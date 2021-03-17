Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька
Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що секретар РНБО Олексій Данілов діє дуже жорстко і правильно.
Про це "слуга народу" розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Для мене на сьогоднішній день фаворитом в політиці є секретар РНБО Олексій Данілов. Тому що він діє дуже жорстко і правильно. Ми дійсно дуже довго - з моменту обрання Зеленського - чекали, щоб влада почала робити ці кроки", - зазначила нардепка.
За словами Богуцької, вона завжди порівнює Зеленського з Саакашвілі.
"І якось при зустрічі з Володимиром Зеленським я його запитала:"Чому ви не призначаєте прем'єром Міхеіла? Адже у нього ж були успіхи в Грузії - причому, якщо говорити в рамках колишнього СРСР - успіхи максимальні!". Він сказав:"Ну, дивіться, у нього там була вся повнота влади ... ". Що, звичайно, викликало у мене посмішку, оскільки ми зараз якраз володіємо всією повнотою влади: у нас є президент, його прем'єр-міністр, його монобільшість у парламенті, його генеральний прокурор, його СБУ, його ДБР. Ну, тобто все під контролем президента", - сказала парламентарка.
"Так ось, якщо говорити про те, що зараз відбувається в Україні, мій фаворит - Данілов. Але цього ніколи б не сталося, якби Зеленський не давав політичного даху для цих змін", - додала Богуцька.
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Заявив, що Мотор Січ перейде у власність народу, а потім почав брехати і звинувачувати ЗМІ, що про націоналізацію не було мови.
Що тоді означає "перейде у власність народу", віддадуть Бєні?
Но он на своем месте. Как глава СНБО, как может даже президент Украины, в чьих руках силовики и МИД - да, ок. Но я сомневаюсь, что он был бы хорошим премьером. Все-таки быть мэром города это одно (как о мэре все луганчане о нем хорошо отзываются). А вот руковолить экономикой целой страны - это совсем другое.
Да и кто его поведен в президенты? тут нужно монобольшинство, как у Зели. А Зеля, вон, на второй срок собрался. Не случайно они топят Кличко изо всех сил - тоже вполне реальный конкурент Зели на выборах.
Данилов действительно лучший вариант для совета безопасности при этой власти...
А Бойко-то обидно, он же считал, что только рыгионалы могут говорить от имени Донбасса.
А тут такая смачная дуля - Данилов - луганчанин, да еще полностью проукраинский, да так режет правду-матку в глаза, что ответить нечего - только пукнуть, что Бойко и сделал..
Он - часть проекта по воссозданию СССР. Вы разве не в курсе что Арестович (т.е. МО) давеча нахваливал Грефа ?
Данилов ненавидит СССР и современную РФ...
при чем ненавидел он ее еще задолго до Майдана,
когда большинство украинцев видели в русне братский народ,
он еще в будучи мэром Луганска и губернатором области
высказывал пожелания развала РФ....
https://www.youtube.com/watch?v=RcyO11X0U2k