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Новини
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Євросоюз планує заборонити імпорт товарів, вироблених за допомогою неекологічних технологій

Євросоюз планує заборонити імпорт товарів, вироблених за допомогою неекологічних технологій

Євросоюз перегляне своє енергетичне законодавство, щоб краще адаптувати його до своєї кліматичної мети, і закриє європейський ринок для продуктів, зокрема металу, вироблених за допомогою неекологічних технологій.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи 16 березня на форумі Berlin Energy Transition Dialogue, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щоб досягти мети зменшення на 55% парникових викидів до кінця десятиліття, … до літа ми переглянемо все європейське енергетичне і кліматичне законодавство, щоб воно відповідало (цій меті. - Ред.)", - заявила фон дер Ляєн.

Вона перелічила деякі з кроків, які стоять на порядку денному. Зокрема, планується вдосконалити систему торгівлі викидами: розширити її на морський сектор і краще застосовувати в авіації; застосовувати для підвищення енергоефективності будівель і дорожнього транспорту. Також планується запропонувати засоби підвищення енергоефективності побутової техніки, від пилососів до смартфонів. Передбачається збільшити інвестиції в акумуляторну інфраструктуру та батарейні технології, щоб допомогти автоіндустрії швидше перейти до електромобільності. Наостанок, планується підняти "зелене фінансування" на новий рівень, зокрема збільшити на 350 млрд на рік інвестиції в енергетичну систему упродовж ближчих 10 років.

Особливо очільниця ЄК виокремила металургійну промисловість. Вона зазначила, що необхідно, щоб "компанії масово інвестували в дорогі екологічні технології, щоб зробити сталь "зеленою". "Зелена сталь", за підрахунками, коштує приблизно на 100 євро за тонну більше, ніж та, що виробляється традиційно. Для того, щоб не поставити під удар європейські зусилля, треба зупинити потрапляння на європейський ринок "дешевих товарів з-за кордону". Тому цього року в ЄС буде представлено захисний механізм Carbon border adjustment mechanism, який заборонить імпорт певних продуктів.

"Ми так багато вклали в скорочення викидів, що просто не можемо дозволити собі імпортувати викиди з-за кордону", - заявила фон дер Ляєн.

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Такий підхід, на її переконання, буде стимулювати також іноземних виробників скорочувати викиди. Сталева промисловість, нагадала політик, відповідальна за 9% викидів на планеті.

Фон дер Ляєн вважає ідеальним виходом для металургійної промисловості, і не тільки для неї, перехід на водень як енергоносій. "Для металургійної промисловості водень є саме тою можливістю, яка дозволить рухатися шляхом сталого розвитку", - підкреслила єврочиновниця.

Вона нагадала, що торік ЄК вийшла з планом створення водневої екосистеми в Європі з чіткими цілями: річні обсяги вироблення відновлювального водню мають становити 1 млн т до 2024 року і 10 млн до 2030, до 2050 технології виробництва відновлювального водню мають бути запроваджені масово в економіці.

"Ми будемо інвестувати в чистий водень у небачених раніше обсягах. Це – ідеальний засіб для досягнення наших цілей кліматичної нейтральності. Це амбіційні, але реалістичні цілі", - заявила президент ЄК.

Водень вважається одним з найперспективніших енергоносіїв майбутнього. У 2020 році Європейський Союз назвав Україну одним із пріоритетних партнерів у реалізації своєї водневої стратегії.

Автор: 

клімат (180) виробництво (1623) екологія (1347) Євросоюз (13360) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+4
Тобто, єврофарисеям виконувати вказівки Клауса Шваба - доречно, наприклад, вирізати зеленеі ліси в колоніях типу Україна, дружити і лизати сідниці фашиській РФ це для них добре. Тепер хитродупі фарисеї придумали як захистити свою сталь від конкуренції, придумати якусь "зелену сталь", що є абсурдом, як і їх "органічне землеробство". Таким абсурдом є і їх товари, це і автомобілі, які через п'ять років стають брухтом для їх продажу до країни третього світу, це і інші товари, які жеруть ресурси планети для того щоб їх викинути на смітник, це і товари підвалпрому Китаю, і таке ж лайно з ЄС. Замість того щоб робити авто, які повинні експлуатуватися по 40 років, чайники по 20 років, блоки живлення вічні, вони штампують лайно одноденку . Тому всі ці їх ініціативи є ігрища як з ковидом і вакцинами, які по суті є тільки метою надприбутків, заборони еміграції і забезпечення достойного життя золотого мільярду за рахунок пограбування третього світу. Не даремно хабадні фарисеї так печуться подвійним громадянством, як той же ЄС "зеленим металом". Підхід повинен бути один, виробництво скрізь тільки якісних товарів з дотриманям стандартів і вимог. Лайно Земля не витримає
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17.03.2021 09:06
+3
Так а нах строят сп2, если должны ивестировать в водород?
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17.03.2021 08:33
+2
Протекционизм прикрываемый экологией. У богатых стран есть один изъян. Все что они делают получается очень дорого. Не удивлюсь если Еврокомиссия лоббирует интересы европейских компаний за деньги.
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17.03.2021 08:35
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Вот . Наша чёрная металлургия пролетает, как фанера над Парижем. Хотя В ЕС её и раньше не покупали.
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17.03.2021 08:14 Відповісти
Ага, метзавод ахметки в европе на святом духе работает.
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17.03.2021 08:16 Відповісти
Так а нах строят сп2, если должны ивестировать в водород?
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17.03.2021 08:33 Відповісти
Газ считается самым экологичным ископаемым топливом.
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17.03.2021 08:37 Відповісти
А вы статью прочли? Что именно там экологически чистое считается сможете осилить?
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17.03.2021 08:39 Відповісти
Для водорода, если даже получится, потребуются много времени. До этого они смогут купить весь газ у кацапов.
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17.03.2021 08:43 Відповісти
Ну маразм и у вас и у фон дер ляйн одинаков: экологически чистым водородом пусть за границей пользуются, а в ЕС пусть по старинке, якобы заботясь об экологии, природным газом.
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17.03.2021 08:50 Відповісти
Это просто игра. Прикрывшись экологией проворачивают всякие делишки.
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17.03.2021 08:54 Відповісти
Ну наконец факты логика победили болтовню.
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17.03.2021 08:59 Відповісти
Протекционизм прикрываемый экологией. У богатых стран есть один изъян. Все что они делают получается очень дорого. Не удивлюсь если Еврокомиссия лоббирует интересы европейских компаний за деньги.
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17.03.2021 08:35 Відповісти
а нельзя на себя взять контроль ?? вы не берете, травят украинцев...
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17.03.2021 08:58 Відповісти
Тобто, єврофарисеям виконувати вказівки Клауса Шваба - доречно, наприклад, вирізати зеленеі ліси в колоніях типу Україна, дружити і лизати сідниці фашиській РФ це для них добре. Тепер хитродупі фарисеї придумали як захистити свою сталь від конкуренції, придумати якусь "зелену сталь", що є абсурдом, як і їх "органічне землеробство". Таким абсурдом є і їх товари, це і автомобілі, які через п'ять років стають брухтом для їх продажу до країни третього світу, це і інші товари, які жеруть ресурси планети для того щоб їх викинути на смітник, це і товари підвалпрому Китаю, і таке ж лайно з ЄС. Замість того щоб робити авто, які повинні експлуатуватися по 40 років, чайники по 20 років, блоки живлення вічні, вони штампують лайно одноденку . Тому всі ці їх ініціативи є ігрища як з ковидом і вакцинами, які по суті є тільки метою надприбутків, заборони еміграції і забезпечення достойного життя золотого мільярду за рахунок пограбування третього світу. Не даремно хабадні фарисеї так печуться подвійним громадянством, як той же ЄС "зеленим металом". Підхід повинен бути один, виробництво скрізь тільки якісних товарів з дотриманям стандартів і вимог. Лайно Земля не витримає
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17.03.2021 09:06 Відповісти
Тому що, ерефія та Китай мають соціально-економічні устрої, які відповідають доктрині Клауса Шваба, а отже- політично близькими. Можливо навіть більше- такими що, випереджають свій час.
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17.03.2021 09:36 Відповісти
Так питання чому їм дозволяють збувати не якісні товари в Україні ЄС і т.д. ? Адже це і є проїдання ресурсів Землі?
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17.03.2021 09:48 Відповісти
А хіба основне питання в проїданні ресурсів? Мені і не тільки мені здається що питання в тому, хто буде ділити ці ресурси.
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17.03.2021 10:27 Відповісти
ЗІ: до того ж, питання вже давно не в "золотому мільярді", цифра дуже сильно скоротилася і становить десятки тисяч "золотих акціонерів".
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17.03.2021 10:29 Відповісти
Звичайно Ви праві, але, що спонукало цих тримачів золотих акцій до виконання заповітів Клауса Шваба в Давосі? Це по перше не допустити інших, більш активних і розумніших за них, до тих вершин успіху, що вже мають вони і мріють їх (як при самодержавстві передавати у спадок їх дітям, навіть тупим, по друге це ресурси Землі які вже проїдаються і без скорочення попиту на безграничну їх витрату , без орієнтування економік на якісні довго тривалі товари, як наприклад судна чи літаки, такий підхід вб'є всі ресурси планети. Тобто, наприклад лампочки повинні бути вічні, а заводи роботизовано і мати змогу блискавично від виробництва тих же лапм перейти до виробництва акумуляторів, від виробництва бензинових автомобілів до електричних і т.д. Що пропонує Клаус Шваб, це правлячій олігархії і урядам 1) ігнорувати те, що продуктивність праці виросла в тисячу разів порівняно з часами К.Маркса, (а для повного задоволення всіх потреб робітника і роботодавця вже зараз працювати достатньо 17 годин на тиждень! ) та створювати штучно злидні щоб робітник чи дрібний власник в них був вічно, і цим економив для вибраних сімей ресурси Землі для їх дорогих розваг. 2) це стимулювання хаосу в світі, який без війн знищує населення не наданням медицинської допомоги штучні і не штучні пандемії, зруйнована економіка, вбита освіта, громадянські конфлікти теж на його думку економлять ресурси Землі.
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17.03.2021 11:57 Відповісти
"Меньше нас, больше нам".
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17.03.2021 09:26 Відповісти
Трындец зализячному экспорту Украины (Пинчука, Ахметова, Коломоя).

Останутся в активе только буряки и пшеница.
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17.03.2021 09:26 Відповісти
Так само й інші закриють для вас свої ринки.
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17.03.2021 09:27 Відповісти
Ахметка переходить на розведення песця. Китай вже років десять, як запустив чотири новітніх металургійних комбінати. А от українській метелургії доведеться закриватися.
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17.03.2021 09:33 Відповісти
роснефть!?
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17.03.2021 10:42 Відповісти
 
 