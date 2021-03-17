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Новини
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Зеленський чекав, що запрацює прокуратура, СБУ, але не дочекався і взяв у руки інший інструмент - РНБО, - "слуга народу" Богуцька

Зеленський чекав, що запрацює прокуратура, СБУ, але не дочекався і взяв у руки інший інструмент - РНБО, -

Президент Зеленський почав розуміти, що ефективність його дій залишає бажати кращого, тому "взяв у руки інший інструмент - РНБО".

Про це нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що Володимир Олександрович певний час чекав. Чекав, що запрацює прокуратура, СБУ. Чекав від цих органів рішучих дій. Він їх не дочекався. Плюс він дивиться на рейтинги, на те, як голосує монобільшість; він бачить результати нашої роботи - і вони його не задовольняють. Тому він починає розуміти, що ефективність його дій залишає бажати кращого. Зокрема, для монобільшості, яка спочатку покликана підтримувати всі зміни. Тому він взяв у руки інший інструмент - РНБО", - зазначила парламентарка.

Богуцька зазначила, що коли Зеленський "зробив першу свою резонансну заяву щодо Конституційного Суду", то вона його підтримала.

"Для цивілізованої країни це великий плюс, якщо КС працює в межах законності. Але в Україні Конституційний Суд став свого роду кооперативом "Озеро" (тут Богуцька робить відсилання до російських реалій; заснований у 1996 році Путіним і деякими особами дачний кооператив "Озеро" згодом став кадровим каркасом путінського режиму. - Ред.). Тому тут необхідно було щось зробити для того, щоб Конституційний Суд охороняв Конституцію, а не себе всередині цієї Конституції. І та перша заява Зеленського стала для мене важливим рішучим кроком. Стало зрозуміло, що Володимиру Олександровичу набридло чекати", - пояснила "слуга народу".

Повний текст інтерв'ю з нардепкою монобільшості Лізою Богуцькою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) РНБО (2279) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+18
Заходят вкак-то в бар политолог, офицер спецслужбы и переговорщик.
А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
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17.03.2021 10:33
+14
Дружбан дитинства баканов і 200% своя бенядіктова не працюють? А як це?
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17.03.2021 10:32
+13
Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3887
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17.03.2021 10:32
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змінив орган для імітацій
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17.03.2021 10:31 Відповісти
Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3887
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17.03.2021 10:32 Відповісти
Дружбан дитинства баканов і 200% своя бенядіктова не працюють? А як це?
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17.03.2021 10:32 Відповісти
прям у писок/тср)))
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17.03.2021 10:36 Відповісти
Не дивуйтеся, - блаженна.
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17.03.2021 13:40 Відповісти
Неужто рояль взял?
В руки?
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17.03.2021 10:33 Відповісти
....для рояля! Инструмент ДЛЯ рояля!
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Заходят вкак-то в бар политолог, офицер спецслужбы и переговорщик.
А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
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17.03.2021 10:33 Відповісти
Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5530
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17.03.2021 10:36 Відповісти
А інший інструмент, то, типу, рояль? Чи скоріше то, чим воно на тому роялі клавіші натискає?
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17.03.2021 10:34 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха, *** и что же он взял у руки, неужели свой играющий член?????!!!!!!!!!
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17.03.2021 10:38 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане.
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17.03.2021 10:40 Відповісти
"Перлы" цієї депутанши настільки ж відповідають дійсності, як її маска-авоська захищала від інфекції.
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17.03.2021 10:38 Відповісти
хороший пример как работают "мозги" зебила)
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17.03.2021 10:39 Відповісти
недалёкая блогерша наделяет умом комика в роли президента
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17.03.2021 10:39 Відповісти
В следующем парламенте слуг будет меньше
Вопрос % зависит только от них - если они будут на стороне проевропейских партий - % будет больше, если объединятся с тюлькой - она их изнутри съест , так же поступят и опзж - им важно все под себя подмять
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17.03.2021 10:40 Відповісти
однажды лебедь, рак да щука
задумали сыграть в квартет
поставили мартышку раком
е#ут, е#ут .. а толку нет
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17.03.2021 10:46 Відповісти
Мартышка это народ?
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Не нужно придуриваться,СБУ и Прокуратура-это люди Зеленского,и он несет за них ЛИЧНУЮ ответственность.И насчет "заработает" тоже враньё-зарабатывают они как раз нормально!
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17.03.2021 10:47 Відповісти
Она хоть понимает что смолола? Нах в стране тогда СБУ, прокуратура и тд если они не работают?
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17.03.2021 10:48 Відповісти
Янелох важче за «інструмент» нічого у руках і не тримав.
Ліза про це знає та лише про це й думає.
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17.03.2021 10:50 Відповісти
ЖДАЛ!!! А это чмошное не пожелало что-то сделать с прокуратурой и СБУ, что бы они заработали? Там кругом его кореша за главных расставлены.
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17.03.2021 10:53 Відповісти
Больное общество,и протухшее государство.
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17.03.2021 10:54 Відповісти
ага, зеленский харошЫй, бояре плохие ...
пусть видосик запишет
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17.03.2021 10:55 Відповісти
взял в руки другой инструмент/ среди богуцких , радуцких, куницких, домбровских,дубинских, зеленских, коломойских ,мендель наверняка есть пара-тройка умных людей, сделавших что-то полезное для Украины. Но украинцы о них не знают. СМИ в большом долгу перед народом.
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17.03.2021 11:03 Відповісти
Зеля разваливает государство. Ему ничего работающее не нужно.
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17.03.2021 11:07 Відповісти
Рояль или то, чем по роялю?
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17.03.2021 11:08 Відповісти
Піпець, тепер і СНБО накриється мідним тазом
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17.03.2021 11:26 Відповісти
"Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО"
Гм.....
А не Зеленский ли назначил руководителя СБУ и Генпрокуроршу?
Или всё-таки Порошенко????
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17.03.2021 11:29 Відповісти
"Дай дураку буй стеклянный, так он и буй разобьет, и руки порежет" - это как раз про Вову ЗЕбила. Импотентно-клоунское РНБО напринимало решений, но толку с них??? Обвинённый в ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА Мертвечук - ходит на свободе, а не в тюряге сидит. Смешные "санкции": фирмы Мертвечука как работали, так и сейчас работают - "Спортмастер" не даст соврать.
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17.03.2021 11:39 Відповісти
А не он ли туда клоунов со своего цирка поназначал
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17.03.2021 11:51 Відповісти
лизка-бобер просто феерическая дура. Была такой всегда. Правда в сук урода других и не брал никто. К тому же эта хабалка еще и убийца. Сбила насмерть мужчину, но ей помогли отмазаться- типа мужик сам виноват. Вот такие у нас депутаны. Я уже неговорю про то, что бобриха еще и любительница руцкого мира. А уж грингпоца любит, это просто смешно! Лижет ему день и ночь. Правда перепадает только мендельвошке, лизе не везет)))))
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17.03.2021 12:03 Відповісти
богузская, в очередь. там еще меньдель глаз шоколадный членонисту шлифует...для рено меган в кредит.
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17.03.2021 12:20 Відповісти
О вторая Мендель начала вылизывать как все печально
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17.03.2021 13:37 Відповісти
 
 