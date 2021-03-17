Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що секретар РНБО Олексій Данілов діє дуже жорстко і правильно.

Про це "слуга народу" розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Для мене на сьогоднішній день фаворитом в політиці є секретар РНБО Олексій Данілов. Тому що він діє дуже жорстко і правильно. Ми дійсно дуже довго - з моменту обрання Зеленського - чекали, щоб влада почала робити ці кроки", - зазначила нардепка.

За словами Богуцької, вона завжди порівнює Зеленського з Саакашвілі.

"І якось при зустрічі з Володимиром Зеленським я його запитала:"Чому ви не призначаєте прем'єром Міхеіла? Адже у нього ж були успіхи в Грузії - причому, якщо говорити в рамках колишнього СРСР - успіхи максимальні!". Він сказав:"Ну, дивіться, у нього там була вся повнота влади ... ". Що, звичайно, викликало у мене посмішку, оскільки ми зараз якраз володіємо всією повнотою влади: у нас є президент, його прем'єр-міністр, його монобільшість у парламенті, його генеральний прокурор, його СБУ, його ДБР. Ну, тобто все під контролем президента", - сказала парламентарка.

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"Так ось, якщо говорити про те, що зараз відбувається в Україні, мій фаворит - Данілов. Але цього ніколи б не сталося, якби Зеленський не давав політичного даху для цих змін", - додала Богуцька.