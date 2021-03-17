У світі зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Лише за останню добу померли 9,8 тис. осіб
Станом на ранок 17 березня у світі зареєстрували 449 180 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу 9847 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 121 290 697 випадків інфікування, з них 449 180 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 682 554 особи, з них 9847 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 97,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту.
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Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752