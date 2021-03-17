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Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати у водах Данії в кінці березня

Другу нитку

Роботи з укладання другої нитки газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Данії почнуться в кінці березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це йдеться в графіку компанії Nord Stream 2 AG, наданий Данським енергетичним агентством.

"Схема будівництва лінії А. <...> Підготовчий етап запланований на середину березня. Передбачено, що укладання труб відновиться в кінці березня і триватиме до кінця третього кварталу", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. При відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування "Північного потоку-2", - Разумков

"Північний потік - 2" є газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу буде 55 млрд куб. м газу на рік.

Автор: 

газопровід (1546) Данія (768) росія (65010) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+3
Ну, при Трампі такого не було. Тепер можете тільки розповідати байки про "санкції з зАда". Типу, як було з мостом. Ціни на вуглеводень пішли до гори і стимул до будівництва виміряється мільярдами на рік, жодні санкції, з тих що, залишилися їх не переважать.
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17.03.2021 10:44
+2
Ну прямо шо ковід той потік - усім світом травлять а витравити не можуть
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17.03.2021 10:29
+1
Ага начнут выгляни в окно ,то не вторую нитку там тянут ...
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17.03.2021 10:29
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Ага начнут выгляни в окно ,то не вторую нитку там тянут ...
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17.03.2021 10:29 Відповісти
Ну прямо шо ковід той потік - усім світом травлять а витравити не можуть
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17.03.2021 10:29 Відповісти
Та ніхто його не травить. Просто кожна причетна до нього держава викручує для себе якісь преференції, публічно лякаючи створенням перешкод. Коли всі отримають що їм потрібно, його якраз і добудують. Цей трубопровід-лице Путіна. Вони за ціною не постоять.! А нам вже потрібно працювати, як би його не має.
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17.03.2021 10:51 Відповісти
років 10 ще будуть будувати...а як побудують- фуйло помре.
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17.03.2021 10:30 Відповісти
На Ё-мобиле ездишь?
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17.03.2021 10:56 Відповісти
давно відомо, Антоне - російську рукопопість не обійти.
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17.03.2021 11:28 Відповісти
Як би мені по барабану газотранспортна система Мордору. Мене цікавлять тільки ті гілки, які знімають навантаження з українського газогону. І питання тут не в кількості газу, а в тому що, як тільки ***** забезпечить альтернативні гілки постачання він зможе безболісно для себе вдарити по Україні.
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17.03.2021 11:26 Відповісти
Хай спробує вдарити. До Воронежу, де розташована їх атомна станція,- від Куп'янська долітають і "Точка-У", і "Вільха-М", не кажучи вже про ОТРК "Грім-2".
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17.03.2021 13:32 Відповісти
а чим хвастатись, якщо половина дєрьовень живе без газу ?
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17.03.2021 11:26 Відповісти
Деревня России не нужна. Чем быстрее исчезнут - тем лучше. И за гос счёт стимулировать продолжение их существования - уж точно никто не собирается.
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17.03.2021 11:59 Відповісти
та най би всі москалі пощезли...
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17.03.2021 12:10 Відповісти
Ну, при Трампі такого не було. Тепер можете тільки розповідати байки про "санкції з зАда". Типу, як було з мостом. Ціни на вуглеводень пішли до гори і стимул до будівництва виміряється мільярдами на рік, жодні санкції, з тих що, залишилися їх не переважать.
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17.03.2021 10:44 Відповісти
1946-й рік піймали москалі бендерівця і проводять профілактику.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
- Кого будеш стріляти?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви мені знов москаль лишився…
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17.03.2021 11:37 Відповісти
 
 