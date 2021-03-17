Сьогодні Рада розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн
Більш урівноважене підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже підтримали Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців і Федерація роботодавців України.
Як передає Цензор.НЕТ, сьогодні, згідно з порядком денним, Верховна Рада розгляне законопроєкт №4278, а також поправку №55 до нього, яка передбачає більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).
Нагадаємо, наприкінці лютого парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку про більш урівноважене і поступове підвищення акцизу на ТВЕНи. Замість раніше ухваленого підвищення на 320% було запропоновано підвищити акцизи на 200% плюс по 30% щорічно.
Цю поправку вже підтримали всі провідні бізнес-асоціації України.
"Поступове підвищення ставок акцизу відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", - пояснює президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.
Зі свого боку виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.
"Вважаємо за необхідне надалі забезпечити диференціацію зазначених ставок і встановити меншу ставку для ТВЕН. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети і ТВЕН не є однаковим", - заявила Дерев'янко.
"Більш поступове підвищення акцизу сприятиме інвестиційній привабливості України", - впевнена виконавча директорка Союзу українських підприємців Катерина Глазкова.
За розрахунками Федерації роботодавців України, реалізація ухваленої комітетом поправки №55 збільшить доходи державного бюджету з акцизного податку на ТВЕН у 2021 році на 2,6 млрд грн.
"Запропонований Комітетом темп підвищення ставки акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку ТВЕНів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, що призведе до трикратного зменшення обсягу легального ринку тютюнових виробів для електричного нагрівання", - зазначає директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.
Більш поступове підвищення акцизів на ТВЕНи підтримали і в провідних профільних науково-експертних установах України.
Зокрема, за підрахунками Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів протягом 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж "шоковий сценарій".
Своєю чергою, в Інституті соціально-економічної трансформації порахували, що в разі шокового підвищення акцизу на ТВЕНи (відразу на 320%) український акциз буде майже вдвічі вищий, ніж акциз на ТВЕНи у Словаччині, Чехії, Словенії та Румунії. А також приблизно в півтора рази вищий, ніж акциз у Данії та Австрії.
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датьотнять у граждан госбюджетуна содержание мусоров, прокуроров, судей, рината дополнительно 2,6 млрд грн
Пришлось бросить курить.
Спасибо, Гройсману.
на жвачку от курения гниды депутаты не догадались акциз наговнолепить ?