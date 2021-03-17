Сьогодні Верховний Суд проведе 6-те засідання у справі про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич

Сьогодні, 17.03 об 11:00 у Верховному Суді відбудеться вже 6-те засідання у справі судді Майдану Оксани Царевич.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд має нарешті вирішити, чи поновити її на посаді судді Печерського суду", - написав він.

Маселко зазначив, що справа вже триває 4 роки: "Судді очевидно тягнуть. Мабуть, чекають, щоб Царевич остаточно виправдали у кримінальній справі".

"Минулого разу відклали, бо ліквідатор Вищого адмінсуду не надав інформацію щодо перебування діючого судді Верховного Суду Олендера на роботі у той час, коли ще у 2016 система на нього розподілила справу Царевич.

Цікаво, чи завтра вже ухвалять рішення чи знову щось придумають, щоб потягнути?" - додав адвокат.

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Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги під час ухвалення рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив Царевич у поновленні на посаді.