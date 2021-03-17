За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ
За минулу добу найбільшу кількість щеплень проти коронавірусу зробили в Києві - 840.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особи. Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу - 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1441 щеплення)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Привет
показати весь коментар17.03.2021 09:30
+4 olele
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+3 Воин света #476237
показати весь коментар17.03.2021 09:55
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Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
Красти у зелених нікчем виходить набаго краще, ніж придумувати собі відмазки.
ЯК "збитий льотчик" Порошенко, в якого за твердженням зебобів антирейтинг 80%, може впливати на мільйони тих, хто вірить найвеличнішому преЗеденту?
не розумію чого 73% не ломанулися вакцинуватися на зло баризі
или кто ровно на бутылке сидит-тому можно не прививаться?