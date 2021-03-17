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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

В Україні вперше за тривалий час зафіксовано рекордну кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.

"11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 01

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02госпіталізовано – 4 887 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02летальних випадків – 289;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02одужало – 5 467 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 01

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07захворіло – 1 489 023 особи;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07одужало – 1 237 676 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07летальних випадків – 28 986;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях", - розповів Степанов.

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 11
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 12
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
По информации знакомых аналитиков в ООН - в Украине ежедневно заражаются 50 000 человек
Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
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17.03.2021 08:34
+6
Это не рекорд, так как осуществлено тестирований за сутки - 121 144,ранее столько тестов не делали раньше сегодня рекорд по тестам,было по 15000 больных на пике но тестирований тогда максимум 50 000 ,а вообще привет Бубочке как пример как надо отдыхать в Буковели и остальной зеленой власти которая до последнего момента не закрывала Буковель,про провал с закупкой вакцины уже не говорим
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17.03.2021 08:56
+5
Если 50 тыс ежедневно, то уже все переболели и пора снимать карантин и пандемию. А у нас Кабмин и Шмыгаль подал законопроект о СНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ с производителя вакцины от коронавируса. То есть ответственности нет, если человек погибает или становятся инвалидами. Также не предусмотрена ответственность нашей власти за побочные эффекты вакцин. То есть человеку предлагают колоться хрен знает чем и без всякой ответственности и возмещения хотя бы материального ущерба. Надеются на ВОЗ. А зачем нам власть, если они сами не за что не отвечают? Зачем они нам нужны, если подсовывают опасные для здоровья, не до конца опробованные препараты?
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17.03.2021 09:08
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По информации знакомых аналитиков в ООН - в Украине ежедневно заражаются 50 000 человек
Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
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17.03.2021 08:34 Відповісти
Если 50 тыс ежедневно, то уже все переболели и пора снимать карантин и пандемию. А у нас Кабмин и Шмыгаль подал законопроект о СНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ с производителя вакцины от коронавируса. То есть ответственности нет, если человек погибает или становятся инвалидами. Также не предусмотрена ответственность нашей власти за побочные эффекты вакцин. То есть человеку предлагают колоться хрен знает чем и без всякой ответственности и возмещения хотя бы материального ущерба. Надеются на ВОЗ. А зачем нам власть, если они сами не за что не отвечают? Зачем они нам нужны, если подсовывают опасные для здоровья, не до конца опробованные препараты?
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17.03.2021 09:08 Відповісти
Ви рахувати вмієте? Щоб держава з нашою кількість населення вже вся перехворіла потрібно щоб кожну добу, починаючі з самісінького старту епідемії (без всіляких хвиль та пиків), з'являлося щонайменш 95 тисяч хворих.
Так що вмикайте мозок будь ласка і іншим не доведеться читати вашу дурню.
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17.03.2021 09:52 Відповісти
А що у вас з математикою? За 1,5 року кожний день по 50 т. Що буде?
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17.03.2021 11:08 Відповісти
Не поленился таки и открыл калькулятор. https://censor.net/ru/user/411737 умеет считать, а ты - нет. И да, это без учета того, что переболеть короной за 1.5 года можно было уже 3-4 раза.
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17.03.2021 11:44 Відповісти
Тебе сколько заплатили за рекламу вакцинации?
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17.03.2021 12:58 Відповісти
Я где-то рекламировал вакцинацию?
Я вообще фаталист, мы все умрем, рано или поздно, так зачем суетиться?
Но вранье и дураков я не люблю.
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17.03.2021 13:28 Відповісти
Вон, бот!
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17.03.2021 15:24 Відповісти
Т.е. фраза про вранье и дураков зацепила? Ок, так и запишем. Я доволен.
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17.03.2021 15:54 Відповісти
И насчет дурни. Ты читай комментарий и говори спасибо за информацию, а не веди какие-то подсчеты. Комментарий про античеловеческий законопроект снятия ответственности с производителя "вакцины" применяющейся в Украине, а ты считаешь хрен знает что и зачем. Бот? Тогда иди отсюда на 3 буквы.
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Понятно, обосравшись с цифрами, ты начинаешь давить на эмоции. О ужас, "античеловеческий законопроект", нас убивают, памагите. Номер законопроекта не подскажешь, или это также, как с подсчетами, простой треп?
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17.03.2021 11:46 Відповісти
Не хами, быдлота, научись общаться в интернете с незнакомыми людьми. Таких как ты нужно прививать собачими вакцинами и без разговоров. Платный бот.
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17.03.2021 12:57 Відповісти
Про хамство пишет бот, который постом выше кого-то посылал на три буквы. Занятно. Но не оригинально. "Поваренная кухня тролля", третий пункт. Тупо работаешь, бездарно и без энтузиазма. Как из под палки. Что, работа скучная и платят мало? Хотел бы изобразить сочувствие, но нет, не получается.
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17.03.2021 13:31 Відповісти
Ботяра, ты тут за моими комментами вынюхиваешь? Тут уже нюхачей без тебя хватает. Пиши свои комментарии по новостям и не суйся не в свое дело. Вон!
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17.03.2021 15:23 Відповісти
Что, пригорает? Вот теперь точно сочувствую. Так стараться, а результата ноль. Пиши ещё, только длительные тренировки ведут к рекордам.
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17.03.2021 15:53 Відповісти
Ага, ти не думай - слухай мене, я тобі всю правду розповім? Невже це ще з кимось працює? Хоча да, про що то я, більшість населення забуло, як мозком користуватися і чекають, коли їм скажуть, яке їх відношення до всього.
Висновок, що всі, хто мав нахабство подумати - боти - взагалі супер))
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18.03.2021 09:38 Відповісти
Бот, я не пишу свое, я пишу общеизвестное, которое легко проверить. Если ты нападаешь на таких комментаторов, то ты или неадекватный или оплачиваемый бот. Выбирай что тебе более приемлемо.))
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18.03.2021 11:50 Відповісти
Загально відоме це що? Математика 5го класу для вас загальновідома? Чи може кількість населення в Україні - відносите до загальновідомого?
Ви б краще головою подумали і написали своє, ніж ото 'загальновідоме', над яким не дали собі ради хоч півсекунди замислитись.

Хоча може в тому і ціль ваша - я тут не думаючи пишу - і ви не думайте, вірте мені просто. Відкрийте калькулятор і порахуйте будь ласка, скільки днів потрібно, щоб усе населення нашої держави перехворіло, якщо зі старту епідемії прибувало по 50 тисяч.

Якщо то будуть не розрахунки - не витрачайте час на відповідь мені будь ласка. З людиною, яка не може калькулятором розділити одну цифру на іншу не має про що розмовляти.

Якщо попереднє не допоможе. Усіх людей, які вміють рахувати і думати, вважайте неадекватними і не займаєте - а то раптом ще подумати примусять.
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19.03.2021 10:31 Відповісти
Ты все еще тут? ПНХ,
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20.03.2021 19:24 Відповісти
Брехня зі статистикою. Це вже біля 30000 тисяч нових випадків. Україна наближаєтсья до колапсу мед системи... Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 5607
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17.03.2021 10:22 Відповісти
Поддерживаю
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17.03.2021 10:24 Відповісти
Уже не помогут никакие карантинные мероприятия. Вернее, они бы может и помогли бы, если бы применялись с умом. У нас давно утеряна связь принимаемых административных решений со здравым смыслом. Поэтому и не работает ничего. За год можно было вполне организовать исследование, какими путями больше распространяется вирус, какими меньше, и отсекать наиболее частые пути распространения, а не заниматься стрельбой по площадям. Раз уж мы не в состоянии полностью запереть население по домам, как это сделали китайцы.
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17.03.2021 11:53 Відповісти
Министерство здравохранения превратилось в отдел статистики. Нахрен нам эти цифры? И так ясно, что ситуация не контролируемая во всем мире.
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17.03.2021 12:59 Відповісти
Переговоры Украинской военной делегации во главе с Тараном по прибытии в Японию отменены.У кого -то из членов делегации оказался положительный тест на ковид.Тест делали по прилёту.Как несерьёзно отнеслись к подготовке визита!
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17.03.2021 08:41 Відповісти
Это прикол, или реальная инфа?
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17.03.2021 08:58 Відповісти
вчера еще писали, вроде сам Таран и болен.
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17.03.2021 09:52 Відповісти
Директор Укроборонпрома, проходило здесь на Цензоре
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17.03.2021 10:51 Відповісти
Это не рекорд, так как осуществлено тестирований за сутки - 121 144,ранее столько тестов не делали раньше сегодня рекорд по тестам,было по 15000 больных на пике но тестирований тогда максимум 50 000 ,а вообще привет Бубочке как пример как надо отдыхать в Буковели и остальной зеленой власти которая до последнего момента не закрывала Буковель,про провал с закупкой вакцины уже не говорим
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17.03.2021 08:56 Відповісти
Половина из них - экспресс-тесты. Раньше их вообще не считали
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17.03.2021 11:38 Відповісти
ПЦР и сделали только 50 тыс., остальное это фигня для циферок.
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17.03.2021 12:13 Відповісти
ПЦР тестов приблизительно столько же. А диагноз ставят только на основании его. Зачем приводят данные о других видах тестирования - не знаю. ИФА, насколько слышал, у нас в основном делают пациенты при выписке за свой счет. Ну а достоверность экспресс тестов вообще вызывает сомнение.
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Не за горами очередной лох даун.почти 5000госпитализировали.такого небыло ещё
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17.03.2021 08:58 Відповісти
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 7312
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17.03.2021 09:06 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
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17.03.2021 09:28 Відповісти
Из тех кто попал на кислород, выживает только 5%. Горькая статистика.
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17.03.2021 10:00 Відповісти
Ковидные госпитализации все на кислороде
Просто есть подача кислорода через канюли , а есть серьезные ИВЛ . Именно на ИВЛ И проблемы
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17.03.2021 10:27 Відповісти
Ну не все, но больше половины.
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17.03.2021 12:20 Відповісти
Интересно, есть лохи, которие верят в єту "статистику".
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Лохи те, кто считает, что цифры статистики занижены или те, кто считает их завышенными?
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17.03.2021 11:40 Відповісти
В прошлом году плюс минус 300 тис в стране.
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17.03.2021 18:49 Відповісти
Если вы домуете, что в Украине с Ковидом все нормально, сходите на екскурсию в инфекционку, тог да и сделаете вывод о статистике.
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17.03.2021 14:04 Відповісти
У меня знакомих процентов 40 переболело, про какие 2% они лепечут.
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17.03.2021 18:47 Відповісти
На жаль, Україна це країна у якій більшість населення барани якими керує купка корупціонерів, тільки у країні яка очолює світові рейтинги COVID-19 можливо провести футбол зібравши одночасно 30 000 людей. "Так тримати", хавайте далі....
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17.03.2021 11:51 Відповісти
А казали шо Уляна Супрун - доктор смерть !?... А хтож тоді, Стєпанов ??? КАРЛ !!!
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17.03.2021 13:24 Відповісти
Головний показник - госпіталізаціє і це колапс медецини. Чому по всій країні до сих пір не закрили школи? Це тоже - економіка?
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17.03.2021 14:00 Відповісти
К выходным добавится результат по гулькам по части масленицы, блины, гармонь, частушки, ложками стукать прокатилось по востоку страны гульбекас в парках горько-Горькова! Срочно локдаун вводить красного цвета и везде. Тем более пост пошёл--хоть кто в церковь сходил или дома на икону глянул. А то по осени посчитаем что осталось....
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17.03.2021 14:31 Відповісти
Народ оборзел. В автобусах, трамваях в пригородных маршрутках ---половина пассажиров без масок. Маски и обычный мусор под каждым кустом и на тротуарах. Все на все положили.
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17.03.2021 15:14 Відповісти
Закон Дарвина никто не отменял, даже есои дкдиои намнего клали.
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17.03.2021 18:51 Відповісти
Сопливые лживые страшилки
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17.03.2021 20:00 Відповісти
 
 