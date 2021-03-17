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Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк

Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп

Парламент може розглядати весь тиждень два законопроєкти про ринок землі №2194 і №2195, оскільки "Батьківщина" і ОПЗЖ наполягають на поправках.

Про це розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене сьогодні була розмова із колегами із "Батьківщини", ОПЗЖ та інших політичних сил. Я так розумію, що вони налаштовані далі продовжити обговорення цих правок. Чесно кажучи, поки що здається так, що весь тиждень буде розгляд правок, а правляча коаліція буде збирати так звані позачергові засідання, або в перерві, або після закінчення пленарного дня", - розповів Железняк.

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За його словами, парламент наразі розглянув лише 5% від поправок до двох законопроєктів – 160 із 3700.

Автор: 

ВР (14949) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+4
Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3846
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17.03.2021 11:05
+2
Без змин в конституцию все проголосовавшие пойдут на нары как подельники с консфискацией. И скорее раньше чем позже. Но уже после развала государства барыг и ждунов. Конец приближается цены это как барометр.
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17.03.2021 10:59
+1
Закон о земле в редакции СН вообще нαχ не нужен.
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17.03.2021 10:53
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Закон о земле в редакции СН вообще нαχ не нужен.
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17.03.2021 10:53 Відповісти
Слава богу, отже дєпутани не встигнуть розглянути питання про скасування переходу на літній час. І з 25 березня ми отримаємо додаткову годину після роботи світлої доби. Юля маладєц.
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17.03.2021 11:02 Відповісти
Люди сотнями гибнут, вакцина липовая, денег в бюджете нет...Но главное...УСПЕТЬ ОФОРМИТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ ДО ВЫХОДА ФИЛЬМА Bellingcat...Не из-за летнего времени они так спешат...
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17.03.2021 11:30 Відповісти
І будемо ми радіти цьому списку до безкінечності.
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17.03.2021 11:03 Відповісти
Без змин в конституцию все проголосовавшие пойдут на нары как подельники с консфискацией. И скорее раньше чем позже. Но уже после развала государства барыг и ждунов. Конец приближается цены это как барометр.
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17.03.2021 10:59 Відповісти
для открытия земельного рынка по паям никакого изменения в конституции не требуется, а всего лишь отменить преступный мараторий и все)
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Есть обиг земель как во Франции и остальной Европе,а с рынком это на Магадаскар где на родючих землях голод и нищета после рынка. Выращивают тех. сырье и вывозят на переработку, а завозят продовольствие. Свой фермер это рабочие места и безпека от корпораций и продажных слуг.
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17.03.2021 14:08 Відповісти
Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3846
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17.03.2021 11:05 Відповісти
Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9211
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17.03.2021 11:08 Відповісти
Тобі нагадать хто протіг закон про розпродаж землі?
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Этих кабанчиков откармливают чтобы потом раскулачить в пользу транснациональных корпораций, связанных с банкирами сионист-глобократами.
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Ні війни, ні пандемії. Чим же моностаду зайнятися, як не продовженням дерибану?
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17.03.2021 11:05 Відповісти
Ще ж можна ваучери на землю роздать, на манер чубайсовських. Тоже профітна карусєль вийде.
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17.03.2021 11:31 Відповісти
сначала согласно земельному кодексу раздайте землю людям а потом правьте ...
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17.03.2021 11:43 Відповісти
 
 