У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює"
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявляє, що сенсорну кнопку, яка використовується під час голосування в парламенті, "можна обдурити".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Я купив... таку подушечку, яка нагрівається. І просто ставиш теплу подушку і вона працює, ця сенсорна кнопка", - зазначив депутат.
На уточнення, чи означає це, що депутати таким чином можуть "кнопкодавити", Качура сказав: "Я однозначно впевнений у тому, що, не знаю як "кнопкодавити", але сенсорну кнопку можна обдурити".
Як відомо, з 2 березня у Верховній Раді запрацювала "сенсорна кнопка", яка має запобігти неперсональному голосуванню.
Голова ВР Дмитро Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування. За його словами, всі фракції звернулись до нього з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональне голосування.
Крім того, Разумков запропонував повернутися до того розміщення депутатських фракцій і груп, яке було під час розподілу місць між ними на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".
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сенсор стартует от электростатики тела. поэтому ни мертвые ни теплые подушечки телефон не разблокируют
ИМХО это организационная проблема. Запустить в зал журналистов и за зафиксированный случай кнопкодавства сразу лишать мандата.
на кой ты покупал нагревающуюся подушечку и проверял можно обмануть кнопку или нет? вот НАХЕРА?!?!?!?!? чтобы потом сказать "я не кнопкодавлю"? времени свободного много? делать нехер? мы в универе от нехер делать на скушных лекциях длинную парту на верху аудитории паравозиком разрисовывали. игра называлась "дорисуй вагон". там бы были молодые обалдуи. а вы... дебилы!!! работать когда будете?
вчера слуги собачье порно смотрели, этот кнопку проверяет подушечкой....
вдумайтесь! эти дегенераты поставили себе игровой автомат в коридоре! чтобы дебилам было не совсем скушно и было куда мелочь спустить.
В этой истории, как в капле воды чудовищная украинская реальность государственных закупок - несокрушимый сплав некомпетентности, воровства и кумовщины.
ВЫСШИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН НЕ В СОСТОЯНИИ САМОМУ СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ!
Что же творится в министерствах, ведомствах и райцентрах?
"Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".Источник: https://censor.net/ru/n3253833
А зачем покупал подушечку, если не для того, чтобы кнопкодавить?
Опять получается, что врач личную подпись должен заверить личной подписью.