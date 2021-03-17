Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні вже 17 регіонів, в 10 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 березня в м. Київ і дев'яти областях перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 (в Чернівецькій, Закарпатській і Житомирській областях), а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській та Івано-Франківській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 67,5% і 65,9% відповідно (при нормі менше 65%).

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 також перевищено у Львівській (21,6%) і Сумській (20%) областях.

У "помаранчеву" зону потрапили Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. У порівнянні з попередньою добою, в "помаранчеву" зону увійшли сім областей.

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Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 16 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в 10 регіонах - в Києві (90,3 на 100 тисяч населення при нормі 60), Івано-Франківській (133,1), Київська (65,3), Вінницькій (136 , 5), Чернівецькій (99,4), Закарпатській (98,3), Житомирській (111,9), Миколаївській (99,1), Одеській (62,3) і Хмельницькій (87,0) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (104,0%), Житомирській (143,7%), Закарпатській (128,4%), Київській (103,1%), Івано-Франківській (162,4%), Сумській ( 113,2%), Тернопільській (158,7%) та Черкаській (109,6%).

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