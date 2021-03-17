Програма допомоги з часткового безробіття буде сфокусована на "червоних зонах", - заступниця голови ОП Свириденко

Програма допомоги з часткового безробіття буде доопрацьована і сфокусована на "червоних зонах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

"Ми модифікуємо програму з часткового безробіття. Сфокусуємо її на "червоні зони" і насамперед на ті КВЕДи, які найбільш постраждали від запровадження карантинних заходів", - зазначила вона.

За словами Свириденко, програмою скористалися 365 тис. співробітників.

Виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств на час карантину передбачає закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Також читайте: Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко