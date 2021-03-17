Зеленський чекав, що запрацює прокуратура, СБУ, але не дочекався і взяв у руки інший інструмент - РНБО, - "слуга народу" Богуцька

Президент Зеленський почав розуміти, що ефективність його дій залишає бажати кращого, тому "взяв у руки інший інструмент - РНБО".

Про це нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що Володимир Олександрович певний час чекав. Чекав, що запрацює прокуратура, СБУ. Чекав від цих органів рішучих дій. Він їх не дочекався. Плюс він дивиться на рейтинги, на те, як голосує монобільшість; він бачить результати нашої роботи - і вони його не задовольняють. Тому він починає розуміти, що ефективність його дій залишає бажати кращого. Зокрема, для монобільшості, яка спочатку покликана підтримувати всі зміни. Тому він взяв у руки інший інструмент - РНБО", - зазначила парламентарка.

Богуцька зазначила, що коли Зеленський "зробив першу свою резонансну заяву щодо Конституційного Суду", то вона його підтримала.

"Для цивілізованої країни це великий плюс, якщо КС працює в межах законності. Але в Україні Конституційний Суд став свого роду кооперативом "Озеро" (тут Богуцька робить відсилання до російських реалій; заснований у 1996 році Путіним і деякими особами дачний кооператив "Озеро" згодом став кадровим каркасом путінського режиму. - Ред.). Тому тут необхідно було щось зробити для того, щоб Конституційний Суд охороняв Конституцію, а не себе всередині цієї Конституції. І та перша заява Зеленського стала для мене важливим рішучим кроком. Стало зрозуміло, що Володимиру Олександровичу набридло чекати", - пояснила "слуга народу".

Повний текст інтерв'ю з нардепкою монобільшості Лізою Богуцькою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька