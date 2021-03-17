УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10773 відвідувача онлайн
Новини
9 160 68

Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька

Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, -

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що у неї періодично виникало відчуття, що країною керує не президент Володимир Зеленський, а глава його Офісу Андрій Єрмак.

Про це Богуцька заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Водночас нардепка підкреслила, що президент Зеленський почав виходити "з цієї теплої ванни, з цієї капсули, в яку він був занурений".

"І, на мій погляд, в цю теплу ванну він був свідомо занурений кимось", - додала "слуга народу".

"У мене періодично теж виникало відчуття, що країною керує не президент Зеленський, а Андрій Єрмак - в той час як президенту Зеленському довірили маленький шматочок: будувати дороги, лікарні, сидіти в цій капсулі - і не втручатися в міжнародну політику, в стосунки з олігархами і так далі. Але з останніх подій ми бачимо, що президент розкривається і виходить з цієї теплої ванни", - зазначила Богуцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька

За словами нардепки, Зеленський "створює той самий політичний "дах" і всі умови для того, щоб РНБО цим займався".

"На сьогоднішній день це єдиний орган, якому він абсолютно довіряє в плані того, що будуть зміни; що цей орган дасть мотивацію і для СБУ, і для МВС (швидше за все). Принаймні я на це сподіваюся", - підсумувала Богуцька .

Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Лізою Богуцькою читайте тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Богуцька Ліза (66) Єрмак Андрій (1371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
"погружен кем-то" - интересно кем же?) Бедный бубочка, ну прям вообще ничего не знал, когда полез в президенты...
показати весь коментар
17.03.2021 11:06
+16
Спустя два года? И что нам всем делать?
показати весь коментар
17.03.2021 11:08
+14
Це та шо зробила маску з авоськи?Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9154
показати весь коментар
17.03.2021 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Богуцкая ак в ванне и осталась?
показати весь коментар
17.03.2021 11:05 Відповісти
Богуцька каже що у Зеленського в голові порожньо, з жопи рука коломойського стирчить, на плечах Єрмак з Ахметовим сидять, до рук мотузки прив'язані ляльководами а ноги несуть на курорти.
показати весь коментар
17.03.2021 11:31 Відповісти
ДУр-а ,слов НЕТ !!!!!!
показати весь коментар
17.03.2021 11:36 Відповісти
Так это так и есть. . Особенно про жопу бубочки.
показати весь коментар
17.03.2021 12:15 Відповісти
Фух теперь мы спокойны всего то 2 года понадобилось найвелычнишему чтобы выйти из ванны.
А если бы на его месте был бы какой-то дурачок?
показати весь коментар
17.03.2021 12:18 Відповісти
А теперь представьте себе, оно вылазит из тёплой ванны и сразу в лохань с говном. Своим же говном, которое он туда наваливал все 2 года. И даже более.
показати весь коментар
17.03.2021 13:19 Відповісти
Скоро Bellingcat включит холодный душ со льдом...Выйдут все...
показати весь коментар
17.03.2021 11:42 Відповісти
Для Зє настає душ Шарко -Джо, плюс рейтинги. От що б ще люди виходили на вулиці.
показати весь коментар
17.03.2021 11:05 Відповісти
Так,потрапив Віслючок ,між молотом та ковадлом!!! Тепер як воша на грибінці !!!)))
показати весь коментар
17.03.2021 11:21 Відповісти
Скорее прилетел волшебный пендаль из за океана.
показати весь коментар
17.03.2021 11:23 Відповісти
"погружен кем-то" - интересно кем же?) Бедный бубочка, ну прям вообще ничего не знал, когда полез в президенты...
показати весь коментар
17.03.2021 11:06 Відповісти
"Как в Турции" (с)

Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 852
показати весь коментар
17.03.2021 11:17 Відповісти
Ну шо тут смешного? Это фотка, как бубочка, Беня и Ахмет бегут на расею.
показати весь коментар
17.03.2021 12:18 Відповісти
А выглядит так, как будто они уже там...
показати весь коментар
17.03.2021 12:20 Відповісти
Спустя два года? И что нам всем делать?
показати весь коментар
17.03.2021 11:08 Відповісти
Дали Бубасу красную таблетку через два года канавала ? Или живительный подсрачник от Байдена ?
показати весь коментар
17.03.2021 11:08 Відповісти
Він сам з великим задоволенням та полегшенням в неї занурився.
показати весь коментар
17.03.2021 11:09 Відповісти
Чем они там все злоупотребляют?
показати весь коментар
17.03.2021 11:09 Відповісти
Це та шо зробила маску з авоськи?Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9154
показати весь коментар
17.03.2021 11:09 Відповісти
гламурненько и безмозгленько!
показати весь коментар
17.03.2021 11:11 Відповісти
Так это Мендель ей нацепила, чтобы Богуцкая не покушалась на ту штуку, которой Бубочка на пианино теребонькает.
показати весь коментар
17.03.2021 11:14 Відповісти
Сначала она сделала маску из своих старых труселей, а вместо них надела авоську. А потом сделала их авоськи.
показати весь коментар
17.03.2021 12:21 Відповісти
да да да
прямо тебе спящий богатырь проснулся... угу
показати весь коментар
17.03.2021 11:11 Відповісти
так в ванной была и не тёплая вода )
показати весь коментар
17.03.2021 11:12 Відповісти
Да, там была Бенина моча. Не теплая.
показати весь коментар
17.03.2021 12:22 Відповісти
Пока олигархи руководят Украиной, толку от Зеленского не будет.
показати весь коментар
17.03.2021 11:13 Відповісти
Так и никогда не будет...
показати весь коментар
17.03.2021 11:14 Відповісти
бубачка хороший, но олигархи ему мешают.
показати весь коментар
17.03.2021 11:37 Відповісти
Кто за девушку (бубочку) платит, тот ее и танцует.
показати весь коментар
17.03.2021 12:23 Відповісти
Откуда эта дурацкая метафора про ванну? Повторяешь, Лиза, порошенкины клише . Президент не в ванне, а , наоборот, в идеальном шторме, и с этим штормом справляется.
показати весь коментар
17.03.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2021 11:16 Відповісти
в кокаиновом шторме президент твой, и да справляется, в обе ноздри
показати весь коментар
17.03.2021 11:20 Відповісти
Угу. Власне він і є творцем, точніше маріонеткою творця, того "ідеального шторму", а про "справляється", то уже ми усі бачимо
Я так думаю, що після того як усунути творця шторму та його маріонетку, шторм сам по собі заспокоїться
показати весь коментар
17.03.2021 11:28 Відповісти
лечи бошку)))
показати весь коментар
17.03.2021 11:29 Відповісти
А ось і Тетяна. Лайфом придавлена, Порошенком контужена.
показати весь коментар
17.03.2021 11:45 Відповісти
Ого! Зеленському тепер тиждень можна не какати.
показати весь коментар
17.03.2021 12:03 Відповісти
Можна. Тиждень какати в штани.
показати весь коментар
17.03.2021 12:25 Відповісти
Не сметь вытаскивать бубочку из теплой ванны! Там у него бульбашки смешнее получаются. Хоть какой-то толк от нелоха...
показати весь коментар
17.03.2021 11:14 Відповісти
Ну у него а из него.
показати весь коментар
17.03.2021 12:26 Відповісти
Както сёдня много этого ощипаного бобра... у неё весеннее обострение климакса?
показати весь коментар
17.03.2021 11:15 Відповісти
Что то сегодня много этой мудачки.
показати весь коментар
17.03.2021 11:16 Відповісти
матюкливу люсю опустили
https://www.youtube.com/watch?v=Yynng31595g&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE ГОРДОН ПОРВАЛ АРЕСТОВИЧА: ТЫ АФЕРИСТ! СКАНДАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПО ДЕЛУ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВАГНЕР ВАГНЕРГЕЙТ
показати весь коментар
17.03.2021 11:17 Відповісти
ЕЖГ. *****.
показати весь коментар
17.03.2021 11:19 Відповісти
Интересно, он головкой вперед начал выходить, или жопа на поверхности показалась?
показати весь коментар
17.03.2021 11:18 Відповісти
Какая головка? его как не поверни, везде жопа. Зеленая.
показати весь коментар
17.03.2021 12:27 Відповісти
Зеленский никогда не был в тёплой ванне,а постоянно был и находится в ванне дерьма.Даже те деньги,которые он заработал они все обмазаны гав...И ему там постоянно находиться,потому что это его естественная среда обитания.
показати весь коментар
17.03.2021 11:24 Відповісти

https://censor.net/ru/news/3253824/zelenskiyi_nachal_vyhodit_iz_teployi_vanny_v_kotoruyu_on_byl_soznatelno_kemto_pogrujen_sluga_naroda...,а это надо Украине ,которая воюет с агрессором уже семь лет, плюс Ковид19?
показати весь коментар
17.03.2021 11:25 Відповісти
Зеленский никогда не был в тёплой ванне,а постоянно был и находится в ванне дерьма.Даже те деньги,которые он заработал они все обмазаны гав...И ему там постоянно находиться,потому что это его естественная среда обитания.
показати весь коментар
17.03.2021 11:29 Відповісти
Та поняли мы, поняли. Повторяешься. Заело?
показати весь коментар
17.03.2021 11:44 Відповісти
Случайно нажал вторично отправить..А если ответил в такой манере,то явно ты не понял и наверное тебе не дано понять.
показати весь коментар
17.03.2021 11:52 Відповісти
Как же не понять? Смысл один- "гауно гавёное". Видимо, та кнопка, которую ты "вторично нажал", на клаве у тебя одна-единственная.
показати весь коментар
17.03.2021 12:05 Відповісти
Ему уже 43 и уже не мальчик,как ты высказался,а смысл действительно один- он весь обмазан в *гауно-гавёное* от рождения и ему с этим жить столько, сколько отведено природой.чем бы он не занимался в дальнейшем.
показати весь коментар
17.03.2021 12:29 Відповісти
Так ЗЕбанутые тупые и глухие, а так есть шанс, что и до этого быдла дойдет.
Могу и я это повторить.
показати весь коментар
17.03.2021 12:30 Відповісти
У государственного деятеля Богуцкой сегодня бенефис?) Неужели эта "ляпотня" языком достойна такого внимания.
показати весь коментар
17.03.2021 11:36 Відповісти
Ну не отдавать же пальму первенства, в возвеличивании Зе, Мендельше..
показати весь коментар
17.03.2021 13:23 Відповісти
Богуцкая, иди нафик со своими "аналогиями". Он что- младенец или мумия какая-то, чтобы его кому-то в "ванные погружать"? Мальчик уже взрослый и должен купаться сам.
показати весь коментар
17.03.2021 11:42 Відповісти
Скажи это маме Риме, сразу тряпкой по фейсу получишь.
показати весь коментар
17.03.2021 11:46 Відповісти
Дак мама от него отдельно живёт. В другом городе. Причём ооооочень давно. Что пишут на этот счёт в ваших методичках?
показати весь коментар
17.03.2021 12:01 Відповісти
Методички используют люди лишенные воображения, это не ко мне.
показати весь коментар
17.03.2021 12:17 Відповісти
Ну да, ну да. Вижу. "Воображения" тебе "не занимать". Фантаст!
показати весь коментар
17.03.2021 12:23 Відповісти
В чем фантастика, в том что Богуцкая нардеп а Зеленский Президент? Это реальность, смирись.
показати весь коментар
17.03.2021 12:38 Відповісти
почав виходити, послизнувся і на...бнувся...
показати весь коментар
17.03.2021 12:19 Відповісти
Шо это за президент такой, которого, как вещь, кто попало то крутит туда-сюда, то в ванну погружает?

Табурет был бы менее поддающимся влиянию президентом, чем ЗЕ.
показати весь коментар
17.03.2021 13:23 Відповісти
Да может не выходит разницы ни какой 0 он и есть 0
показати весь коментар
17.03.2021 13:36 Відповісти
Треба більше турбуватися, щоб не було "ощущенія" що мурашки по одній з частин тіла не повзають.
показати весь коментар
17.03.2021 13:45 Відповісти
По-моему его уже утопили в этой ванне, и страной управляют изменники Родины и прихвостни олигархов. Как мы реально пролетели на выборах, выбрав это недоразумение.
показати весь коментар
17.03.2021 19:59 Відповісти
 
 