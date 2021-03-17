Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім"
Колишній президент США Дональд Трамп заявив вчергове, що президентські вибори 2020 року "потрібно було скасувати". Також він не виключив своєї участі в подальших перегонах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю для Fox News.
За його словами, Верховний суд і судова система "не мали сміливості скасувати вибори, які треба було скасувати".
Він вкотре заявив про начебто фальсифікації на виборах у 2020 році.
Крім того, він зауважив, що, згідно з опитуваннями, нібито багато людей хочуть, щоб він брав участь у наступних перегонах.
"Я думаю, що у нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім", - сказав Трамп додавши, що має намір допомогти своїм товаришам-республіканцям повернути собі контроль над Палатою представників і Сенатом США на виборах 2022 року.
Трамп не вперше заявляє, що буде балотуватися на виборах в 2024 році. Він також заявляв, що переконаний, що виграв президентські перегони в 2020 році.
Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів виборників набрав демократ Джо Байден. Дональд Трамп заперечує свою поразку і поширює помилкові звинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу. Також він оскаржував результат підрахунку голосів у судах.
20 січня 2021 року Дональд Трамп залишив пост президента США. Новим президентом став Джо Байден.
Нагадаємо, американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.
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Конфуций
лоховизбирателей и не дает заполнить свое место в их черепной коробке, какой-то другой инфой, ибо места там, не так уж много. Его избиратель - примерно та же категория, что и у нашего клоуна (быдло, только американское)
Теперь Америка загнется.
В спам иди урод.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
похолодело всё внутри
но эти трампы переходят
в дом три )