Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати у водах Данії в кінці березня
Роботи з укладання другої нитки газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Данії почнуться в кінці березня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це йдеться в графіку компанії Nord Stream 2 AG, наданий Данським енергетичним агентством.
"Схема будівництва лінії А. <...> Підготовчий етап запланований на середину березня. Передбачено, що укладання труб відновиться в кінці березня і триватиме до кінця третього кварталу", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. При відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".
"Північний потік - 2" є газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу буде 55 млрд куб. м газу на рік.
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- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
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Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
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Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви мені знов москаль лишився…