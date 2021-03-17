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Новини
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Сьогодні Рада розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн

Сьогодні Рада розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн

Більш урівноважене підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже підтримали Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців і Федерація роботодавців України.

Як передає Цензор.НЕТ, сьогодні, згідно з порядком денним, Верховна Рада розгляне законопроєкт №4278, а також поправку №55 до нього, яка передбачає більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Нагадаємо, наприкінці лютого парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку про більш урівноважене і поступове підвищення акцизу на ТВЕНи. Замість раніше ухваленого підвищення на 320% було запропоновано підвищити акцизи на 200% плюс по 30% щорічно.

Цю поправку вже підтримали всі провідні бізнес-асоціації України.

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"Поступове підвищення ставок акцизу відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", - пояснює президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Зі свого боку виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.

"Вважаємо за необхідне надалі забезпечити диференціацію зазначених ставок і встановити меншу ставку для ТВЕН. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети і ТВЕН не є однаковим", - заявила Дерев'янко.

"Більш поступове підвищення акцизу сприятиме інвестиційній привабливості України", - впевнена виконавча директорка Союзу українських підприємців Катерина Глазкова.

За розрахунками Федерації роботодавців України, реалізація ухваленої комітетом поправки №55 збільшить доходи державного бюджету з акцизного податку на ТВЕН у 2021 році на 2,6 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку

"Запропонований Комітетом темп підвищення ставки акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку ТВЕНів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, що призведе до трикратного зменшення обсягу легального ринку тютюнових виробів для електричного нагрівання", - зазначає директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Більш поступове підвищення акцизів на ТВЕНи підтримали і в провідних профільних науково-експертних установах України.

Зокрема, за підрахунками Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів протягом 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж "шоковий сценарій".

Своєю чергою, в Інституті соціально-економічної трансформації порахували, що в разі шокового підвищення акцизу на ТВЕНи (відразу на 320%) український акциз буде майже вдвічі вищий, ніж акциз на ТВЕНи у Словаччині, Чехії, Словенії та Румунії. А також приблизно в півтора рази вищий, ніж акциз у Данії та Австрії.

Автор: 

акциз (437) куріння (83) тютюн (532)


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Топ коментарі
+3
...которое может дать отнять у граждан госбюджету на содержание мусоров, прокуроров, судей, рината дополнительно 2,6 млрд грн
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17.03.2021 09:15
+2
При цій владі Вам прийдеться кинути і пити,і їсти,і навіть жити.Шкода,що подякувати Ви потім не зможете...
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17.03.2021 09:48
+1
А в чем прикол засовывать в рот и сосать продолговатые предметы? Кто это делает - расскажите!
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17.03.2021 10:48
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Может дать а может и не дать
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17.03.2021 09:13 Відповісти
Скільки вже заплатили власникам ЗМІ борці з різким підняттям акцизів.? Я за них. Просто цікаво.
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17.03.2021 09:58 Відповісти
...которое может дать отнять у граждан госбюджету на содержание мусоров, прокуроров, судей, рината дополнительно 2,6 млрд грн
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17.03.2021 09:15 Відповісти
Вы будете смеяться, но Гройсман, будучи премьером, заставил бросить меня курить. "У меня хорошая пенсия, но маленькая" (С). Короче, после очередного подъема цены на сигареты у меня было 2 варианта : курить и платить комуналку, и тогда на жратву уже не остается, или бросить курить, и тогда останется немного денег на еду.
Пришлось бросить курить.
Спасибо, Гройсману.
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17.03.2021 09:21 Відповісти
При цій владі Вам прийдеться кинути і пити,і їсти,і навіть жити.Шкода,що подякувати Ви потім не зможете...
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17.03.2021 09:48 Відповісти
Велика шана всім. Дбають про народ.
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17.03.2021 09:59 Відповісти
Ты думаешь что ЗЕбанутые отсидят свой срок? Они настолько обосрались по всем направлениям, что люди не будут долго терпеть этих долбодятлов.
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17.03.2021 10:21 Відповісти
вы бы дыбилы радовские людям лучше бы пенсии и зарплаты подымали, гандоны!!!!
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17.03.2021 09:33 Відповісти
продавати коломойші електроенернію нижче собівартості так цим зеленим недоноскам ніяких бюджетів не вистичть.
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17.03.2021 10:10 Відповісти
мусора и охметов хотят больше денег, интересно, какое отношение глицерин с одеколоном имеет к табачным изделиям ?
на жвачку от курения гниды депутаты не догадались акциз наговнолепить ?
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17.03.2021 10:28 Відповісти
А в чем прикол засовывать в рот и сосать продолговатые предметы? Кто это делает - расскажите!
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17.03.2021 10:48 Відповісти
...плюсы минусы, подводные камни?...
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17.03.2021 12:13 Відповісти
 
 