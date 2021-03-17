В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
В Україні вперше за тривалий час зафіксовано рекордну кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.
"11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 887 осіб;
летальних випадків – 289;
одужало – 5 467 осіб;
здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 489 023 особи;
одужало – 1 237 676 осіб;
летальних випадків – 28 986;
проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях", - розповів Степанов.
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Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
Так що вмикайте мозок будь ласка і іншим не доведеться читати вашу дурню.
Я вообще фаталист, мы все умрем, рано или поздно, так зачем суетиться?
Но вранье и дураков я не люблю.
Висновок, що всі, хто мав нахабство подумати - боти - взагалі супер))
Ви б краще головою подумали і написали своє, ніж ото 'загальновідоме', над яким не дали собі ради хоч півсекунди замислитись.
Хоча може в тому і ціль ваша - я тут не думаючи пишу - і ви не думайте, вірте мені просто. Відкрийте калькулятор і порахуйте будь ласка, скільки днів потрібно, щоб усе населення нашої держави перехворіло, якщо зі старту епідемії прибувало по 50 тисяч.
Якщо то будуть не розрахунки - не витрачайте час на відповідь мені будь ласка. З людиною, яка не може калькулятором розділити одну цифру на іншу не має про що розмовляти.
Якщо попереднє не допоможе. Усіх людей, які вміють рахувати і думати, вважайте неадекватними і не займаєте - а то раптом ще подумати примусять.
Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
Просто есть подача кислорода через канюли , а есть серьезные ИВЛ . Именно на ИВЛ И проблемы