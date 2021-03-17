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В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати

В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати

Виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук не підтримує дострокове припинення повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. За його словами, зараз вже почали виноситися вироки, є результат роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, Кабмін вніс у Раду законопроєкт, який стосується НАБУ, і один з його пунктів - дострокове припинення повноважень директора бюро Артема Ситника. Це прокоментував голова САП.

"Я думаю, що це трохи неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, тому що зараз вже почали оголошуватись вироки, з'являються особи, засуджені за нашими справами до реальних термінів ув'язнення", - вважає Грищук.

За його словами, тільки коли це все почало нарешті реалізовуватися, "починають все ламати".

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"Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати", - зазначив голова САП.

Автор: 

НАБУ (5063) звільнення (2670) Ситник Артем (862) Грищук Максим (45)


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Топ коментарі
+3
А в чем вам очевидно, что Сытника надо гнать? Очевидно лишь то, что он многим хвоста прижал, причем во всех "политсилах"..и то, что его усиленно хотят многие слить, говорит о его неплохой работе..и американцы, которые, видимо, его крышуют тоже это понимают
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17.03.2021 10:18
+2
6 лет с огромным финансированием и саботажем. Результатов - НОЛЬ! Работать? На кого?
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17.03.2021 10:03
+2
Дійсно, а хто може перемогти корупцію як не корупціонер "в законі"?!
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17.03.2021 10:10
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Слуг можливо вилікувати від дебілізму та зради лише примусовою уринотерапією. Доза в 5-7 літрів на добу певно прочистить їм недолугі мізки.
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17.03.2021 09:55 Відповісти
"...только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать.."
Похоже, что после начала ломки застывшей системы начался процес хоть-какой-то реализации возложенных на НАБУ задач.
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17.03.2021 09:58 Відповісти
ещё лет 30-40 и всё будет хОКкей!
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17.03.2021 10:04 Відповісти
конечно,вымрут хохлосовки голосующие за опзж,помнящие "египетскую" колбасу за 2.20
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17.03.2021 10:11 Відповісти
То шо Сытника надо гнать - понятно.
Но глядя на альтернативных зюзиных назначенцев - лучше гнать зюзю а потом Сытника.
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17.03.2021 10:02 Відповісти
зрозуміло,що Ситник ще потужному рехформатору в штани клав
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17.03.2021 10:13 Відповісти
А в чем вам очевидно, что Сытника надо гнать? Очевидно лишь то, что он многим хвоста прижал, причем во всех "политсилах"..и то, что его усиленно хотят многие слить, говорит о его неплохой работе..и американцы, которые, видимо, его крышуют тоже это понимают
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17.03.2021 10:18 Відповісти
Сытник коррупционное мудло.Американцы крышуют не его, а независимолсть НАБУ.
За пять лет ни одного завершенного дела, только пиар-дела с нулевым выхлопом для бюджета.
Проблема только в том, - что на смену ему дерьмаки назначат такую ягодку что даже Сытник окажется цветочком.
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17.03.2021 10:33 Відповісти
вихлоп у вас в голові,шановний,напишіть ще що Ситник насралова відпустив.
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17.03.2021 11:14 Відповісти
6 лет с огромным финансированием и саботажем. Результатов - НОЛЬ! Работать? На кого?
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17.03.2021 10:03 Відповісти
саботаж идет от потужно рехформованых судов сабаковской полиции и портновской гбр
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17.03.2021 10:10 Відповісти
Хм. Так уже почти год самый Антикоррупционный суд работает!? И где результаты? Главное вернули бабло награбленное и посадили хоть кого то???
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17.03.2021 10:16 Відповісти
ти мабуть неуважно мій пост прочитав
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17.03.2021 10:32 Відповісти
Дійсно, а хто може перемогти корупцію як не корупціонер "в законі"?!
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17.03.2021 10:10 Відповісти
Читаю обговорення, і складається враження, що чи то
- фабрика ботів від Коломойського працює,
- чи то Г+Г корисним дурникам влив у вуха тезу, що Ситник корупціонер, і що нічого НАБУ не зробило і не робить. Ще б пак треба ж розвалити ту інституцію що веде справу проти Бені.
А тепер подивимось як роботу НАБУ бачуть зовні. От нещодавно 11 лютого https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ Європарламент ВИСЛОВИВ "ЗАДОВОЛЕННЯ РОБОТОЮ НАБУ, ЯКЕ, МАБУТЬ, Є НАЙЕФЕКТИВНІШОЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ІНСТИТУЦІЄЮ КРАЇНИ; НАДАЛІ НАГОЛОШУЄ НА НЕОБХІДНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ; ТОМУ ВИСЛОВЛЮЄ ЖАЛЬ З ПРИВОДУ СПРОБ НАПАДУ ТА ПІДРИВУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЧЛЕНАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ..."
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17.03.2021 10:39 Відповісти
той європарламент спочатку в себе нехай корупцію викорінить!
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17.03.2021 10:44 Відповісти
То що, хочеш під Беніну дудку співати?
Доречі, якщо вона там і є, то в масштабах значно меньших від наших, так нв рівні статистичної похибки
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17.03.2021 10:49 Відповісти
Вопрос интересен.Почему так активизировались слуги по снятию Сытника? Наверное почувствовали,что работа НАБУ затронит их.Даже Венедиктова и ОП делали откровенные намёки по снятию директора НАБУ. И поезд уже тронулся,осталось дело времени.Поддерживаю призыв Грицыка чтобы не мешали работать,только он должен чётко направлен к тем,кто управляет этим поездом.Т,Е, к Зеленскому,ОП,Венедиктовой,и к самым главным исполнителям,депутатам от слуг народа.
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17.03.2021 10:42 Відповісти
та дайте ви йому ще попрацювати,ще ж морда в двері пролазить,от коли не зможе всунути пику в дверний просвіт,тоді все- можна вважати ,що корупцію подолано і з почестями,пенсією в 300 000 доларів і пожиттєвим обслуговуванням на відпочинок!!! Бачте скільки бідолага наловив корупцінєрів,немає куди садити,натрудився трудяга!!!
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17.03.2021 10:42 Відповісти
https://nabu.gov.ua/novyny/ekonomichnyy-efekt-vid-diyalnosti-nabu-ta-sap-u-2020-roci-syagaye-mayzhe-2-mlrd-grn Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у 2020 році сягає майже 2 млрд грн

Розмір збитків, відшкодованих у кримінальних провадженнях, що розслідують НАБУ та САП, у 2020 році перевищив 1,14 млрд грн. Разом із тим, загальний цьогорічний фінансовий ефект від діяльності антикорупційних відомств сягає 1,93 млрд грн. Окрім безпосереднього відшкодування, він полягає у запобіганні вчиненню корупційних злочинів, стягненні застав підозрюваних, що порушили покладені на них обов'язки, та інших перерахуваннях до бюджету.
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17.03.2021 10:45 Відповісти
https://nabu.gov.ua/novyny/try-obvynuvalni-vyroky-u-spravah-nabu-ta-sap-nabuly-zakonnoyi-syly-pidsumky-roboty-za-sichen Три обвинувальні вироки у справах НАБУ та САП набули законної сили - підсумки роботи за січень 2021 року
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17.03.2021 10:51 Відповісти
Вам же уже майже прямою мовою кажуть, що руйнування НАБУ призведе до:
- скасування безвізу,
- згортання асоціації з ЄС,
- ненадання чергового кредиту від МВФ,
- згортання допомоги США.
А ви заради інтересів Коломойського та Кремля в котрий раз продовжуєте штовхати країну на граблі в "обійми" Кремля
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17.03.2021 10:58 Відповісти
Из всех антикорупционных органов НАБУ работает лучше всех, самое высокое доверие народа к Сытнику. Так давайте их уничтожим. Они мешают жить корупционерам.
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17.03.2021 11:39 Відповісти
Грищук, так держать !!!
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17.03.2021 13:53 Відповісти
"Нічого не роблять"
Сьогодні. https://censor.net/ua/news/3253911/suddya_z_dnipra_otrymav_35_roky_vyaznytsi_za_habar_v_250_tys_grn_nabu
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17.03.2021 16:01 Відповісти
https://nabu.gov.ua/novyny/zlovzhyvannya-v-oask-materialy-vidkryto?fbclid=IwAR04bSMo6BUcrPTH6GzRcFHmnjrSnntHL9JJpO45608E5oPwvtcKsJloXgs Зловживання в ОАСК: матеріали відкрито

Розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено. 17 березня 2021 року підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Серед підозрюваних:
голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);
• заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
• заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
• суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
• суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 КК України);
• два судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
• голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);
• фізична особа (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
• фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України);
• фізична особа (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 КК України).
За версією слідства, вказані особи, загалом 11, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
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17.03.2021 23:32 Відповісти
 
 