Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк

Парламент може розглядати весь тиждень два законопроєкти про ринок землі №2194 і №2195, оскільки "Батьківщина" і ОПЗЖ наполягають на поправках.

Про це розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене сьогодні була розмова із колегами із "Батьківщини", ОПЗЖ та інших політичних сил. Я так розумію, що вони налаштовані далі продовжити обговорення цих правок. Чесно кажучи, поки що здається так, що весь тиждень буде розгляд правок, а правляча коаліція буде збирати так звані позачергові засідання, або в перерві, або після закінчення пленарного дня", - розповів Железняк.

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За його словами, парламент наразі розглянув лише 5% від поправок до двох законопроєктів – 160 із 3700.