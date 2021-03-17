Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу

Росія належним чином відповість, якщо Сполучені Штати розмістять ракети середньої і меншої дальності в Європі або Японії і Південній Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю казахстанському порталу Tengrinews.kz.

На думку глави Міноборони РФ, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був цілком прийнятний, і російська сторона вважає, що США знайшли, а десь і придумали спеціальні приводи для того, щоб вийти з цього договору.

Він нагадав, що Росія взяла на себе зобов'язання не розміщувати подібного роду зброю, якщо вона не з'явиться в Європі.

Також читайте: Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі

"Але якщо вона буде розміщена, ми, природно, відповімо належним чином. Так само як на сході нашої країни, природно, маю на увазі можливе розміщення на території Японії і Південної Кореї", - підкреслив Шойгу.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що розміщення американських ракет на території Японії може загрожувати безпеці в регіоні. У відповідь на це японські користувачі розділилися в думці. Одні заявили, що потрібно направляти в бік Росії "не прості ракети", інші зазначили, що Японії пора діяти самостійно, а не покладатися на допомогу США.