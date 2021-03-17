"Укравтодор" першим в Україні візьме участь в антикорупційному проєкті ЄБРР

"Укравтодор" запускає спільний з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) антикорупційний проєкт. Таким чином "Укравтодор" стане першою у країні державною інституцією, що реформує практики управління та закупівель відповідно до рекомендацій консультантів ЄБРР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укравтодор" повідомляє у Facebook.

12 березня була проведена стартова зустріч щодо розробки та впровадження Плану антикорупційних заходів для дорожньої галузі України. До зустрічі долучилися представники ЄБРР, консультант банку із впровадження проєкту та керівництво "Укравтодору".

Впровадження реформ є частиною минулорічної домовленості між банком та "Укравтодором". Тоді Агентству вдалося залучити кредит в 450 млн євро на реконструкцію майже 300 км дороги M-05 Київ - Одеса та будівництво Північного обходу Львова в межах програми Президента "Велике будівництво".

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Крім цього, сторони домовилися про зміни в чотирьох аспектах роботи Автодору: системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвитку інфраструктури для електротранспорту, протидії корупції.

Із впровадженням реформи "Укравтодору" допоможе Basel Institute on Governance (Швейцарія), який працює у партнерстві з українською юридичною фірмою Sayenko Kharenko. Очікується, що до травня поточного року консультанти вивчать та проаналізують наявні в "Укравтодорі" закупівельні та управлінські процеси з точки зору попередження корупції.

На основі цих даних до липня 2021 року План антикорупційних заходів буде фіналізовано. Консультанти спостерігатимуть за впровадженням реформи в "Укравтодорі" та його підрозділах до 2023 року.

"За минулий рік нам вдалося перезапустити дорожню галузь – створені єдині правила закупівель, запроваджено незалежний технагляд та додатковий контроль проєктних рішень. Ми працювали над попередженням корупційних ризиків шляхом цифровізації процесів управління та підвищенням виконавчої та фінансової дисципліни. Пілотний проєкт із ЄБРР дає шанс цим змінам стати незворотними", - заявив Олександр Кубраков, голова "Укравтодору".

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що протягом 2021 року в Україні планується збудувати або відремонтувати 6500 км доріг, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів і 177 приймальних відділень у лікарнях.

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