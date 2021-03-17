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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 1 121 новий випадок COVID-19, серед захворілих 83 дитини, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1121 новий випадок захворювання на коронавірус (загалом 148 831).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, захворіли 632 жінки віком від 18 до 97 років, 406 чоловіків віком від 18 до 91 року, 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (всього 2961)

За добу госпіталізовано 107 пацієнтів, подолали коронавірус 291 особа (всього 99880).

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (175), Дарницькому (169) і Дніпровському (160) районах.

За добу в Києві зафіксували 1 121 новий випадок COVID-19, серед захворілих 83 дитини, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На жаль, Україна це країна у якій більшість населення барани якими керує купка корупціонерів, тільки у країні яка очолює світові рейтинги COVID-19 можливо провести футбол зібравши одночасно 30 000 людей. "Так тримати", хавайте дал
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17.03.2021 11:53 Відповісти
Що ти хотів сказати цим , - ходити на масові заходи і не звертати уваги на ковід ?
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17.03.2021 11:58 Відповісти
Для тебе персонально, акцент про керованих баранів.
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18.03.2021 09:38 Відповісти
 
 