Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков
Україна за жодних умов не дасть воду в окупований Крим.
Про це віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив у коментарі LB.ua, відреагувавши на запланований на 18 березня відеозв'язок президента РФ Володимира Путіна з окупаційною владою півострова і запуск водозабору на річці Бельбек, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер росіяни розуміють, що вони допустили серйозну помилку, не знають, як вийти з ситуації, що склалася. Вони прекрасно розуміють, що Україна ніколи не поставить їм воду до деокупації півострова. Тому все, що ми зараз спостерігаємо, - це виключно політтехнологічний проєкт", - вказує Резніков
За словами Резнікова, ключова причина не в нестачі води, а в мілітаризації півострова. Саме на військові потреби витрачається величезний запас прісної води.
"Вони ж через мілітаризацію півострова неефективно використовують водні запаси. Мирному населенню при раціональному використанні води там з головою вистачає. Просто потрібно правильно все робити: використовувати ресурс і його економити. А вони почали мілітаризувати півострів, намагатися напоїти військових, а також пів мільйона завезених російських громадян (проводячи при цьому асиміляцію нашого етнічного складу)", - додав віцепрем’єр-міністр.
У Севастополі вже два роки спостерігається сильна посуха та відсутність опадів. Це примусило владу РФ шукати альтернативні джерела водопостачання, адже вода в місті вже дається з погодинним розкладом. Україна раніше забезпечувала близько 85% потреб Криму та Севастополя у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу.
Після окупації Україна заблокувала всі поставки води у Крим, а Росія стала викачувати воду зі штучних озер, що утворилися у невикористовуваних кар'єрах.
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А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
Шо изменилось от прошлой такой же заявы?
2. Ты не нострадамус и не можешь знать как отреагирует мир. Если вообще отреагирует на фоне проблем с коронавирусом
3. Украина торгует с россией. Начиная от покупки газа и заканчивая продажей ТНП (продукты питания в частности)
4. Решится вопрос компенсации закрытия транзита газа через Украину. За что Германия скажет "большое спасибо" и начнет зарабатывать с "Северного потока".
пусть кацапы так дают, в виде налога, в месяц
подавать не следует вообще никогда
Интересное выссказывание, если присмотреться.
Сформулирую то же по-другому:
"Украина поставит им воду после деоккупации полуострова"
Кому им? Россиянам?
"- маленький, зелёненький, камни ест
- маленький крымский зелёный камнеед
она шла в паре
- что будет если сегодня на крым дополнительно начать сбрасывать камни? долетят до земли или нет?
- не долетят. маленький крымский зелёный камнеед их на лету сьест, от жажды"
где то щас так вот будет ))
Погуглите, что это такое, а это 50 000 кубов/сутки воды, в Севастополь, причем половину реки "отпускают" в море.
Гуглим дальше. Канал , ниже Джанкоя, сейчас заполнен на 2/3 (есть видео на ютюбе), но потери воды в нем - 70%, он рассохся, и его использовать - себе дороже. Сейчас там тянут две трубы - водовода, по метру в диаметре, от Джанкоя, до Керчи. Эти водоводы, я так понял, уложат на дно канала, и зароют. Вода пойдет под давлением, и без потерь. Поэтому эту новость фильтровать надо. Кстати, я так понял, открывают и водовод в Симферополь - 25 000 кубов/сутки с Тайгана.
Как думаете, Резников лукавит, или этого не знает?
Да, новый водозабор из Бельбека рассчитан до 50 тыс. кубов в сутки.Но! - только в паводковый период. Сколько дней в году длится этот период? Далее, по состоянию на сегодня Севастополь уже отбирает воду из Бельбека. Сколько, вам известно? Среднегодовой сток реки Бельбек вам известен? Если сложить мощности уже существующего и нового водозаборов и сравнить со среднегодовым стоком, знаете что получится? - ну так я вам могу сказать: получится примерно этот среднегодовой сток или даже чуть больше. То есть, арифметически получается что весь (!) сток Бельбека (а может и больше) по трубам будет уходить в Севастополь, что не есть физически возможно.
Какой Тайган? Вы о чём? Это водохранилище, как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, рассматривается как временный и дополнительный источник водоснабжения Симферополя. А знаете почему "временный и дополнительный"? Да потому, что Тайган - водоём естественного стока, питающийся от рек и осадков. Сегодня местные жители публикуют фотографии пугающе обмелевшего водоёма. И такими объёмами, какие планируется отбирать, Симферополь его очень быстро выпьет, что признают сами российские источники ( https://krym.aif.ru/society/details/simferopol_vypet_taygan_donorom_vodohranilishche_stanet_na_vremya )
И геометку тоже учёл (если, конечно, она не левая).
Видать, у ОУОЛ есть немало последователей и в Литве.
Впрочем, мне без разницы. Пихуй. Нам своє робить.
Кстати, никакого "словообразования по Грушевскому" не существует. Грушевский был историком, а не филологом. В этом контексте должна было стоять совсем другая фамилия. Это вам к сведению.