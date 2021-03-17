Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що у неї періодично виникало відчуття, що країною керує не президент Володимир Зеленський, а глава його Офісу Андрій Єрмак.

Про це Богуцька заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Водночас нардепка підкреслила, що президент Зеленський почав виходити "з цієї теплої ванни, з цієї капсули, в яку він був занурений".

"І, на мій погляд, в цю теплу ванну він був свідомо занурений кимось", - додала "слуга народу".

"У мене періодично теж виникало відчуття, що країною керує не президент Зеленський, а Андрій Єрмак - в той час як президенту Зеленському довірили маленький шматочок: будувати дороги, лікарні, сидіти в цій капсулі - і не втручатися в міжнародну політику, в стосунки з олігархами і так далі. Але з останніх подій ми бачимо, що президент розкривається і виходить з цієї теплої ванни", - зазначила Богуцька.

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За словами нардепки, Зеленський "створює той самий політичний "дах" і всі умови для того, щоб РНБО цим займався".

"На сьогоднішній день це єдиний орган, якому він абсолютно довіряє в плані того, що будуть зміни; що цей орган дасть мотивацію і для СБУ, і для МВС (швидше за все). Принаймні я на це сподіваюся", - підсумувала Богуцька .

Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Лізою Богуцькою читайте тут.