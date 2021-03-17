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За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька

За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, -

Глава Офісу Президента чинить певний вплив - і стратегічний зокрема - на Президента країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька.

За словами парламентарки, Зеленський став більш зрілим як політик, як державний діяч і людина, яка хоче змінити країну.

"Інша справа, що упродовж певного часу через рекомендації і дії Андрія Єрмака курс руху країни почав повертати не туди. Це моя думка. ... За Богдана Президент був взагалі іншим. Він був живий, цікавий, активний, нахрапистий, у все намагався вникати. "Вийди, розбійніку" пам'ятаєте? А як він вичитував митників? Це все подобалося людям, вони бачили, що ось, прийшов Президент, який хоче змінити життя в країні", - розповіла Богуцька.

Водночас нардепка зазначила, що поведінка президента змінюється залежно від того, хто представляє Офіс Президента.

"Одна моя знайома, яка дуже добре знає Ющенка, сказала: при ньому було 3 глави Секретаріату (тодішнього Офісу) Президента - і, відповідно, я знала трьох різних Ющенків. Тобто, безсумнівно, глава Офісу Президента чинить певний вплив - і стратегічний зокрема - на Президента країни", - додала вона.

Повний текст інтерв'ю із нардепкою "Слуги народу" Лізою Богуцькою читайте тут.

Також читайте: 17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Богуцька Ліза (66) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+36
Хуже дурака только дурак с инициативой.

Нахрапистый дебил у власти - это страшная беда для страны.
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17.03.2021 09:37
+20
если дурачок с корпоративов может стать президентом, то писалка с фб- точно достойна быть депутатом
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17.03.2021 09:43
+15
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7744
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17.03.2021 09:47
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Хуже дурака только дурак с инициативой.

Нахрапистый дебил у власти - это страшная беда для страны.
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17.03.2021 09:37 Відповісти
О Господи, гундосый и еще храпит. Капец.
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17.03.2021 10:12 Відповісти
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17.03.2021 13:06 Відповісти
ну раз "несомненно глава Офиса Президента оказывает определенное влияние - и стратегическое в том числе - на Президента страны" пора вводить должность Вицепрезидента,что бы у людей был выбор.
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17.03.2021 13:00 Відповісти
А два дєбіла - ето сіла!
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17.03.2021 13:07 Відповісти
Та да ,Богдан аферюга ещё тот ,решил хапуга хапнуть всё и сразу ...
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17.03.2021 09:37 Відповісти
Обьяснил нахрапистому зачем нужны офшоры в Омане.
И нахрапистость сразу пропала)
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17.03.2021 10:04 Відповісти
Перефразируя слегка Губермана
Какие прекрасные русские лица! (тут 100% не украинские!!!)))
Какие раскрытые ясные взоры!
Предатель. Грабитель. Насильник. Убийца.
Тупицы. И воры, и воры, и воры.
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17.03.2021 10:26 Відповісти
Тогда только начался процесс погружения в "теплую ванну". А так те же песни папередников "Ци рукы ничого не кралы". Зато окружение в наглую не скрывая " Вэлыке крадивнытво" где успевают урвать.
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17.03.2021 09:37 Відповісти
Було дуже зручно прикривати свої зашквари, марнотрацтво і крадіжки, перекладаючи провину на пАпередніков.
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17.03.2021 10:13 Відповісти
да ладно очень может быть . нверное и в Богуцкую вникал . а злые языки говорят что и в Богдана ( или Богдан в него ) а теперь да . скучным стал . вникает только в Мендель
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17.03.2021 09:37 Відповісти
Скорее всего он "вникает" только в айкосы))))
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17.03.2021 09:49 Відповісти
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая

хххх
Чучело в маске из сетки, про тебя тоже наверное(хоть и с трудом) можно было скаать что ты была интересной до того, как стала мне слугой.
Сейчас ты интерес представляешь разве что для твоих коллег-психиатров
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17.03.2021 09:42 Відповісти
То не зеленський був, а рука в його задниці була цікавою, нахрапистою і всюди лізла. А зеленський то є ніщо, від слова зовсім. То навіть не лялька, то скоріше презерватив, якого хто одягнув, той і використовує.
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17.03.2021 09:42 Відповісти
если дурачок с корпоративов может стать президентом, то писалка с фб- точно достойна быть депутатом
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17.03.2021 09:43 Відповісти
Рассуждения безумной курицы, тчк...
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17.03.2021 09:46 Відповісти
але куриці тим цікаві, що й не вміючи кукурікати , можуть накаркати про світанок
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17.03.2021 10:02 Відповісти
Не така вже й дурна її думка. Вона акценту на тому, що Зєлєнскій не може без ряньки. Тобто сам по собі ніхто. Чи може така людина керувати країною? Вочевидь - ні. Чи може виборець голосувати за таку людину? Теж ні. Бо не ця людина буде здійснювати повноваження, а інша, яку до, цього ніхто не обирав.
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17.03.2021 10:06 Відповісти
Ретранслятор.
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17.03.2021 10:17 Відповісти
Гордон - Аферистович у Голованова на Україна -24.
Гордон чихвостить Люсю , розповідає як треба Вові відмитись від нєнахрапістого зрадника Єрмака , облизує Смешка й проклинає Пороха . Люся оризається, доводячи неможливість здійснення опеації з вагнерівцями...вибори вибори вибори на носі
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17.03.2021 09:47 Відповісти
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7744
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17.03.2021 09:47 Відповісти
Уехал цирк, шатры снимая
нам повредил электросеть,
и только клоуны остались
висеть …
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17.03.2021 09:59 Відповісти
О, бобер вылез с ценными мыслЯми))) Вова нивинават)))) Дайте ему ещё один срок.
До чего же убогие эти слуги. Редкостный трэш. Господи, быстрее уже бы перевыборы в парламент, чтобы выкинуть эту гидоту.
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17.03.2021 09:47 Відповісти
Президент повинен бути ПРЕЗИДЕНТОМ,а не нач жека,щоб виганяти когось з наради рівня жека.чи "відчитувати" таможеніка.Вибирати шпанюка,щоб він вчився на 40млн державі--це вже ідіотизм. Але і правда в тому,що "народу це подобалось" Ну що ж хавайте своє лайно,раз вам це подобається. Провали на всіх напрямках,а приниження державистало вже нормою
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17.03.2021 09:49 Відповісти
він був собою, просто його народові презентували в іншому вигляді.
а насправді воно чмо було, чмом і лишилось...
то бужанський, то дубінський, то матюкло арестович ...ось загальний прооблік Зеленського - матюклива хабалка з антиукраїнськими схильностями
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17.03.2021 09:50 Відповісти
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым/ Есть, есть место где Богдан тоже интересный и нахрапистый, где его боятся а значит уважают. "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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17.03.2021 09:51 Відповісти
Был и остался полудурком . Все остальное несущественно .
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17.03.2021 09:52 Відповісти
Лізі треба ПРиготоуватысь , що хазяєвами стануть Пінчук з Ахметовим . Й увільються до ЗЕбаранів Юля з Голосом .
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17.03.2021 09:56 Відповісти
А немодний нончє БЄня свої яєчки втіхаря вложить у цю тічку
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17.03.2021 09:58 Відповісти
В підручнику, в розділі ТП, має бути життеопис Богуцької.
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17.03.2021 09:58 Відповісти
Богдан формировал львиную долю списка СН в Раде и сейчас неизменно является роялем в кустах.Все проблемы Зе в Раде от Богдана .Коломойского,Порошенко.Даже ОПЗЖ имеет своих казачков в СН.Всё вышеозвученное и привело Раду вместо турборежима в Улиту.
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17.03.2021 10:02 Відповісти
курва, ДЕ ПУТЧ?!
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17.03.2021 10:02 Відповісти
бгг
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17.03.2021 11:18 Відповісти
А при Порошенко он зеля вообще был крут
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17.03.2021 10:07 Відповісти
За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3650
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17.03.2021 10:07 Відповісти
За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9820
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17.03.2021 10:10 Відповісти
Кстаті о прітонє Єрмака

Подоляк цікавиться минулим
Дмитро Калинчук Вовнянко

Головний політтехнолог Офісу президента Михайло Подоляк написав емоційний пост про те, що Харківські угоди ніби готували "стовпи агресивного медіа/колективу Порошенка" Єлісєєв, Клімкін і Чалий. Подоляка зразу ж зловили на брехні - Чалий на момент Харківських угод подав у відставку. Проте…
Знаєте, я дуже радий, що пан Подоляк кинувся згадувати минуле. Я щиро бажаю йому просвітити нас всіх щодо його власного минулого.
Наприклад, за що Подоляка свого часу депортували з Білорусі?
Які стосунки пов'язують Подоляка з колишнім радником екс-голови СБУ Хорошковського Вадимом Грибом?
А з Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакієвський"?
За які мистецькі досягнення в часи роботи головредом видання "Обозрєватєль" Михайло Подоляк прийняв у редактори відділу розслідувань відомого нині іспанського блогера і фігуранта кримінальної справи СБУ Анатолія Шарія, і хто допоміг Шарію отримати на Заході статус політичного біженця і жертви режиму Януковича?
Особливо цікаво буде дізнатися, які спільні проекти пов'язували Михайла Подоляка з головою адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним, нинішнім сірим кардиналом ОПЗЖ?
Про те, на які кошти Михайло Подоляк підтримує існування свого організму, бо єдина його офіційна посада - це позаштатний (!) радник Єрмака (тобто офіційно Подоляк - безробітний), я вже не питаю. Мені й так зрозуміло.
Слабо розповісти про от ці події минулого?
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17.03.2021 10:11 Відповісти
Что он там хочет?Пусть сначало мочу на анализ сдаст.Если появилось желание идти на второй срок,то это означает,что ещё не всё украдено.Чтобы он там не хотел,а его ежедневный цинизм,хамство.невежество уже стало видно даже слепому.А в тех убогих видосиках,как и хохмы квартала 95,его природное неуважение к людям в них и проявляется. Да и слуги подобраны со всей Украины как на на одно лицо. И он у них сверхустремлённый,сверхжелающий,сверх,...сверх....сверх....Одним словом с общим сладострастным лукавым порывом к ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ для организации деградации населения,по лекалам комуняк,только в худшем исполнении.
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17.03.2021 10:15 Відповісти
Взагалі- то, це страшно.
Вже два роки при владі воюючої країни упороті істоти, які вважають, що головне, як виглядає "велічайший", а не безпека та добробут країни і громадян.
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17.03.2021 10:18 Відповісти
Почему я сейчас сказала, что Президент сейчас стал более глобальным? /Тому есть две причины. 1.Дурь собственная. Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс,- Богуцкая. 2.Дурь Мендель: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель./ "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа".
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17.03.2021 10:19 Відповісти
членограй теперь рейтинги у говножуя разумкова покупает, что ему Богдан,
по сути членограй - гандон, надутый , по ошибке , Богданом
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17.03.2021 10:20 Відповісти
сегодня Лизка дежурная по СМИ ?
это шо...пол дня будет блеять эта овца абы шо?
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17.03.2021 10:24 Відповісти
Нє, не аби-що, а каламутні потоки свідомості .
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17.03.2021 13:09 Відповісти
Чи це не із-за Богдана замість адміністрації з'явився офіс щоб обійти закони України.
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17.03.2021 10:25 Відповісти
Президент обязан во все вникать, а он два года только "пытается".
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17.03.2021 10:45 Відповісти
Ну нє, за два роки президентства Зєлєнскій фахово виріс! Раніше з нього сміявся тільки концертний зал, а тепер з нього сміється увесь світ...
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17.03.2021 10:55 Відповісти
И что Лиза предлагает? Вернуть Богдана? Лиза, ты на кого работаешь?
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17.03.2021 11:20 Відповісти
А Ви як думали? Колись були Зорян зі Шкіряком. А Ліза пропонує повернути Андрія з Богданом .
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17.03.2021 13:11 Відповісти
То есть при текущем ГОПе главарь трускавецких интенсивов стал неинтересным, пассивным, вялым и оставил попытки вникания. К тому же он совсем перестал отчитывать таможенников. Куда катится этот мир в том числе?
Не туда.
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17.03.2021 12:20 Відповісти
Жаль, что попытки кончились неудачей.
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17.03.2021 12:25 Відповісти
А тапер здурів зовсім окруживши себе Кремлівськими прихфостнями і дальше як кажуть і слеп і нем.
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17.03.2021 13:14 Відповісти
Чомусь на Порошенка ніхто так сильно не впливав, як на Янелоха. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, хто у нього був головою адміністрації, треба погуглити. Він сам в усьому розбирався, бо був досвідченим політиком та дипломатом, а не квартальним пісюаністом.
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17.03.2021 13:19 Відповісти
 
 