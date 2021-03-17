За добу в Києві зафіксували 1 121 новий випадок COVID-19, серед захворілих 83 дитини, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1121 новий випадок захворювання на коронавірус (загалом 148 831).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, захворіли 632 жінки віком від 18 до 97 років, 406 чоловіків віком від 18 до 91 року, 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (всього 2961)

За добу госпіталізовано 107 пацієнтів, подолали коронавірус 291 особа (всього 99880).

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (175), Дарницькому (169) і Дніпровському (160) районах.