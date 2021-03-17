За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька

Глава Офісу Президента чинить певний вплив - і стратегічний зокрема - на Президента країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька.

За словами парламентарки, Зеленський став більш зрілим як політик, як державний діяч і людина, яка хоче змінити країну.

"Інша справа, що упродовж певного часу через рекомендації і дії Андрія Єрмака курс руху країни почав повертати не туди. Це моя думка. ... За Богдана Президент був взагалі іншим. Він був живий, цікавий, активний, нахрапистий, у все намагався вникати. "Вийди, розбійніку" пам'ятаєте? А як він вичитував митників? Це все подобалося людям, вони бачили, що ось, прийшов Президент, який хоче змінити життя в країні", - розповіла Богуцька.

Водночас нардепка зазначила, що поведінка президента змінюється залежно від того, хто представляє Офіс Президента.

"Одна моя знайома, яка дуже добре знає Ющенка, сказала: при ньому було 3 глави Секретаріату (тодішнього Офісу) Президента - і, відповідно, я знала трьох різних Ющенків. Тобто, безсумнівно, глава Офісу Президента чинить певний вплив - і стратегічний зокрема - на Президента країни", - додала вона.

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