Росія обов'язково відповість, якщо США розмістять ракети в Європі, Японії або в Південній Кореї, - Шойгу
Росія належним чином відповість, якщо Сполучені Штати розмістять ракети середньої і меншої дальності в Європі або Японії і Південній Кореї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю казахстанському порталу Tengrinews.kz.
На думку глави Міноборони РФ, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був цілком прийнятний, і російська сторона вважає, що США знайшли, а десь і придумали спеціальні приводи для того, щоб вийти з цього договору.
Він нагадав, що Росія взяла на себе зобов'язання не розміщувати подібного роду зброю, якщо вона не з'явиться в Європі.
"Але якщо вона буде розміщена, ми, природно, відповімо належним чином. Так само як на сході нашої країни, природно, маю на увазі можливе розміщення на території Японії і Південної Кореї", - підкреслив Шойгу.
Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що розміщення американських ракет на території Японії може загрожувати безпеці в регіоні. У відповідь на це японські користувачі розділилися в думці. Одні заявили, що потрібно направляти в бік Росії "не прості ракети", інші зазначили, що Японії пора діяти самостійно, а не покладатися на допомогу США.
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- Меня Рабинович ударил.
- И шо, ты опять никак не отреагировал?!
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- Я упал.
если танков, то 30 000 шт, и это только одной серии (наприм. т-64).. а ведь были еще т-72,
и в итоге, туалетная бумага стала предметом роскоши и признаком статуса "высокого положения" в бедном обществе..
Удачи вам, кацапы!.. пусть будут ракеты под каждым кустом!.. тем быстрее вы разоритесь!
поэтому,не вижу причин этим наборам останавливаться на современной великой расии..
у шойгу от говна ******** Гундяева кукуха поехала ?
где мошква, где Япония то ?
Це серьозна загроза, треба підготуватись...
А шо(?), хороший военачальник: во-первых, ему не надо тормоза включать, у него и так природный дар верховного главнокомандующего разумением своим в смущение не вводить; во-вторых, подчинённым - красота, в докладах заливай сколько хочешь - генерал один хрен "ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем".
Надо бы ещё одну реформу внедрить - добавить в армию алтайского колорита - часовые на посту пускай с оружием, а вот разводящим заменить оружие на шаманские бубны.