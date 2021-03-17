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Новини
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Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім"

Трамп вчергове заявив про

Колишній президент США Дональд Трамп заявив вчергове, що президентські вибори 2020 року "потрібно було скасувати". Також він не виключив своєї участі в подальших перегонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю для Fox News.

За його словами, Верховний суд і судова система "не мали сміливості скасувати вибори, які треба було скасувати".

Він вкотре заявив про начебто фальсифікації на виборах у 2020 році.

Крім того, він зауважив, що, згідно з опитуваннями, нібито багато людей хочуть, щоб він брав участь у наступних перегонах.

"Я думаю, що у нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім", - сказав Трамп додавши, що має намір допомогти своїм товаришам-республіканцям повернути собі контроль над Палатою представників і Сенатом США на виборах 2022 року.

Також читайте: Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів

Трамп не вперше заявляє, що буде балотуватися на виборах в 2024 році. Він також заявляв, що переконаний, що виграв президентські перегони в 2020 році.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів виборників набрав демократ Джо Байден. Дональд Трамп заперечує свою поразку і поширює помилкові звинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу. Також він оскаржував результат підрахунку голосів у судах.

20 січня 2021 року Дональд Трамп залишив пост президента США. Новим президентом став Джо Байден.

Нагадаємо, американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.

Автор: 

вибори (6686) США (22643) Трамп Дональд (5550)


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Топ коментарі
+22
Дурень думкою багатіє
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17.03.2021 08:30
+18
Если ты злишься,значит тебя победили...
Конфуций
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17.03.2021 08:28
+17
Популисты в политике что артисты на арене цирка,Трамп Макрон Зеля Путлер водитель автобуса из Венесуэлы и прочие Додоны, случайные пассажиры того автобуса Николаса МаДУРЫ,по имени политика..
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17.03.2021 08:37
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Если ты злишься,значит тебя победили...
Конфуций
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17.03.2021 08:28 Відповісти
Він не злиться, він констатує факт. Позов Техасу до Верховного суду щодо фальшування підтримали 17 штатів. Тисячі людей дали свідчення під присягою про фальсифікації. Сотні тисяч "вбросів" в ніч на 4 листопада (коли дєрьмократам стало ясно, що Трамп перемагає), причому майже всі - на користь байдена, є відеосвідчення фальсифікацій, мільйони зайвих бюлетенів, які "жнивували" (тзв. ballot harvesting) - це не свідчення? Цього разу дєрьмократи добре підготувалися. А шорош вже багато років фінансував (і про це є інформація у відкритому доступі) обрання потрібних суддів та потрібних прокурорів. Трампу треба було з самого початку активно ламати глобалістичну систему, щоби вона не встигла закріпитися, але його фактично нейтралізували всілякими розслідуваннями та імп'ючментами на надумані теми.
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17.03.2021 09:31 Відповісти
А почему ссылочку на Раша Тудой не вставили?
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17.03.2021 09:47 Відповісти
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17.03.2021 09:58 Відповісти
кацапе - твої вологі мрії можеш засунути у ту пляшку на якій сидиш.
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17.03.2021 09:50 Відповісти
не смерди, фуфайка
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17.03.2021 10:02 Відповісти
кацап ити на йух !
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17.03.2021 10:09 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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17.03.2021 08:30 Відповісти
є з кого брати приклад: "через рік - так через рік!"
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17.03.2021 08:45 Відповісти
Правда превыше всего. Вообще всего. Выборы были фальсифицированы. И пофиг кто там Трамп, Люцифер или Путлер. Выиграли республиканцы.
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17.03.2021 09:30 Відповісти
Он просто держит в тонусе своих лохов избирателей и не дает заполнить свое место в их черепной коробке, какой-то другой инфой, ибо места там, не так уж много. Его избиратель - примерно та же категория, что и у нашего клоуна (быдло, только американское)
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17.03.2021 09:43 Відповісти
Трамп наш!
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17.03.2021 08:30 Відповісти
Так, Трамп - наш. Бо Трамп - націоналіст. Ось що сказав він, виступаючи на сесії ООН в 2019 році: "The future does not belong to Globalists. The future belongs to Patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors and honor the differences that make each country special and unique." Зверніть увагу, що тутешні форумні глобалісти ненавидять націоналістів так само, як американські і світові глобалісти ненавидять Трампа.
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17.03.2021 09:34 Відповісти
кацап у вас уже есть одно х.йло ! ))
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17.03.2021 10:10 Відповісти
Урод, новость про сша а ты про кацапов, таких ******* байдобилов сразу в спам, скотыняка
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17.03.2021 17:49 Відповісти
Я вже і забула хто це такий
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17.03.2021 08:32 Відповісти
спамер прибацаний
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17.03.2021 08:57 Відповісти
Язык твой - Лев,если удержишь его в политике,защитит тебя,если выпустишь,Растерзает что Тузик кота Леопольда...
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17.03.2021 08:33 Відповісти
_Если трумпа и его подельников не посадят за госизмену и переворот, то это Штатам аукнется боком!
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17.03.2021 08:34 Відповісти
а кто это такой?
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17.03.2021 08:34 Відповісти
Популисты в политике что артисты на арене цирка,Трамп Макрон Зеля Путлер водитель автобуса из Венесуэлы и прочие Додоны, случайные пассажиры того автобуса Николаса МаДУРЫ,по имени политика..
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17.03.2021 08:37 Відповісти
Битому неймётся.
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17.03.2021 08:38 Відповісти
Все правильно, нужно периодически заряжать лохторат энергией, а то быстро забудут😁😁
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17.03.2021 08:39 Відповісти
"У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом", можно захватить почту, телеграф ,национальный банк и тд как это делали на Расии https://images.cnscdn.com/images/8/0/8/d/808df9894e26d5b6dbe8f2b2d99a65fb/original.jpg Но мы пойдём другим российским путём
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17.03.2021 08:39 Відповісти
Видимо, получил ЦУ из Кремля и снова начал мутить воду.
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17.03.2021 08:40 Відповісти
ФБР ищет пропажу 10 миллиардов долларов которые недавно скомуниздил Трамп... на счет Казначейства РАБссии в конце декабря...,вернее автора перекида бабла...
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17.03.2021 08:42 Відповісти
Невгамовний сивочолий рейнджер
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17.03.2021 08:45 Відповісти
Лисочолий - як Пиня.
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17.03.2021 08:49 Відповісти
тобі пряма дорога в ДурДом
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17.03.2021 08:47 Відповісти
Это еще не самый плохой вариант, там другой казенный дом светит, с более строгим режимом.
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17.03.2021 08:59 Відповісти
У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом...ага з приставкой "Дур"
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17.03.2021 08:47 Відповісти
Явный расист имеет широкую поддержку среди республиканского электората.По сути он приватизировал Республиканскую партиюОн -диктатор в партии.Всех несогласных губернаторов -республиканцев и когрессменов обещает заменить на своих выдвиженцев.Республиканские штаты пытаются законодательно и крючкотворством урезать избирательные права цветных.Происходит резкая поляризация общества,что на руку плешивому из московского улуса.
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17.03.2021 08:50 Відповісти
Так, явний расист. За якого проголосувала рекордна для республіканців кількість негрів та латиносів.
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17.03.2021 09:35 Відповісти
ще одна-дві такі заяви і рижого візьмуть за одне місце, потягають до повної втрати гонору і викинуть на смітник історії.
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17.03.2021 08:51 Відповісти
дебил. пока есть деньги, купи себе мозги..
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17.03.2021 08:57 Відповісти
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 4871
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17.03.2021 09:01 Відповісти
Схоже Трамп , по рівню маразма , вирішив перегнати Люську Арестовича .. ! .
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17.03.2021 09:01 Відповісти
Срака, так дідусю? Встав півнашосту, а нікуди й не треба))) навіть Маланкі немає...
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17.03.2021 09:01 Відповісти
Твой Дом, - тюрьма!
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17.03.2021 09:02 Відповісти
Дом 2
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17.03.2021 09:05 Відповісти
Придурочное, ему в желтый дом надо (к психиатру)
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17.03.2021 09:06 Відповісти
Маразм - це жо байден, який забув, як називається пентагон і не пам'ятає прізвища міністра оборони.
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17.03.2021 09:37 Відповісти
Цирк вже поїхав. Фатіт.
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17.03.2021 09:07 Відповісти
Народ не перестаёт вестись на полистов, по этому вполне имеет шансы... Таких нужно дожимать без сантиметров, иначе это только их пиарит...
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17.03.2021 09:12 Відповісти
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 257
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17.03.2021 09:14 Відповісти
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17.03.2021 09:29 Відповісти
Как можно сфальсифицировать при голосовании письмами по почте?
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17.03.2021 09:15 Відповісти
Подбрасывая другие якобы полученные по почте бюллетени или прокручивая через машину одни и те же 😬 Классика жанра
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17.03.2021 09:29 Відповісти
Другие подбросить нельзя! А заменить оригиналы - запросто.
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17.03.2021 09:40 Відповісти
Лукашенко номер два.больной старик
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17.03.2021 09:16 Відповісти
тролить трамповату і знищує рейтинг республіканців. Все правильно клован робить, маладец
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17.03.2021 09:17 Відповісти
Я про этого придурка уже и забыл )))
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17.03.2021 09:19 Відповісти
Видимо не вы один, и он решил напомнить о себе, или цу получил от пуйла.
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17.03.2021 09:21 Відповісти
Посадите эту рыжую пуйловскую псину на цепь и с микрофонами к нему не подходить.
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17.03.2021 09:20 Відповісти
"У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - а чё все так взбеленились и насыпались на Трампа? Дональд Фредович не уточнил, какой именно Дом он собирается возвращать. Может он имел ввиду Дурдом.
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17.03.2021 09:26 Відповісти
Цензор, что значит "якобы" ??? Там фальсификация на лицо 100000 доказательств в сети есть тут и Bellingcat не надо подключать (да и он не подключится, потому что демократами спонсируется).
Теперь Америка загнется.
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17.03.2021 09:27 Відповісти
Лаптєногий , загнеться скоро твоя раша 100%, а не США, дбл!
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17.03.2021 09:37 Відповісти
Уродов байдодилов, которых я презираю больше чем зебилов, которые под новостью про сша постят про кацапов, надо сразу делать лоботомию, потому что вы даже не люди, скотиняко.
В спам иди урод.
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17.03.2021 17:55 Відповісти
Вона вже загинається. У людей почали відбирати зброю, через південний кордон запускають десятки тисяч іммігрантів, а ось - найцікавіше, більшовизм у чистому вигляді: нещодавно о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
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17.03.2021 09:40 Відповісти
По поводу "ложные обвинения". Это точно решать народу США. А их народ решит в 2024 как они считают нужным.
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17.03.2021 09:32 Відповісти
Народ рєшит, але більшовички-глобалісти, маючи досвід і натхненні безкарністю, знову масово сфальшують вибори. А їхні мас-мідії скажуть, що так і було.
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17.03.2021 09:41 Відповісти
УВАГА! Кацапом засмерділо! В спам горбатька-напляшечника
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17.03.2021 09:54 Відповісти
Воно останнє з трампістів-онаністів залишилось. Вилазить та смердить лише на темах про рудого додіка.
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17.03.2021 10:21 Відповісти
Я - такий же кацап, як і ти - українець. Попроси, щоб з фонду "виродження" прислали нову методичку, бо у вас, ботів-глобалістів пластінку заїло. Аргументів немає, окрім пляшки й кацапа. А тобі, куріцо безмозка, слова взагалі не давали. Ти схожа на дикаря з племені мумбо-юмбо, бо у твоєму лексиконі скільки ж слів, скільки у нього.
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17.03.2021 13:55 Відповісти
Півень, зліплений з гівна якутським скульптором, парєбрік там.
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17.03.2021 14:05 Відповісти
Я помилився. Ти - не куріца. Ти - кікімора. Стара, страшна й нікому не потрібна. Так точніше буде.
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17.03.2021 14:37 Відповісти
Пашка Дальнойоб! Це ти?
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17.03.2021 15:15 Відповісти
Півень якутський! Я зараз зайшла на канал Пашки Дальнойоба, чисто з цікавості, і уявляєш, цей кнур, цей сраний патріот відмовився від України заради рудого додіка. Так і сказав: всьо, це моє останнє відео українською мовою, відмовляюсь від України та українців, тому що в Україні Трампакса не *******. Ідеологічні розбіжності у цього смердючого кнура з українцями. Народ там від нього у шоці, майже всі свідомі повідписувались від цього Довбобоба. Тут один дописувач трампіст під ніком ***** ***** теж всіх переконував та вмовляв прислухатися до патріота Паши Дальнойоба. А Паша усіх вас як лохів розвів.
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17.03.2021 17:41 Відповісти
В спам иди сам, ублюдок байдобил. Это новость про сша а не про кацапию. Где вы такие беретесь? Вас всех мамки стоя рожали?
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17.03.2021 17:58 Відповісти
Трампушка вообще сбрендил. Со своим дебилизмом он стал токсичным для республиканцев, он никогда не выиграет праймериз.
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17.03.2021 09:44 Відповісти
Весняне загострення?
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17.03.2021 09:46 Відповісти
Невгамовний сивочолий рейнджер
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17.03.2021 09:48 Відповісти
интересно, почему он до сих пор не сидит??? призыв на капитолий же отдавал? Да. Люди погибли? да
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17.03.2021 09:53 Відповісти
Де всі американські та канадійські трампісти? Ваш імпотент знов возбуділсо та хоче в якийсь дім!
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17.03.2021 10:24 Відповісти
Остановитесь, Я лигитимный)))
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17.03.2021 10:30 Відповісти
Погано вам було при Трампі? Ну, тепер вже нема розмови про ПП-2, військова допомога скоротилася в двічі і чи буде взагалі не відомо, ціни на нафту пішли в ріст, а китайська делегація вже відвідала Крим. І це, тільки початок.
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17.03.2021 10:35 Відповісти
Що кому, а сліпій курці просо...
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17.03.2021 10:45 Відповісти
петя номер два.
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Да, жалко чудака. Не хорошо как-то с бедолагой обошлись - попросту укралі пабєду
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17.03.2021 11:20 Відповісти
Он мне чем-то напоминает порохосвинью. Такая же вавка в голове и нежелание принять реальность.
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17.03.2021 11:23 Відповісти
байден натужился и дунул
похолодело всё внутри
но эти трампы переходят
в дом три )
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17.03.2021 11:29 Відповісти
Сфальсифицированы были его выборы, к сожалению. Не могло найтись столько идиотов, чтоб его выбрать)
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17.03.2021 11:29 Відповісти
всё верно заявил.
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17.03.2021 11:39 Відповісти
Трамп -найкращий президент Америки за всю новітню історію!
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17.03.2021 11:39 Відповісти
Статуэтка экс-президента США Дональда Трампа в образе Будды.
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 5547
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17.03.2021 11:44 Відповісти
********* нет покоя. конскую дозу галоперидола деду
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17.03.2021 11:53 Відповісти
Так, саме така думка виникає, коли читаєш матюкові й недолугі коментарі тутешньої глобалістської публіки. Виникає іще одна асоціація: шабаш нечисті.
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17.03.2021 14:36 Відповісти
Дійсно, хоч кілок на голові теши.
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17.03.2021 13:56 Відповісти
Знову боти глобалістів пороззявляли свої чорні хлібала...
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17.03.2021 13:57 Відповісти
Цікаво, як там трампісти-онаністи почуваються? Давно їх на Цензорі не було. Паша Дальнойоб мабуть повісився на власній мошонці.
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17.03.2021 14:16 Відповісти
Цікава у вигодованців фонду "виродження" логіка. На раху фактично працює жо байден: продовжив договір про стратегічні озброєння, який Трамп продовжувати не збирався. Таким чином пуйло уникнув великих витрат на гонку озброєнь. Своїми указами про згортання видобутку американської нафти підняв світову ціну на неї. Нещодавно Жо фактично заявив, що з північним потоком боротися не буде. Схоже, це робиться не просто так, а за грубі гроші. Жо - професійний хабарник з 47-річним стажем. Так от: на раху працює байден, але агентом пуйла чомусь називають Трампа. Дивно, еге ж? Але якщо дотримуватися логіки з орвелівської антиутопії 1984, де брехня - це правда, рабство - це свобода, біле - це чорне, то тут колрисні ідіоти більшовичків-глобалістів навдивовижу послідовні.
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17.03.2021 14:34 Відповісти
 
 