Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков

Україна за жодних умов не дасть воду в окупований Крим.

Про це віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив у коментарі LB.ua, відреагувавши на запланований на 18 березня відеозв'язок президента РФ Володимира Путіна з окупаційною владою півострова і запуск водозабору на річці Бельбек, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер росіяни розуміють, що вони допустили серйозну помилку, не знають, як вийти з ситуації, що склалася. Вони прекрасно розуміють, що Україна ніколи не поставить їм воду до деокупації півострова. Тому все, що ми зараз спостерігаємо, - це виключно політтехнологічний проєкт", - вказує Резніков

За словами Резнікова, ключова причина не в нестачі води, а в мілітаризації півострова. Саме на військові потреби витрачається величезний запас прісної води.

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"Вони ж через мілітаризацію півострова неефективно використовують водні запаси. Мирному населенню при раціональному використанні води там з головою вистачає. Просто потрібно правильно все робити: використовувати ресурс і його економити. А вони почали мілітаризувати півострів, намагатися напоїти військових, а також пів мільйона завезених російських громадян (проводячи при цьому асиміляцію нашого етнічного складу)", - додав віцепрем’єр-міністр.

У Севастополі вже два роки спостерігається сильна посуха та відсутність опадів. Це примусило владу РФ шукати альтернативні джерела водопостачання, адже вода в місті вже дається з погодинним розкладом. Україна раніше забезпечувала близько 85% потреб Криму та Севастополя у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу.

Після окупації Україна заблокувала всі поставки води у Крим, а Росія стала викачувати воду зі штучних озер, що утворилися у невикористовуваних кар'єрах.

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