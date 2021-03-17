За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька
Глава Офісу Президента чинить певний вплив - і стратегічний зокрема - на Президента країни.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька.
За словами парламентарки, Зеленський став більш зрілим як політик, як державний діяч і людина, яка хоче змінити країну.
"Інша справа, що упродовж певного часу через рекомендації і дії Андрія Єрмака курс руху країни почав повертати не туди. Це моя думка. ... За Богдана Президент був взагалі іншим. Він був живий, цікавий, активний, нахрапистий, у все намагався вникати. "Вийди, розбійніку" пам'ятаєте? А як він вичитував митників? Це все подобалося людям, вони бачили, що ось, прийшов Президент, який хоче змінити життя в країні", - розповіла Богуцька.
Водночас нардепка зазначила, що поведінка президента змінюється залежно від того, хто представляє Офіс Президента.
"Одна моя знайома, яка дуже добре знає Ющенка, сказала: при ньому було 3 глави Секретаріату (тодішнього Офісу) Президента - і, відповідно, я знала трьох різних Ющенків. Тобто, безсумнівно, глава Офісу Президента чинить певний вплив - і стратегічний зокрема - на Президента країни", - додала вона.
Повний текст інтерв'ю із нардепкою "Слуги народу" Лізою Богуцькою читайте тут.
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Нахрапистый дебил у власти - это страшная беда для страны.
И нахрапистость сразу пропала)
Какие прекрасные русские лица! (тут 100% не украинские!!!)))
Какие раскрытые ясные взоры!
Предатель. Грабитель. Насильник. Убийца.
Тупицы. И воры, и воры, и воры.
хххх
Чучело в маске из сетки, про тебя тоже наверное(хоть и с трудом) можно было скаать что ты была интересной до того, как стала мне слугой.
Сейчас ты интерес представляешь разве что для твоих коллег-психиатров
Гордон чихвостить Люсю , розповідає як треба Вові відмитись від нєнахрапістого зрадника Єрмака , облизує Смешка й проклинає Пороха . Люся оризається, доводячи неможливість здійснення опеації з вагнерівцями...вибори вибори вибори на носі
нам повредил электросеть,
и только клоуны остались
висеть …
До чего же убогие эти слуги. Редкостный трэш. Господи, быстрее уже бы перевыборы в парламент, чтобы выкинуть эту гидоту.
а насправді воно чмо було, чмом і лишилось...
то бужанський, то дубінський, то матюкло арестович ...ось загальний прооблік Зеленського - матюклива хабалка з антиукраїнськими схильностями
Подоляк цікавиться минулим
Дмитро Калинчук Вовнянко
Головний політтехнолог Офісу президента Михайло Подоляк написав емоційний пост про те, що Харківські угоди ніби готували "стовпи агресивного медіа/колективу Порошенка" Єлісєєв, Клімкін і Чалий. Подоляка зразу ж зловили на брехні - Чалий на момент Харківських угод подав у відставку. Проте…
Знаєте, я дуже радий, що пан Подоляк кинувся згадувати минуле. Я щиро бажаю йому просвітити нас всіх щодо його власного минулого.
Наприклад, за що Подоляка свого часу депортували з Білорусі?
Які стосунки пов'язують Подоляка з колишнім радником екс-голови СБУ Хорошковського Вадимом Грибом?
А з Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакієвський"?
За які мистецькі досягнення в часи роботи головредом видання "Обозрєватєль" Михайло Подоляк прийняв у редактори відділу розслідувань відомого нині іспанського блогера і фігуранта кримінальної справи СБУ Анатолія Шарія, і хто допоміг Шарію отримати на Заході статус політичного біженця і жертви режиму Януковича?
Особливо цікаво буде дізнатися, які спільні проекти пов'язували Михайла Подоляка з головою адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним, нинішнім сірим кардиналом ОПЗЖ?
Про те, на які кошти Михайло Подоляк підтримує існування свого організму, бо єдина його офіційна посада - це позаштатний (!) радник Єрмака (тобто офіційно Подоляк - безробітний), я вже не питаю. Мені й так зрозуміло.
Слабо розповісти про от ці події минулого?
Вже два роки при владі воюючої країни упороті істоти, які вважають, що головне, як виглядає "велічайший", а не безпека та добробут країни і громадян.
по сути членограй - гандон, надутый , по ошибке , Богданом
это шо...пол дня будет блеять эта овца абы шо?
Не туда.