повідомлення про стрілянину в масажному салоні через вулицю, де також знайшли вбиту жінку.

За словами начальника поліції Атланти Родні Браянта, всі жертви, імовірно, були азіатами.

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Підозрюваний у стрілянині в Акворті 21-річний Роберт Аарон Лонг з Вудстока потрапив на запис камер відеоспостереження за кілька хвилин до нападу, повідомили в поліції. Пізніше він був заарештований в окрузі Крісп, приблизно за 240 км від Атланти. Поліція вважає, що він несе відповідальність і за стрілянину в Атланті - його автомобіль перебував у районі атакованих салонів під час нападів.



Фото Аарон Лонг /поліція

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