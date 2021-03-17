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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Лише за останню добу померли 9,8 тис. осіб

У світі зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Лише за останню добу померли 9,8 тис. осіб

Станом на ранок 17 березня у світі зареєстрували 449 180 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу 9847 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 121 290 697 випадків інфікування, з них 449 180 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 682 554 особи, з них 9847 за минулу добу.

У світі зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Лише за останню добу померли 9,8 тис. осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 97,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.

У світі зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Лише за останню добу померли 9,8 тис. осіб 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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17.03.2021 09:13 Відповісти
В мире зафиксировали уже более 121,2 млн случаев COVID-19, число жертв достигло 2,68 млн. Только за последние сутки умерли 9,8 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5968
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17.03.2021 09:15 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
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17.03.2021 09:27 Відповісти
 
 