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Новини Окупація Криму
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"Моральний обов'язок Німеччини - покласти край незаконній окупації Криму", - посол України Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що Німеччина має "моральний обов'язок" перед Україною покласти край російській окупації Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в колонці українського дипломата, опублікованій у Berliner Zeitung.

Посол подякував Німеччині, яка разом з країнами ЄС, США та іншими демократіями ввела санкції проти Росії через окупацію Криму.

Водночас, посол вважає, що Німеччина може і повинна зіграти вирішальну роль у припиненні анексії Криму - з огляду на нацистську окупацію в минулому.

"Це зобов'язання випливає не тільки з того факту, що міжнародний порядок, а отже і територіальна цілісність України повинні бути відновлені, і що дію міжнародного права необхідно відновити.

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Моральний обов'язок Федеративної Республіки покласти край незаконній окупації Криму також випливає насамперед із повсякчасної історичної відповідальності Німеччини перед Україною за нацистську тиранію з понад 8 мільйонами українських жертв війни", - вважає український посол.

Мельник підкреслив, що Крим мав трагічну роль у цій складній колоніальній історії, "але сьогодні німецька громадськість навряд чи усвідомлює це".

"Німеччина двічі окупувала Крим військовими засобами за останнє сторіччя. Перше німецьке завоювання півострова сталося в ході операції "Фаустшлаг" відразу після підписання першого мирного договору між Українською Народною Республікою і Центральними державами в Брест-Литовську (9 лютого 1918 року), і окупація тривала до кінця війни.

Друга німецька окупація Криму, яка почалася в жовтні 1941 року і закінчилася після дев'ятимісячної облоги Севастополя 5 липня 1942 року, тривала два з половиною роки і принесла величезні нацистські злочини", - пише Мельник,

За його словами, німецькі окупанти провели нещадну кампанію винищення населення, в ході якої було вбито сотні тисяч мирних жителів, в тому числі 38 тисяч кримських євреїв.

"Нацистська тиранія залишила криваву спадщину в Криму. Ці забуті звірства ще потрібно пропрацювати", - резюмував посол.

Мельник зауважує, що Німеччина та її союзники мають безліч політичних і економічних інструментів, які можна і потрібно використовувати, щоб змусити Росію відмовитися від анексії Криму і зупинити її агресивну поведінку.

"Прямо зараз у Німеччині є історична можливість об'єднати зусилля з новим американським урядом, щоб протистояти кремлівським правителям з новою трансатлантичною жорсткістю", - наголосив Мельник.

Автор: 

Німеччина (7336) Крим (14135) окупація (6680) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+8
Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - считает украинский посол.

Думаю скоро он будет послом в Конго
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17.03.2021 09:36
+5
Мне почему-то кажется, сама Германия свой "моральный долг" видит несколько иначе. А именно протянуть таки "северный поток-2".
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17.03.2021 09:48
+4
это же просто зеркалка на заявления Шредера об отмене санкций на росиии, на фоне исторической ответственности Германии перед рохляндией
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17.03.2021 10:00
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Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - считает украинский посол.

Думаю скоро он будет послом в Конго
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17.03.2021 09:36 Відповісти
оно чьё то
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17.03.2021 09:45 Відповісти
это же просто зеркалка на заявления Шредера об отмене санкций на росиии, на фоне исторической ответственности Германии перед рохляндией
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17.03.2021 10:00 Відповісти
Думаєш? Чим?
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17.03.2021 10:53 Відповісти
Пусть немцы платят за сожжённую и разграбленную ими Украину в 41-44 годах а то ведь можем повторить ... и на развалинах Рейхстага напишем наши имена ...
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17.03.2021 09:40 Відповісти
немцы особо не жгли и не грабили. Сожгли и разграбили "освободители" в процессе "освобождения" в 1943-44.
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17.03.2021 10:59 Відповісти
Це стане можливим лише тоді, коли російська шпигунка Меркель зійде з політичної арени.
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17.03.2021 09:43 Відповісти
Мне почему-то кажется, сама Германия свой "моральный долг" видит несколько иначе. А именно протянуть таки "северный поток-2".
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17.03.2021 09:48 Відповісти
А покупать у газпрома газ типо по реверсу это чей долг?
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17.03.2021 09:52 Відповісти
Та невже?! Ти досі не помітив, що газ зараз навіть пахне інакше, ніж газпромівський? А-а-а, у вас в Немитій іншого ж нема.
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17.03.2021 10:59 Відповісти
Продолжай нюхать газ и держи нас в курсе.
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17.03.2021 11:06 Відповісти
Нюхай собі дженкем й не відволікайся - це твоє.
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17.03.2021 11:14 Відповісти
І це посолУкраїни---якесь тупе і гидке каченя.
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17.03.2021 09:55 Відповісти
моральный долг не только в отношении Украины, еще в отношении Кенингсберга, также оккупированного кацапами.
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17.03.2021 09:56 Відповісти
Какой поп, такой и приход! Думаю в Германии пошлют этого посла куда подальше, а на месте Кулебы тоже послал бы этого посла гусей пасти.
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17.03.2021 09:57 Відповісти
Баба Меркель так слізно просила в.о. президента пана Турчинова, що той виконав її телефонний дзвіночок замість виконання Констиуції і закону про оборону. Тому звісно це їх моральний обо'язок, який ні до чого не зобов'язує як бельгійців при різанині в Руанді, як наприклад трибунал українській владі за здачу територій і діло по вагнерівцям.
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17.03.2021 10:02 Відповісти
прокиньтеся нарешті! німеччина визнає *моральний борг* лише перед ізраїлем та рашею! і тому вона готова закривати очі на будь яку хєрню що ці країни вичворяють, бо бачте чуть що відразу голокост та нацизм...
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17.03.2021 10:09 Відповісти
мельник, ти дурак?
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17.03.2021 10:11 Відповісти
Ні, він - посол. Дурень - це ти.
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17.03.2021 11:01 Відповісти
мій дурень тобі утироку у рота не вміститься.
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20.03.2021 21:52 Відповісти
Я на це й не претендую - не моє амплуа. Вміщуй у свій - туди й конячий влізе.
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21.03.2021 15:02 Відповісти
конячий у твою дупу, ну спробуй, може і влізе. Злітай на конюшню та спробуй надрочити на нього своє дупло, може сажу з дупи тобі і витрусить, хоча навряд. З таким смальцем у голові через дупу тобі навряд і конячий допоможе.
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25.03.2021 15:24 Відповісти
Ого! Ти, я бачу, у цьому великий досвід маєш. Але він мені ні до чого - я не в цих справах. Продовжуй сам.
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26.03.2021 13:17 Відповісти
"Моральний обов'язок Німеччини - покласти край незаконній окупації Криму", - посол України Мельник - Цензор.НЕТ 5423
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17.03.2021 10:14 Відповісти
а моральний долг янєлоха-красти, красти, і красти.
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17.03.2021 10:15 Відповісти
Похоже, что у Германии не чувствуют морального долга перед Украиной в возврате Крыма.
Им важнее достроить СП2, развязав тем самым возможность для кровопролитной войны.
Газ они получат в любом тогда случае. Продажа турбин Сименс тоже прошла безнаказанно. Вот такая позиция немцев в реале. А их озабоченность 7ми летняя уже порядком надоела.
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17.03.2021 10:42 Відповісти
Такое высказывание,далеко от дипломатической работы.Оно направленно только для того, чтобы подлизнуть президенту.И не надо тут лукавить:друзья,братья,моральный долг,кто-то обязан,сдавать по пятьдесят копеек для голодающих детей Африки и пр.У каждого государства не должно быть друзей,а должны быть только свои интересы.Как мы все убедились в 2014г. через кровь и слёзы.
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17.03.2021 10:57 Відповісти
Melniku-RESPEKT !
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17.03.2021 12:43 Відповісти
Пан посол, а есть ли моральний долг у нацистов за рабский труд украинцев насильно угнаних в Германию в 1942г. по сравнению с другими странами. такого позора и унижения я в мире не помню
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17.03.2021 12:44 Відповісти
совдепы гнали на бам, в гулаг и другие стойки "века" насильно... гермния гнала не всегда насильно, проводила вербовочную работу, многие ехали по свое воле, добровольно... поехали хоть европу увидели... коммуняцкое рабство во многом было хуже немецкого...
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Я , я!! Дас ис фантастишь!!
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17.03.2021 13:42 Відповісти
 
 