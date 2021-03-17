Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька
Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що у неї періодично виникало відчуття, що країною керує не президент Володимир Зеленський, а глава його Офісу Андрій Єрмак.
Про це Богуцька заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Водночас нардепка підкреслила, що президент Зеленський почав виходити "з цієї теплої ванни, з цієї капсули, в яку він був занурений".
"І, на мій погляд, в цю теплу ванну він був свідомо занурений кимось", - додала "слуга народу".
"У мене періодично теж виникало відчуття, що країною керує не президент Зеленський, а Андрій Єрмак - в той час як президенту Зеленському довірили маленький шматочок: будувати дороги, лікарні, сидіти в цій капсулі - і не втручатися в міжнародну політику, в стосунки з олігархами і так далі. Але з останніх подій ми бачимо, що президент розкривається і виходить з цієї теплої ванни", - зазначила Богуцька.
За словами нардепки, Зеленський "створює той самий політичний "дах" і всі умови для того, щоб РНБО цим займався".
"На сьогоднішній день це єдиний орган, якому він абсолютно довіряє в плані того, що будуть зміни; що цей орган дасть мотивацію і для СБУ, і для МВС (швидше за все). Принаймні я на це сподіваюся", - підсумувала Богуцька .
Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Лізою Богуцькою читайте тут.
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А если бы на его месте был бы какой-то дурачок?
прямо тебе спящий богатырь проснулся... угу
Я так думаю, що після того як усунути творця шторму та його маріонетку, шторм сам по собі заспокоїться
https://www.youtube.com/watch?v=Yynng31595g&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE ГОРДОН ПОРВАЛ АРЕСТОВИЧА: ТЫ АФЕРИСТ! СКАНДАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПО ДЕЛУ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВАГНЕР ВАГНЕРГЕЙТ
https://censor.net/ru/news/3253824/zelenskiyi_nachal_vyhodit_iz_teployi_vanny_v_kotoruyu_on_byl_soznatelno_kemto_pogrujen_sluga_naroda...,а это надо Украине ,которая воюет с агрессором уже семь лет, плюс Ковид19?
Могу и я это повторить.
Табурет был бы менее поддающимся влиянию президентом, чем ЗЕ.