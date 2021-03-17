Один український воїн зазнав бойової травми внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", - штаб ОС
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню й обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 16 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
"Внаслідок обстрілу, бойового травмування зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
У передмісті Авдївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Зокрема, за минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів. Наголошуємо, що чимало обстрілів позицій Збройних Сил України має прицільний характер.
На тлі чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, що триває в ці дні, основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей залишається ураження особового складу та провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.
Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту Водяне, режим "тиша" вводився тричі.
Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - повідомили в пресцентрі ОС.
Водночас, за даними штабу, від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначено в повідомленні.
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пс. Ганьба президенту.
Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією «Дзвін»
За одне тільки це коригування, як за окремий шмат робіт, «Евересту» заплатили 115 млн грн (це 20% загальної вартості проекту). Ще на 255 млн грн вартість «ДЗВОНУ» виросла через те, що чиновники вирішили потроїти кількість пунктів управління, які мав обладнати «Еверест», і замість запланованих 4 комплексів закупили 12. Аудитори так і не знайшли обґрунтованих пояснень, навіщо кількість збільшили саме до 12. По фіналу за «ДЗВІН» уже виплатили 580 млн грн.
Підписав контракт з компанією без досвіду розробки таких систем - генерал Володимир Рапко, тодішній начальник військ зв'язку ГШ ЗСУ. Ідея потроїти кількість комплектів і роздути кошторис на зайві 255 млн грн походить із доповіді, яку підготували в Управлінні розвитку автоматизації (тоді під командуванням полковника Віктора Артиховича), доповів її в Генштабі замначальника ГШ ЗСУ генерал Радіон Тимошенко, а погодив - тодішній начальник ГШ ЗСУ Віктор Муженко. Також підписи Рапка й Артиховича стоять під Актами прийому робіт по всіх етапах розробки «ДЗВОНУ» (проект виконували, здавали й приймали поетапно).
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію з «Дзвоном» у своїй статті: «Главком ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР і СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем «Дзвін», «Фортеця», через медицини та іншого військового бізнесу «.
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Убей руSSкого, выполни свой священный долг!
Швидкого одужання нашому захиснику.
Бережи вас Господь, рідненькі.
.( СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! )