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Новини Агресія Росії проти України
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Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу

Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу

Росія належним чином відповість, якщо Сполучені Штати розмістять ракети середньої і меншої дальності в Європі або Японії і Південній Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру,  про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю казахстанському порталу Tengrinews.kz.

На думку глави Міноборони РФ, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був цілком прийнятний, і російська сторона вважає, що США знайшли, а десь і придумали спеціальні приводи для того, щоб вийти з цього договору.

Він нагадав, що Росія взяла на себе зобов'язання не розміщувати подібного роду зброю, якщо вона не з'явиться в Європі.

Також читайте: Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі

"Але якщо вона буде розміщена, ми, природно, відповімо належним чином. Так само як на сході нашої країни, природно, маю на увазі можливе розміщення на території Японії і Південної Кореї", - підкреслив Шойгу.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що розміщення американських ракет на території Японії може загрожувати безпеці в регіоні. У відповідь на це японські користувачі розділилися в думці. Одні заявили, що потрібно направляти в бік Росії "не прості ракети", інші зазначили, що Японії пора діяти самостійно, а не покладатися на допомогу США.

Автор: 

Європа (1799) ракети (4019) США (22643) Шойгу Сергій (626) Південна Корея (452) Японія (1199)


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Топ коментарі
+40
Капец Воронежу...
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17.03.2021 10:48
+31
Россия обязательно ответит, если США разместят ракеты в Европе, Японии или в Южной Корее, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3961
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17.03.2021 10:51
+18
... Одни заявили, что нужно направлять в сторону России "не простые ракеты", другие отметили, что Японии пора действовать самостоятельно, а не полагаться на помощь США... Але в першому і другому варіантах висновок один, треба чмирити та знищувати кацапів.
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17.03.2021 10:50
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Кому ответит-Украине?
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17.03.2021 10:48 Відповісти
Украина - це Европа !
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17.03.2021 12:23 Відповісти
Капец Воронежу...
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17.03.2021 10:48 Відповісти
R.I.P.

Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1199
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17.03.2021 11:19 Відповісти
Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9577
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17.03.2021 11:26 Відповісти
Тре штатам розмiстити вздовж нашого схiдного кордону - цiкаво, як мокша на це вiдповiсть
Варонiж бамбiть буде?
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17.03.2021 10:49 Відповісти
... Одни заявили, что нужно направлять в сторону России "не простые ракеты", другие отметили, что Японии пора действовать самостоятельно, а не полагаться на помощь США... Але в першому і другому варіантах висновок один, треба чмирити та знищувати кацапів.
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Чого б то, Японія зараз заговорила про самостійну оборону і більше не надіється на американську парасольку?
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17.03.2021 10:59 Відповісти
А вот порохолюбы и ихний П.Е.С. только на нее и надеются .К чему бы ?
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17.03.2021 11:06 Відповісти
Порошенко робить ставку на те що, вони з Байденом дуже добре розуміють один одного і те, як робляться справи. Проблема в тому що, зараз там править в основному Камала Харіс, а унеї та її спонсрів зовсім інша адженда.
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17.03.2021 11:35 Відповісти
Ну да ну да! Надеющиеся порохолюбы, сделали вильху и нептун. А зеленые, которые не надеются на других, запретили стрелять
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17.03.2021 15:47 Відповісти
нужно направлять в сторону России "не простые ракеты", а термоядерные.
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17.03.2021 10:50 Відповісти
где то под Харьковом и немного в земле...
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17.03.2021 11:14 Відповісти
Двухядерные
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17.03.2021 11:17 Відповісти
У Японии таких нет.
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17.03.2021 11:42 Відповісти
Россия обязательно ответит, если США разместят ракеты в Европе, Японии или в Южной Корее, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9189

...
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Моня домой приходит с фингалом под глазом.
- А шо у тебя с глазом?
- Меня Рабинович ударил.
- И шо, ты опять никак не отреагировал?!
- Это я не отреагировал?! Я еще как отреагировал
- И как же?!!
- Я упал.
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17.03.2021 10:50 Відповісти
грозно пернет в лужу вяликая расеюшка и США испугаются
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Россия обязательно ответит, если США разместят ракеты в Европе, Японии или в Южной Корее, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3961
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17.03.2021 10:51 Відповісти
Московский улус грозит Кузей и ему подобными изделиями типа №2?.Ха-ха.Ушли на тот свет мозги,состарились.А пушечное мясо без мата и бражки -не в дугу.Маск становится важнейшим подрядчиком Пентагона.
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17.03.2021 10:53 Відповісти
пусть монгол узнает сумму годового бюджета штата Техас , а потом сравнит с бюджетом рф
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17.03.2021 10:54 Відповісти
Да он до 20 считает только когда босой.
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17.03.2021 11:00 Відповісти
До 21, коли босоніж дзюрить.
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17.03.2021 11:13 Відповісти
ні, заважає дзеркальна хвороба
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17.03.2021 11:54 Відповісти
напомню, что одной из причин вызвавшей экономический кризис в СССР, стал гигантский гипертрофированно раздутый военный бюджет Министерства Обороны СССР..
если танков, то 30 000 шт, и это только одной серии (наприм. т-64).. а ведь были еще т-72,
и в итоге, туалетная бумага стала предметом роскоши и признаком статуса "высокого положения" в бедном обществе..
Удачи вам, кацапы!.. пусть будут ракеты под каждым кустом!.. тем быстрее вы разоритесь!
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17.03.2021 10:56 Відповісти
Забудьте, Байден вже давно позвонив ***** і запевнив що буде продовжувати договір по ракетам малої та середньої дальності. Тож, оттакі заяви то, просте нагадування про своє існування для внутрішнього використання. Вони стосуються виключно накачування скрєп.
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17.03.2021 10:57 Відповісти
Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 810
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17.03.2021 11:08 Відповісти
Ну , як то кажуть - З Богом, хлопчики !
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17.03.2021 11:27 Відповісти
Нет это нас касается напрямую , а вот Японии это как раз пока по -барабану .Пока она не попытается самостоятельно решать вопрос своей территориальной целостности , на это пока США как раз разрешения НЕ давали .И не дадут никогда . Также как не дадут такое разрешение и Украине
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Я читал на ЛО аналитику по оборонным возможностям Японии. С высочайшими японскими технологиями они за несколько месяцев могут наклепать ядерных зарядов столько, сколько потребуется для уничтожения и кацапии и Китая. А японские ракеты успешно летают в космос, значит для них элементарно просто наклепать их для тотального превращения кацапии в ядерную пыль. Просто им это пока не нужно. Зачем тратить миллиарды на оборону, если они находятся под ядерным зонтиком США.
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17.03.2021 11:20 Відповісти
Они наверное как и наши политики пытаются дождаться пока рашка развалится и только потом возвращать свои территории , но ждать придется долго .Очень долго .И Япония рано или поздно этого дождется , а мы дождемся ли этого , не уверен
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17.03.2021 11:28 Відповісти
в 80-х совок казался незыблемой глыбой,и все думали,что ждать его конца придётся долго..
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17.03.2021 12:39 Відповісти
В тех же 80-х и северная корея казалась незыблемой и где она сейчас ? А то что случилось с совком это случайность , набор фатальных совпадений . С таким же успехом сейчас где нибудь в той же сев.корее или Иране ждут конца США и ведь могут дождаться , да мало ли : извержение Йеллоустонского вулкана или там падение астероида на США НО вероятность составляет десятые доли процента , а в случае с совком звезды сошлись ((
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17.03.2021 22:17 Відповісти
интересно,почему наборы фатальных совпадений происходят регулярно на территориях к востоку от Чопа,уже больше ста лет ? в 17-м как начали,и до сих пор с успехом фаталят..
поэтому,не вижу причин этим наборам останавливаться на современной великой расии..
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18.03.2021 08:28 Відповісти
а Сев.Корея в 80-х и сегодня - это школьный ботан-задрот и Мистер Олимпия,а великая расия тогда и сейчас- наоборот..
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18.03.2021 08:31 Відповісти
единственная,она же последняя причина "величия" рф - наличие у неё ОМП..
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18.03.2021 08:35 Відповісти
Там проблема не в носіях, а в матеріалі для боєголовок. Його не можливо наклепати за пару місяців. Для початку потрібно створити потужності по збагаченню матеріала. Тільки це, займе при японських технологіях і коштах рік в самому найкращому випадку.
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17.03.2021 11:32 Відповісти
Дело в том, что отработанные ТВЭЛы - самый лучший материал для получения из них Плутония 239. А этого добра у японцев хватает. Прикинь, если на урановую бомбу, которую сбросили на Хиросиму надо было 50 кг урана 235, э это очень дорого, то следующпя бомба была плутониевая, хватило 5 кг для запуска цепной реакции. Над Нагасаки.
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17.03.2021 12:36 Відповісти
Добавлю. В ТВЕЛах 95% урана 238, а в реакторах на АС уран во время деления захватывает один атом, и получается плутоний 239. Самое то для ядренной боньбы.
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17.03.2021 12:40 Відповісти
Корея ? Япония ?
у шойгу от говна ******** Гундяева кукуха поехала ?
где мошква, где Япония то ?
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17.03.2021 10:59 Відповісти
где Джуно или Анкориндж и где Вашингтон ?
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17.03.2021 11:17 Відповісти
Тыц😂😂😂😂🌷
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17.03.2021 11:54 Відповісти
Интересно чем, тем что летит и плавится - так оно нихера никуда не долетит - распавится же по дороге, дэбили.
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17.03.2021 11:00 Відповісти
Ясный - красный ,что ******** ответит за всё ответите упыри .
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17.03.2021 11:01 Відповісти
Запретит фэйсбук?
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17.03.2021 11:06 Відповісти
Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7433
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17.03.2021 11:14 Відповісти
якутский скульптор потирает руки. грядёт большой оборонный заказ )
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17.03.2021 11:11 Відповісти
С кацапов все ржут.
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17.03.2021 11:12 Відповісти
расея может ответить штатам очень круто, жиденько насрать себе в штаны и обвинить в этом Обаму.
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17.03.2021 11:13 Відповісти
Путлеровская чурка сделала заяву для внутреннего употребления ! На всем остальном земном шаре его пердеж не замечают.
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17.03.2021 11:17 Відповісти
размещайте, гонку вооружения они не выгребут сейчас, рубль будет валится ещё быстрее
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17.03.2021 11:22 Відповісти
я вапще ни пайму, там ат таво нищаснава варонежа хоть шота асталась еще?
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17.03.2021 11:30 Відповісти
Трепещите, пиндосы проклятущие! Не забавы ради Сергей Кужугетович мудрый изучил скрупулёзно и освоил тщательно все достижения знатные научно-практического шаманизма воинственного Алтайского края далёкого. Ща как оденет галифе лампасами расшитое, как ударит в бубен шаманский громогласный, как зачтёт камлание гортанное заклятий потаённых высокоэффективных. Увидят то камлание грозное в свои спутники паганые Столтенберг Йенсом зовущийся и Байден (не так шоб прыстаркуватый, но слегонца подтоптаный) и обосрутся обильно (со смеху в ржач переходящего).
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17.03.2021 11:31 Відповісти
да. кунжутович он такой. магьот
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17.03.2021 11:47 Відповісти
Ібо Кунжут його породив!
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17.03.2021 11:59 Відповісти
ПаРаша розвалиться і почне смердіти на весь Світ???
Це серьозна загроза, треба підготуватись...
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17.03.2021 11:39 Відповісти
Знову в масках ходить!?
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17.03.2021 12:00 Відповісти
ответ будет серьезный плевание говном...
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17.03.2021 11:44 Відповісти
Наконец то сядут на ёжа таки, скорее бы
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17.03.2021 11:50 Відповісти
шойгу и пуйло насыпять соли на члены себе!! Или они надумали напугать европу своими невзлетающими калибрами и эскандерами изготовленными учащимися ГПУ в Ижевске с помощью напильника и молотка и ещё какой то матери!! Или своми безмозглыми офицерами-операторами , которые не знают , что земля круглая! Придурки!! Лучше поиграйте вдвоём в видосики, со своими бумажными булавами,авангардам, булатами и прочей пуйловской хернёй!!
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17.03.2021 11:56 Відповісти
А почему бы не разместить ракеты НАТО в Украине?
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17.03.2021 12:00 Відповісти
очень,кстати,хороший вопрос..
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17.03.2021 12:41 Відповісти
Закажут Резиновые на ткацкой фабрике не имеющие Аналогов , Уж и Удивят Американцев.
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17.03.2021 12:02 Відповісти
Не, ну а шо вы хотели от человека с фамилией Шойгу, хуже того, - Кужугетовича? Тем более, даже в армии не служил. Дали генерала армии - увидал лампасы и охренел. Очухался, переспросил: "А штаны мне?" и опять охренел. Любой прораб охренеет. Завели в операционный зал МО (У-Ёпт! Евпатий Коловрат!), а там мониторы огроменные - это ж как удобно хентай просматривать, и сразу "Скажи ка дядя, ведь не даром Хабомаи с Шикотаном японцу отдадут..."
А шо(?), хороший военачальник: во-первых, ему не надо тормоза включать, у него и так природный дар верховного главнокомандующего разумением своим в смущение не вводить; во-вторых, подчинённым - красота, в докладах заливай сколько хочешь - генерал один хрен "ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем".
Надо бы ещё одну реформу внедрить - добавить в армию алтайского колорита - часовые на посту пускай с оружием, а вот разводящим заменить оружие на шаманские бубны.
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17.03.2021 12:17 Відповісти
русский дембельРосія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1050
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17.03.2021 12:44 Відповісти
Воронеж напрягся...
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Опять ПАК ФА? Неасилят.
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17.03.2021 12:54 Відповісти
Звичайно расєя відповість - виставить гумові, чи з какашок, які там виготовляє їхній мужик.
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17.03.2021 13:50 Відповісти
Маю 10 га. с\х землі. Віддам в оренду, під НАТОвську базу(дешево)...
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17.03.2021 14:28 Відповісти
Кацапы могут так пёрднуть в лужу,что лужа может испариться. Могучий ответ.
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17.03.2021 14:36 Відповісти
Уже кацапы дымят а еще ничего и небыло
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17.03.2021 14:43 Відповісти
Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сламать---как невесту родину мы любим, бережём как ласковую мать-мать--мать.... . Глядя на бравого бурята из стройбата напомнило. *ОЙ*---ответили на Западе.
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17.03.2021 14:56 Відповісти
Атвічалка ще не виросла,чмошник кацапський!
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17.03.2021 15:43 Відповісти
Надо предложить США построить временную ракетную базу и РЛС в луганск-донецк. С последующим ее переносом в луганду.
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17.03.2021 17:03 Відповісти
ответит как всегда громким зловонным пердежом
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17.03.2021 21:40 Відповісти
 
 