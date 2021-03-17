УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10155 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
935 11

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ

За минулу добу найбільшу кількість щеплень проти коронавірусу зробили в Києві - 840.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

​​"9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особи. Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу - 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1441 щеплення)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Хорошие темпы...для полной вакцинации одной дозой всего населения понадобится порядка 10 лет...😃
показати весь коментар
17.03.2021 09:30
+4
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
показати весь коментар
17.03.2021 09:27
+3
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5005
показати весь коментар
17.03.2021 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
показати весь коментар
17.03.2021 09:27 Відповісти
Хорошие темпы...для полной вакцинации одной дозой всего населения понадобится порядка 10 лет...😃
показати весь коментар
17.03.2021 09:30 Відповісти
Только тогда уже будем записываться на вакцинацию от COVID-2029. Я вот только что записался в очередь в лыст очикування. Когда, что , где, ни кто ни чего конкретно не говорит. Говорят , ожидайте. Ну что же, ЖДУ.
показати весь коментар
17.03.2021 09:36 Відповісти
Сором! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7496
показати весь коментар
17.03.2021 10:20 Відповісти
Зелені нікчеми вже зайшли винуватого. Звичайно, це Порошенко, який погано висловився про вакцину.
Красти у зелених нікчем виходить набаго краще, ніж придумувати собі відмазки.
ЯК "збитий льотчик" Порошенко, в якого за твердженням зебобів антирейтинг 80%, може впливати на мільйони тих, хто вірить найвеличнішому преЗеденту?
показати весь коментар
17.03.2021 09:48 Відповісти
https://twitter.com/StateDecaying Decaying State

не розумію чого 73% не ломанулися вакцинуватися на зло баризі
показати весь коментар
17.03.2021 10:06 Відповісти
Дрейфят, что вакцина наколотая. А я вот рискнул. Теперь вот жду, когда придет моя очередь стать в очередь на укол.
показати весь коментар
17.03.2021 10:17 Відповісти
Мабуть тому, що Барига отримав від українців копняка під сраку і вже їх не цікавить
показати весь коментар
17.03.2021 11:00 Відповісти
кацапа,а у тебя как дела?новичком уже ширнулся?
или кто ровно на бутылке сидит-тому можно не прививаться?
показати весь коментар
17.03.2021 11:37 Відповісти
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5005
показати весь коментар
17.03.2021 09:55 Відповісти
Такими темпами вакцинируем всех за 11 лет.
показати весь коментар
17.03.2021 13:19 Відповісти
 
 