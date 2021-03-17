Активізація справи "Приватбанку" відбулася в листопаді-грудні. Не можу сказати, що був якийсь опір, - в.о. глави САП Грищук

Активізація справи "Приватбанку" відбулася у зв'язку із завершенням експертиз. При цьому жодних протистоянь між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і владою не було.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконувач обов'язків глави САП Максим Грищук, передає Цензор.НЕТ.

Після того, як у лютому було виписано підозру голові правління банку Олександру Дубілету, а також затримано його першого заступника Володимир Яценка, почала з'являтися інформація про нібито опір у цій справі з боку, зокрема, керівництва Офісу Генпрокурора.

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"Там була проведена експертиза, яка завершилася в другій половині лютого. Активізація справи була десь у листопаді-грудні 2020 року, а результати експертизи прийшли в 20-х числах лютого, вони як раз підтвердили ті збитки, які ми й інкримінували підозрюваним", - пояснив Грищук.

При цьому він зазначив, що у справі "є процесуальні особливості", однак не можна говорити, що це якийсь спротив.

"Є процесуальні моменти: десь прокурор каже, що треба щось зробити, десь детектив переробляє. Це робочі моменти, не можу сказати, що якийсь опір був. Але в цій справі є багато епізодів. Грубо кажучи, є епізод про розкрадання 5 млрд доларів з "Приватбанку", і там справа ще далека від завершення", - додав Грищук.

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Нагадаємо, в лютому Олександру Дубілету оголосили підозру по справі про розтрату шляхом зловживання службовим становищем. Днями йому повідомили нову підозру у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "Приватбанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів із Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.